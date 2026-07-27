Toàn cảnh Hội nghị KOL: Những dấu ấn đầu tiên của CLB Niềm tin số Thủ đô

Không chỉ là diễn đàn đối thoại tháo gỡ các “vạch đỏ” pháp lý, “Hội nghị KOL và Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô” đã chính thức kích hoạt mô hình hợp lực đa phương đầu tiên giữa lực lượng Công an, cơ quan quản lý và cộng đồng sáng tạo nội dung.

Từ thách thức đến những bước đi tiên phong

Chiều 24/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế VinPalace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), “Hội nghị KOL và Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô” với chủ đề “Trọn niềm tin số - Kiến tạo tương lai” đã chính thức diễn ra. Sự kiện do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Hà Nội chủ trì tổ chức.

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội. Về phía các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và thành phố có ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội; bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ các chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, đại diện các nền tảng số, doanh nghiệp truyền thông cùng đông đảo nghệ sĩ, KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung và quản trị viên các cộng đồng trực tuyến trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã nhấn mạnh bức tranh tổng quan về những nguy cơ mới và khẳng định tầm quan trọng của niềm tin trong kỷ nguyên số: "Không gian số - đời sống số ngày nay đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội, hiện diện trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng tới văn hoá, giải trí, an sinh xã hội. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, đội ngũ người có ảnh hưởng trên không gian mạng và các doanh nghiệp truyền thông ngày càng có khả năng tác động trực tiếp, nhanh chóng và sâu rộng đến nhận thức, cảm xúc, lựa chọn và hành vi của công chúng. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng môi trường số văn minh, an toàn và đáng tin cậy. Đây không thể chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước hay lực lượng chuyên trách, mà phải trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó cộng đồng người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) giữ vai trò đặc biệt quan trọng".

Nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự và đấu tranh phản bác tin giả, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho 7 tập thể xuất sắc (gồm VCCorp, TVH Media, Kênh 28 Entertainment, Beat Việt Nam, SChannel, Vitamin Network, Sunny Việt Nam) và 5 cá nhân tiêu biểu (ông Lê Văn Thạch - Trang thông tin TOP Comments, ông Ngô Minh Hiếu - Doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo, ông Nguyễn Văn Quyết - Hệ thống cộng đồng Bí Mật Showbiz, bà Nguyễn Thu Quỳnh - Nhà hát Tuổi trẻ, và ông Vũ Tuấn - Tuấn Tiền Tỷ).

Các tập thể, cá nhân ngoài lực lượng CAND nhận bằng khen từ Giám đốc Công an TP. Hà Nội

4 giá trị cốt lõi cho một không gian mạng an toàn và văn minh

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm lớn nhất tại hội nghị là hai phiên tọa đàm chuyên sâu, nơi các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia công nghệ và các nhà sáng tạo nội dung trực tiếp đối thoại về những “vạch đỏ” pháp lý cũng như trách nhiệm ứng xử trên môi trường số.

Mở đầu thảo luận về rủi ro từ công nghệ AI và tin giả, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an TP. Hà Nội đã phát hiện, xử lý 144 trường hợp đưa tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội, cao hơn cả con số 120 trường hợp của cả năm 2025. Lực lượng Công an đưa ra thông điệp khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần “chậm lại trước những thông tin gây sốc - kiểm chứng trước khi chia sẻ - kịp thời báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm”.

Bày tỏ trăn trở về việc nghệ sĩ dễ bị bôi nhọ, cắt ghép phát ngôn, Đại tá, NSND Tự Long mong muốn lực lượng chức năng thiết lập cơ chế “phản ứng nhanh” để xử lý và gỡ bỏ kịp thời các thông tin giả mạo ngay trong ngày. Giải đáp bài toán này, đại diện TikTok Việt Nam - ông Đặng Kim Long khẳng định, nền tảng đã nâng cấp hàng loạt tính năng như bộ lọc bình luận tiêu cực, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để xử lý triệt để các tài khoản vi phạm.

Liên quan đến vấn đề bản quyền số, TS. Nguyễn Đồng Anh (Học viện Ngoại giao) làm rõ quy định theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Ông khẳng định việc chia sẻ link bài báo đi kèm bình luận hoàn toàn đúng luật và được khuyến khích. Ngược lại, hành vi tự ý cắt ghép, “cào dữ liệu” hay xào nấu lại bài viết độc quyền của người khác mà không xin phép đều là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ở góc độ thương mại điện tử, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) nhấn mạnh Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã quy định rõ trách nhiệm của KOC khi livestream hay quảng cáo sản phẩm. KOC bắt buộc phải minh bạch nếu nội dung có nhận tài trợ, phải kiểm chứng công dụng sản phẩm và chịu trách nhiệm pháp lý liên đới với người tiêu dùng khi sản phẩm giới thiệu xảy ra sự cố.

Về nghĩa vụ thuế, ông Lê Ngọc Huy, Trưởng phòng Quản lý Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác (Cục Thuế TP. Hà Nội) khẳng định việc ngành Thuế liên thông dữ liệu với ngân hàng và sàn thương mại điện tử đã triệt tiêu tư tưởng “lách thuế”. Nhà sáng tạo nội dung cần xác định đúng nguồn thu để kê khai, thực hiện hóa đơn điện tử và nộp thuế online qua VNeID/eTax Mobile. Đáng chú ý, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cảnh báo từ ngày 01/07/2026, chủ Fanpage và quản trị viên group sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới trực tiếp đối với cả phần bình luận (comment) của người dùng dưới bài viết, đòi hỏi các quản trị viên phải chủ động rà quét và gỡ bỏ các thông tin vi phạm.

Bên cạnh các chế tài pháp lý, hội nghị cũng dành thời lượng phân tích sâu về Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, đây là lần đầu tiên có một bộ quy tắc bao quát toàn bộ các tổ chức, cá nhân khi tham gia không gian mạng, từ cá nhân, doanh nghiệp, báo chí cho đến cộng đồng nhà sáng tạo nội dung. Bộ Quy tắc lấy 4 giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam: Tôn trọng, tuân thủ pháp luật - Ứng xử văn hóa, văn minh - An toàn, bảo mật - Trách nhiệm. Thay vì đưa ra các chế tài xử phạt, Bộ Quy tắc đóng vai trò định hướng chuẩn mực đạo đức, khuyến khích các thảo luận mang tính xây dựng, phản biện văn minh, đồng thời đẩy lùi tình trạng công kích cá nhân, lập "anti-group" vô căn cứ, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái số văn minh, giàu bản sắc và nhân văn.

Bàn về vai trò của các đơn vị truyền thông trong việc định hình chuẩn mực ứng xử số, ông Nguyễn Đăng Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp nhấn mạnh sứ mệnh cốt lõi của những người nắm giữ sức ảnh hưởng: “Điều quý giá nhất mà sức ảnh hưởng có thể tạo nên không phải là sự chú ý, mà là niềm tin”. Từ thực tiễn kết nối hàng chục doanh nghiệp và hàng trăm nhà sáng tạo nội dung trong các chiến dịch quy mô lớn vì cộng đồng, đại diện VCCorp cũng khẳng định sức mạnh của sự hợp lực đa phương: “Khi các bên cùng hợp lực hành động thì sức ảnh hưởng không chỉ được cộng hưởng, mà còn được chuyển hóa thành tác động tích cực cho xã hội”.

Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô: Kích hoạt mô hình hợp lực bền vững

Khép lại các phiên đối thoại chuyên sâu, điểm nhấn quan trọng nhất của hội nghị là Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô. Là bước cụ thể hóa chủ trương của Bộ Công an về việc xây dựng Liên minh Niềm tin số trên địa bàn Thủ đô, Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô được thành lập nhằm tập hợp, kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng ngừa thông tin xấu độc, tin giả, lừa đảo trực tuyến, đồng thời lan tỏa các giá trị tích cực, nhân văn cho xã hội.

Nhấn mạnh về tôn chỉ và các định hướng đồng hành trọng tâm của Câu lạc bộ trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Chủ tịch CLB Niềm tin số Thủ đô khẳng định: “Mục tiêu thành lập Câu lạc bộ là xây dựng một diễn đàn đồng hành và một mạng lưới hành động thực chất, nơi cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng Công an, nghệ sĩ, KOL, KOC, doanh nghiệp, nền tảng số, cơ quan báo chí, chuyên gia và cộng đồng sáng tạo nội dung có thể thường xuyên trao đổi, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau và cùng kiến tạo văn hóa số”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Câu lạc bộ đề ra trụ cột đồng hành về pháp lý và an toàn số nhằm kịp thời cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, rủi ro Deepfake và hỗ trợ xử lý sự cố đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ cũng đồng hành trong hoạt động nghề nghiệp và sáng tạo nội dung để hỗ trợ các thành viên tiếp cận nguồn tin chính thống, nâng cao kỹ năng kiểm chứng cũng như tuân thủ nghiêm các quy định về bản quyền và quảng cáo.

Sự ra đời của Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô hứa hẹn sẽ trở thành hạt nhân tích cực, chuyển từ tư duy quản lý đơn thuần sang đồng hành kiến tạo, góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn, văn minh, đáng tin cậy và phát triển bền vững.

Một vài hình ảnh trong hội nghị:

Đại diện các đơn vị đồng hành nhận hoa và kỷ niệm chương từ hội nghị

Hội nghị KOL và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô do Công an thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức. Chương trình có sự phối hợp cùng các đơn vị: Công ty cổ phần VCCorp, Công ty Cổ phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright, Công ty Cổ phần Tập đoàn TH, Ngân hàng SHB cùng các đối tác truyền thông và nền tảng số.

Sự kiện quy tụ hơn 220 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý và lực lượng Công an, hơn 30 nghệ sĩ, ca sĩ, cầu thủ cùng các KOL uy tín, hơn 70 nhà sáng tạo nội dung và hơn 50 doanh nghiệp, đơn vị truyền thông trong lĩnh vực nội dung số. Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề nổi bật trên môi trường số như AI, Deepfake, tin giả, bản quyền số, minh bạch quảng cáo, nghĩa vụ thuế và bảo vệ dữ liệu cá nhân,… Bên cạnh đó, hội nghị chính thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô nhằm thiết lập cơ chế kết nối, đồng hành với cộng đồng sáng tạo nội dung, góp phần xây dựng hệ sinh thái số an toàn, văn minh, minh bạch và phát triển bền vững.