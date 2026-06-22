Việc rà soát tài khoản dùng liên quan đến số điện thoại bị thu hồi của Zalo được đưa ra trong bối cảnh các nhà mạng đang tiến hành xác thực SIM chính chủ với toàn bộ thuê bao.

Theo quy định từ Thông tư 08, các thuê bao di động không hoàn tất việc xác thực thông tin chính chủ và dữ liệu sinh trắc học sẽ bị khóa chiều đi và tiến tới thu hồi số điện thoại. Điều này nhằm loại bỏ hoàn toàn SIM rác, SIM không chính chủ, từ đó làm giảm thiểu các hành vi lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng.

Thống kê đến giữa tháng 6 từ Cục Viễn thông, có khoảng 18 triệu thuê bao không xác nhận trạng thái sử dụng trên ứng dụng VNeID sẽ bị khóa một chiều, tiến tới khóa hai chiều và thu hồi số nếu tiếp tục thực hiện theo quy định.

Trước thực tế nhiều số điện thoại có nguy cơ bị thu hồi lớn, Zalo và nhà mạng Viettel đang chung tay hướng tới mục tiêu nâng cao an toàn cho người dùng dịch vụ viễn thông và nền tảng số theo Luật Viễn thông.

Cụ thể, phía nhà mạng sẽ liên tục cập nhật và cung cấp cho Zalo danh sách các thuê bao di động bị thu hồi.

Trên cơ sở đó, Zalo tiến hành rà soát toàn bộ các tài khoản được đăng ký bằng các số điện thoại này, đồng thời chủ động gửi thông báo hỗ trợ người dùng thực hiện chuyển đổi số điện thoại kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Hệ thống bảo mật của Zalo sẽ gửi các thông báo đặt ngay đầu trang tin nhắn đối với những trường hợp nằm trong danh sách ảnh hưởng. Do đó, để duy trì kết nối thông suốt, người dùng cần lưu ý theo dõi thông báo và chủ động thực hiện xác thực theo hướng dẫn.

Biện pháp rà soát và cập nhật số điện thoại này giúp bảo vệ tài khoản Zalo khỏi các rủi ro nghiêm trọng như bị vô hiệu hóa tài khoản, mất quyền truy cập hoặc bị kẻ xấu chiếm đoạt dữ liệu khi số điện thoại cũ được tái cấp cho người sở hữu mới. Đồng thời đảm bảo tài khoản Zalo hoạt động trên SIM chính chủ luôn được bảo vệ và không bị lạm dụng bởi người sở hữu mới.

Hướng dẫn các bước cập nhật số điện thoại trên Zalo nhanh chóng

Để đảm bảo sử dụng Zalo không gián đoạn, bạn hãy cập nhật số điện thoại mới chính chủ theo các bước sau:

Bước 1: Bắt đầu: Nhấn [Cập nhật số mới] trên thông báo hoặc vào Cài đặt -> Tài khoản và bảo mật -> Số điện thoại -> Bắt đầu đổi số điện thoại.

Bước 2: Nhập số mới: Nhập số điện thoại chính chủ bạn đang sử dụng.

Lưu ý, để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, số điện thoại mới phải là số chưa được sử dụng cho bất kỳ tài khoản Zalo nào khác.

Bước 3: Xác thực: Soạn tin nhắn (SMS) theo cú pháp hướng dẫn trên màn hình để lấy mã xác thực.

Bước 4: Hoàn tất: Nhập mã xác thực (OTP) vừa nhận được vào Zalo để hoàn tất thay đổi.

Số điện thoại đã tồn tại tài khoản thì phải làm sao?

Nếu người dùng nhập số điện thoại mới và nhận thông báo “Đã tồn tại tài khoản Zalo gắn với số này”, người dùng Zalo có thể:

Cách 1: Tiếp tục xác thực để lấy quyền chính chủ. Zalo sẽ gửi mã OTP về số điện thoại này. Chỉ cần nhập đúng mã, hệ thống sẽ tự động gỡ liên kết với người dùng cũ và cập nhật số này thành của bạn.

Cách 2: Dùng một số khác. Sử dụng một số điện thoại hoàn toàn mới chưa từng đăng ký Zalo để bỏ qua bước trên.