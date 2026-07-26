Tình trạng đáng lo ngại của David Beckham

Thời gian dường như đã chạm đến nam thần đình đám sân cỏ một thời rồi.

Sau những ngày "làm mưa làm gió" tại World Cup 2026, David Beckham đã cùng gia đình có chuyến nghỉ dưỡng tại Ibiza, Tây Ban Nha để thư giãn. Thế nhưng, thay vì tận hưởng những lời khen ngợi về phong độ không tuổi, cựu danh thủ tuyển Anh lại bất ngờ lọt vào ống kính truyền thông với một khoảnh khắc gây xôn hoàn toàn về diện mạo.

Cụ thể, trong những bức ảnh được ghi lại khi đang nghỉ mát, David Beckham vô tình để lộ vùng tóc thưa thớt và tình trạng hói đầu rõ rệt ở đỉnh đầu. Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với mái tóc vuốt keo dày dặn và chỉn chu đến từng milimet mà anh từng trưng trổ trước hàng triệu khán giả khi xuất hiện trên khán đài World Cup cách đây không lâu. Sự khác biệt một trời một vực này đã lập tức châm ngòi cho một làn sóng bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội, với nghi vấn lớn được đặt ra rằng cựu danh thủ đã phải nhờ cậy đến tóc giả hoặc các thủ thuật tạo kiểu tinh vi để giữ hình ảnh trước ống kính truyền thông.

Ảnh: Mirror

David Beckham bị soi ra đỉnh đầu thưa thớt trong chuyến nghỉ dưỡng với gia đình. Ảnh: Mirror

Trước đó, cựu đội trưởng tuyển Anh xuất hiện tại World Cup 2026 với mái tóc vuốt keo chỉn chu. Ảnh: Mirror

Khán giả nghi vấn cựu danh thủ đã phải nhờ cậy đến tóc giả hoặc các thủ thuật tạo kiểu tinh vi để giữ hình ảnh trước ống kính truyền thông. Ảnh: X

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên David Beckham vướng vào nghi vấn lộ dấu hiệu tuổi tác hay rụng tóc. Trước đây, không ít lần truyền thông bắt gặp cựu sao Man United với phần đỉnh đầu thưa thớt. Tuy nhiên, lần này sự chênh lệch quá lớn giữa hình ảnh "ảo diệu" tại World Cup và đời thực đã khiến dân tình được một phen ngỡ ngàng. Dù vậy, phần đông người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực thần tượng, cho rằng tuổi tác là quy luật tự nhiên mà ngay cả một biểu tượng nhan sắc toàn cầu như David Beckham cũng không thể tránh khỏi. Dù ngoại hình có điểm trừ nhỏ, sức hút của anh chưa bao giờ suy giảm.

David Beckham từng nhiều lần để lộ vùng đỉnh đầu thưa thớt. Ảnh: X

Thời gian dường như đã chạm đến nam thần đình đám sân cỏ một thời rồi. Ảnh: X

Bỏ qua những lùm xùm nhỏ về mái tóc, tờ The Sun vừa qua đã chính thức gọi tên David Beckham là người chiến thắng thực sự về mặt thương mại tại World Cup 2026. Các nhà phân tích kinh tế và truyền thông thể thao đã đưa ra những con số ước tính khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục: Chỉ trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, cựu đội trưởng tuyển Anh đã bỏ túi khoản lợi nhuận lên tới 19 triệu bảng (tương đương khoảng 668 tỷ đồng) từ các hợp đồng quảng cáo độc quyền, đại sứ thương hiệu và các chiến dịch truyền thông ăn theo sự kiện.

Sự hiện diện của gia đình Beckham trên khán đài không chỉ đơn thuần là đến xem bóng đá; tầm ảnh hưởng của anh mạnh mẽ đến mức sức hút truyền thông không hề thua kém bất kỳ siêu sao nào đang thi đấu dưới sân. Từ chiếc đồng hồ đeo tay, bộ suit lịch lãm cho đến từng cái bắt tay với các ngôi sao Hollywood hay các cầu thủ trẻ, mọi chi tiết về David Beckham đều được nhãn hàng tận dụng triệt để, biến anh thành cỗ máy kiếm tiền vĩ đại nhất ngoài đường pitch.

Gia đình Beckham thắng lớn tại World Cup 2026. Ảnh: Instagram

David Beckham sinh năm 1975 tại London, Anh và là một trong những vận động viên nổi tiếng nhất lịch sử thể thao thế giới. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Manchester United, David Beckham là mảnh ghép cốt lõi trong thế hệ vàng 1992, cùng CLB giành cú ăn ba lịch sử năm 1999.

Trong sự nghiệp cấp câu lạc bộ, anh từng khoác áo những đội bóng hàng đầu thế giới như Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan và Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng huyền thoại của đội tuyển Anh với 115 lần khoác áo, nổi tiếng toàn cầu nhờ kỹ năng sút phạt đền và những đường chuyền như đặt. Sau khi giải nghệ vào năm 2013, David Beckham chuyển hướng thành công rực rỡ sang lĩnh vực kinh doanh, thời trang và hiện là đồng sở hữu của câu lạc bộ bóng đá Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

David Beckham kết hôn cùng cựu thành viên Spice Girls - Victoria Beckham vào năm 1999, tạo nên một trong những gia đình quyền lực và giàu có nhất làng giải trí toàn cầu. Cặp đôi có với nhau 4 người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và cô con gái út cưng Harper Seven. Dù trải qua nhiều thăng quan tiến chức và không ít tin đồn thị phi, vợ chồng Beckham vẫn giữ vững mái ấm hạnh phúc sau hơn hai thập kỷ gắn bó.