Toà đang tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Nguyễn Hưởng
Sau gần 10 ngày đưa ra xét xử, chiều nay 27-5, Toà đã đưa ra phán quyết đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

15 giờ chiều nay 27-5, TAND TP Hà Nội bắt đầu đưa ra phán quyết đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (Hà Nam cũ).

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên toà

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đề nghị bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) 5 đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

VKSND cũng đề nghị bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) 12-13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Do đó, VKSND đề nghị tổng hình phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là 30 năm tù.

Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 15-16 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Tuấn bị đề nghị tổng 23-25 năm tù cho cả 2 tội danh. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 30 tháng tù đến 9 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, VKSND đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường gần 804 tỉ đồng thất thoát, lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó, bị cáo Kim Tiến phải khắc phục 108 tỉ đồng, Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỉ đồng, Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên toà

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai 2 dự án. Theo bị cáo, vụ án là bài học sâu sắc trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và tổ chức thực hiện các dự án lớn của Nhà nước. Việc xây dựng hai cơ sở bệnh viện này là mong muốn tạo ra những cơ sở y tế hiện đại, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, phục vụ người dân tốt hơn.

Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước để giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo. Bị cáo cũng mong muốn Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tuyên mức nhẹ nhất để bị cáo có thể sớm trở về với gia đình, xã hội sống những năm tháng còn lại với tư cách một công dân có ích.

Các bị cáo khác cũng bày tỏ nhận ra sai phạm của mình trong vụ án. Cùng với đó, các bị cáo mong Hội đồng xét xử cho một mức nhẹ nhất để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.

