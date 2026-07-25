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Tòa minh oan cho nam ca sĩ mất sự nghiệp vì nghi vấn mua dâm cựu sao phim 18+

Minh Hồng
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Sau hơn 1 năm, đến nay nam ca sĩ này mới có thể lấy lại danh dự cho mình.

Vào ngày 23/7, Tòa án Dân sự số 28 thuộc Quận Trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu bồi thường khoảng 8 tỷ won (144 tỷ đồng) của công ty One Hundred Label đối với nam Ju Haknyeon (cựu thành viên The Boyz). Tòa án lập luận rằng "các cáo buộc của nguyên đơn chống lại bị đơn là không có cơ sở", đưa ra phán quyết có lợi cho Ju Haknyeon. 

Cụ thể, phía One Hundred cáo buộc Ju Haknyeon có các hành vi làm tổn hại danh tiếng nghệ sĩ, cản trở hoạt động kinh doanh, từ đó có căn cứ chấm dứt hợp đồng độc quyền và yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên Tòa án xác định rằng điều này không thể áp dụng do cảnh sát đã kết luận Ju Haknyeon không có hành vi mua dâm.

Tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho Ju Haknyeon, bác bỏ đơn kiện bồi thường số tiền khủng của công ty One Hundred. Ảnh: Starnews

Trước đó vào tháng 6 năm ngoái, khi Ju Haknyeon đến Nhật Bản tham dự một lễ trao giải, anh đã bị truyền thông Nhật Bản chụp ảnh đang cùng uống rượu và có những cử chỉ thân mật với cựu diễn viên 18+ Asuka Kirara. Có thông tin cho rằng giữa 2 người có hoạt động mua bán dâm, gây ra nhiều tranh cãi.

Đáp lại, Ju Haknyeon phủ nhận những cáo buộc là vô căn cứ. Tuy nhiên, One Hundred Label cho rằng vụ việc là lý do chính đáng để chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận độc quyền và đã thông báo cho Ju Haknyeon. Sau đó, công ty đã đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại 8 tỷ won (144 tỷ đồng), gấp hơn 5 lần phí hợp đồng độc quyền 1,5 tỷ won (27 tỷ won) mà đôi bên ký kết lúc đầu.

Tòa án tuyên bố: "Việc bị cáo gặp gỡ cô A thuộc phạm vi đời tư. Mặc dù đó có thể là hành vi không phù hợp đối với một thành viên nhóm nhạc thần tượng, nhưng không thể coi đó là hành vi nghiêm trọng làm tổn hại đến danh tiếng". Tòa án cũng nói thêm: "Về cáo buộc mại dâm, cảnh sát đã quyết định không truy tố. Điều này không đủ căn cứ để chấm dứt hợp đồng độc quyền".

Cảnh sát kết luận không có hành vi mua dâm. Ảnh: X

Bất chấp đã bị bác bỏ, One Hundred tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng. Dù vậy, không nhiều người tin vào khả năng công ty này sẽ giành được chiến thắng. One Hundred hiện đã bên bờ sụp đổ do loạt bê bối tài chính, đời tư của chủ tịch Cha Ga Won. Công ty này nợ tiền lương, nợ đối tác, không còn ai vận hành, hàng loạt nghệ sĩ đâm đơn kiện và ra đi như EXO-CBX, Taemin (SHINee), VIVIZ, Lee Seung Gi.

Ju Haknyeon sinh năm 1999, là con lai Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Năm 2017, Ju Haknyeon gây ấn tượng trong show sống còn Produce 101 mùa 2 nhưng không lọt vào đội hình debut Wanna One. Trong cùng năm, anh trở lại công ty quản lý cũ và ra mắt cùng The Boyz. The Boyz gồm 11 thành viên, là "phép màu của công ty nhỏ" khi liên tiếp gặt hái thành công. Tuy nhiên đến tháng 6/2025, anh bị đuổi khỏi nhóm vì nghi vấn mua dâm cựu diễn viên 18+. Dù đã được Tòa án minh oan và không phải chịu trách nhiệm bồi thường nhưng sự nghiệp sắp tới của nam idol vẫn còn rất bấp bênh.

Ảnh: One Hundred

 

Ju Haknyeon từng là thành viên của The Boyz. Ảnh: X

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