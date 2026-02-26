Tờ xét nghiệm 'đỏ rực' và 3 nguyên tắc vàng để không phải trả giá cho sức khỏe

“Tờ xét nghiệm toàn màu đỏ thế này có nguy hiểm không, bác sĩ?” - đó là tin nhắn mà bác sĩ Mai Văn Lực, công tác tại Bệnh viện E liên tục nhận được trong thời gian gần đây. Kèm theo tin nhắn là hình ảnh bảng kết quả khám sức khỏe với những chỉ số đỏ rực.

Bác sĩ Lực nói đây cũng là tình huống rất phổ biến ở nhiều gia đình. Không ít người chỉ thực sự giật mình khi cầm trên tay tờ xét nghiệm “đỏ rực”, hoặc khi cơ thể đã phát đi tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Trong khi đó, sức khỏe là lĩnh vực không cho phép sự chậm trễ hay chủ quan.

Nhiều bệnh lý mạn tính như rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp hay thậm chí ung thư không xuất hiện trong ngày một ngày hai, mà âm thầm tích lũy qua nhiều năm. Việc chờ đến khi có triệu chứng hoặc chỉ số bất thường mới lo lắng thì chi phí điều trị và gánh nặng sức khỏe sẽ lớn hơn rất nhiều.

Bác sĩ Lực hướng dẫn khám sức khỏe tổng quát.

Từ thực tế điều trị và những câu chuyện được chia sẻ, bác sĩ Mai Văn Lực khuyến nghị mỗi người nên thay đổi tư duy, chuyển từ “có bệnh mới chữa” sang chăm sóc sức khỏe chủ động, với ba nguyên tắc cốt lõi.

Thay đổi thói quen, lối sống

Theo bác sĩ, “thuốc tốt nhất không chỉ nằm trong hiệu thuốc, mà nằm ngay trên mâm cơm gia đình và trong sinh hoạt hằng ngày”. Việc giảm mặn, giảm chất béo, hạn chế rượu bia, uống đủ nước và duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày là nền tảng giúp cơ thể tự điều chỉnh và phòng bệnh.

Khám đúng và khám đủ

Khám sức khỏe không chỉ là siêu âm ổ bụng hay làm vài xét nghiệm máu cơ bản. Người lớn tuổi cần được tư vấn và tầm soát các bệnh lý phù hợp với giới và độ tuổi để tránh bỏ sót nguy cơ, giống như trường hợp thiếu xét nghiệm tuyến tiền liệt trong câu chuyện trên.

Duy trì lịch khám định kỳ

Bác sĩ Lực ví việc khám sức khỏe 6 tháng đến 1 năm một lần giống như bảo dưỡng định kỳ cho chiếc xe máy. Phát hiện bệnh sớm không chỉ giúp giảm chi phí điều trị mà còn giảm rất nhiều vất vả cho người bệnh và gia đình.

“Tờ xét nghiệm ‘đỏ rực’ không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của cả một quá trình dài cơ thể bị bỏ quên”, bác sĩ Mai Văn Lực cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh đừng đợi đến khi các chỉ số đồng loạt lên tiếng mới bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của mình và người thân.