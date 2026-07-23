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Tình trạng sức khoẻ khiến Đan Trường không dám ăn sau 7 giờ tối

Liên Hoa
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Đan Trường phải tuân theo nguyên tắc ăn uống và tập luyện để duy trì sức khoẻ ổn định.

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Vbiz khiến khán giả nhiều lần phải đặt câu hỏi: "Anh Bo có già đi không?". Sở hữu gương mặt trẻ trung, vóc dáng săn chắc cùng phong độ ổn định suốt nhiều năm, nam ca sĩ thường xuyên được gọi bằng những mỹ từ như "visual không tuổi", "lão hóa ngược". Thế nhưng, để duy trì ngoại hình và sức khỏe như hiện tại, Đan Trường cũng phải áp dụng chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt sau khi phát hiện bản thân ở giai đoạn tiền tiểu đường.

Trong một buổi giao lưu gần đây, Đan Trường khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ kết quả khám sức khỏe. Dù luôn giữ vóc dáng thon gọn và trẻ trung hơn tuổi, nam ca sĩ cho biết bản thân đang ở giai đoạn tiền tiểu đường, đồng thời chỉ số mỡ máu cũng cao hơn mức bình thường.

Giọng ca Kiếp Ve Sầu nói: "Trông tôi ốm nhom vậy chứ tôi cũng đang bị tiền tiểu đường. Cái này là do tôi ăn nhiều tinh bột và đường. Chưa kể, tôi còn bị mỡ trong máu nữa. Trước đây tôi không kiêng cữ nhiều vì thấy mình gầy nên không nghĩ tới việc kiêng cữ. Tới gần đây tôi đi kiểm tra sức khỏe thấy các chỉ số đường huyết, máu mỡ cao như vậy mới bắt đầu kiêng ăn ngọt, kiêng tinh bột, kiêng nhiều thứ lắm".

Đan Trường cho biết bị tiền tiểu đường, máu mỡ cao

Để bảo đảm sức khoẻ ổn định, Đan Trường thay đổi thói quen sinh hoạt, đặc biệt là chế độ ăn uống hằng ngày nhằm kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn bệnh tiến triển. Nam ca sĩ cho biết nguyên tắc quan trọng nhất mà anh đang áp dụng là không ăn bất cứ thứ gì sau 7 giờ tối.

Đan Trường bộc bạch: "Một tuần tôi chỉ uống các đồ ngọt một lần thôi, còn các ngày khác tôi tới quán chỉ ra chụp hình rồi cười, không uống gì hết. Nhưng tôi uống vào ban ngày, không uống sau 7 giờ tối. Tôi có ăn tinh bột hay uống đồ uống gì cũng chỉ vào ban ngày, vì ăn uống xong tôi hoạt động, vận động hoặc tập thể dục thể thao. Sau 7 giờ tối là tôi không ăn gì nữa".

Bên cạnh việc cắt giảm đồ ngọt và tinh bột, Đan Trường cũng đặc biệt chú ý đến những món đồ uống hằng ngày. Mỗi khi xuất hiện tại quán cà phê do mình đầu tư kinh doanh, nam ca sĩ thường lựa chọn các loại thức uống sử dụng đường ăn kiêng thay cho đường thông thường. Đây cũng là một trong những thay đổi nhỏ nhưng được anh duy trì đều đặn để phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại.

Đan Trường sử dụng đường ăn kiêng trong các thức uống tại quán cà phê của mình

Không chỉ điều chỉnh chế độ ăn, Đan Trường còn duy trì việc tập luyện thể thao gần như mỗi ngày. Nam ca sĩ kết hợp nhiều bộ môn để giữ cơ thể dẻo dai, đồng thời ưu tiên lối sống khoa học với thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Theo anh, việc vận động thường xuyên đóng vai trò quan trọng không kém chế độ dinh dưỡng trong quá trình kiểm soát sức khỏe.

Chính sự kỷ luật ấy giúp Đan Trường tiếp tục giữ được ngoại hình đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện hay trên mạng xã hội, nam ca sĩ đều nhận về nhiều lời khen bởi gương mặt trẻ trung, làn da ít dấu hiệu tuổi tác cùng vóc dáng gọn gàng. Không ít khán giả nhận xét Đan Trường gần như không thay đổi nhiều so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp cách đây hơn hai thập kỷ, thậm chí còn gọi anh là một trong những nghệ sĩ có "visual không tuổi" của Vbiz.

Đan Trường được khen "visual không tuổi" nhờ chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học

Đan Trường sinh năm 1976, là một trong những ngôi sao đình đám nhất của làng nhạc Việt cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Anh ghi dấu ấn với hàng loạt bản hit như Kiếp Ve Sầu, Đi Về Nơi Xa, Tình Khúc Vàng, Dòng Máu Lạc Hồng... Nhờ chất giọng đặc trưng cùng hình tượng thư sinh, Đan Trường từng được xem là thần tượng của cả một thế hệ khán giả.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực ca hát, Đan Trường còn thử sức với điện ảnh, truyền hình, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo suốt ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Đến nay, nam ca sĩ vẫn đều đặn chạy show trong và ngoài nước, đồng thời duy trì nhiều dự án âm nhạc mới.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động nghệ thuật, Đan Trường cũng tích cực mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh. Cuối tháng 5 vừa qua, anh khai trương quán cà phê tại TP.HCM với không gian trưng bày nhiều kỷ vật gắn liền với hơn 30 năm ca hát. Đây cũng trở thành địa điểm để nam ca sĩ thường xuyên gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ.

Đan Trường bên cạnh ca hát còn kinh doanh riêng

Ảnh: FBNV

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