Tình trạng của vợ Jang Dong Gun sau khi chồng lộ 700 tin nhắn ngoại tình

Sao đột nhiên bà xã Jang Dong Gun lại thành ra như vậy?

Chiều 26/7, tờ Sports Seoul cho hay, nữ minh tinh Go So Young (bà xã Jang Dong Gun) vừa tham dự sự kiện của 1 thương hiệu thời trang cao cấp. Ngay sau khi hoạt động kết thúc, tài khoản nổi tiếng everyonereview đã công bố hình ảnh và video chụp cận mặt Go So Young kèm theo dòng chú thích: “Hình ảnh thực tế ngoài đời thật của Go So Young”.

Ở loạt ảnh và clip gây xôn xao, bà xã Jang Dong Gun xuất hiện trong chiếc váy ngắn cùng mái tóc dài buông xõa tự nhiên, tự tin tạo dáng trước ống kính của các nhiếp ảnh gia tại sự kiện. Đoạn video chưa hề qua chỉnh sửa đã bóc trần nhan sắc thật của nữ diễn viên họ Go ở thời điểm hiện tại. Trước ống kính, cô lộ rõ rãnh cười sâu cùng những nếp nhăn quanh miệng và đường viền hàm dưới kém thon gọn. Từ đây, không ít khán giả chỉ ra rằng Go So Young đã lộ những dấu hiệu của tuổi tác trên gương mặt trong những khung hình chưa photoshop.

Đặc biệt, 1 bộ phận netizen thậm chí còn nhận xét, bà xã Jang Dong Gun trông khác lạ và bỗng ngày càng trở nên... giống đàn ông: “Tôi cứ thấy bóng dáng đàn ông thoáng hiện trên khuôn mặt nữ diễn viên”, “Trông hơi giống đàn ông” ,... Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến đặt ra nghi vấn Go So Young gặp biến chứng sau khi tìm đến các biện pháp “dao kéo” để níu giữ tuổi thanh xuân, nên khuôn mặt mới trở nên khác trước: “Hình như có đụng chạm đâu đó rồi nên mới khiến gương mặt trở nên như vậy”, “Cười lên trông có vẻ gượng gạo, thiếu tự nhiên quá” ,...

Go So Young ở hiện tại (hình phải) bị nhận xét là trông thay đổi quá nhiều so với thời gian trước. Thậm chí, 1 số ý kiến còn cho rằng nữ minh tinh đình đám ngày càng giống đàn ông với các đường nét trở nên thô kệch hơn xưa. Ảnh: Naver

1 bộ phận khán giả tỏ ra ngỡ ngàng vì vợ Jang Dong Gun bỗng nhiên không còn trông nữ tính nữa. Ảnh: Nate

Được biết, đây cũng là lần lộ diện hiếm hoi của Go So Young sau khi chồng cô - tài tử Jang Dong Gun vướng bê bối săn gái chấn động. Nguồn cơn của vụ bê bối này xuất phát từ 1 cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu điện thoại quy mô lớn nhắm vào hàng loạt sao Hàn vào đầu năm 2020. Các nạn nhân bị hacker đòi tiền chuộc từ 50 triệu won (925 triệu đồng) đến 1 tỷ won (18,5 tỷ đồng). Nếu không thỏa hiệp, các ngôi sao bị đe dọa phát tán ảnh nhạy cảm hoặc tin nhắn riêng tư phơi bày bí mật đời tư.

Nam diễn viên Joo Jin Mo (Hoàng Hậu Ki) cũng là 1 trong những nạn nhân. Tuy nhiên, anh không chấp nhận thỏa hiệp giao tiền cho bọn tin tặc, thậm chí còn đăng đàn thách thức khi thông báo rằng điện thoại của anh cũng như nhiều sao hạng A khác đã bị hacker xâm nhập. Hành động này của Joo Jin Mo đã chọc tức bọn tin tặc, khiến chúng quyết định cho nổ tung 1 quả bom bê bối hạng nặng liên quan đến nam diễn viên.

Do không vòi được tiền ở chỗ Joo Jin Mo, nhóm hacker đã tung hê tổng cộng 700 tin nhắn mua dâm, lên kế hoạch mở tiệc thác loạn của tài tử này và Jang Dong Gun. Trong 12 ảnh chụp màn hình tin nhắn lan truyền trên MXH, Jang Dong Gun cùng Joo Jin Mo nhiều lần bàn bạc tìm những sao nữ trẻ đẹp, nóng bỏng để thực hiện giao dịch tình ái. Joo Jin Mo tổng cộng đã giới thiệu 8 cô gái là người mẫu, hoa hậu, MC ở showbiz Nhật Bản và Hàn Quốc bằng hình ảnh để Jang Dong Gun lựa chọn. Người trẻ nhất được Joo Jin Mo mồi chài mua dâm là nữ người mẫu môtô, DJ nổi tiếng Siena - năm đó mới 21 tuổi.

Điều sốc nhất trong 700 tin nhắn đó chính là chuyện Jang Dong Gun chủ động đề nghị Joo Jin Mo tổ chức bữa tiệc với các cô gái đã kết hôn ở độ tuổi 30, vóc dáng gợi cảm, cao gầy. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ vì Joo Jin Mo không tìm được đối tượng như yêu cầu của tài tử họ Jang. Dẫu vậy, Jang Dong Gun lại cho hay anh vẫn sẽ ra ngoài tìm kiếm niềm vui trong ngày nghỉ khi làm việc ở Busan (Hàn Quốc).

Theo truyền thông Hàn, toàn bộ nội dung tin nhắn bị phát tán là vào năm 2013. Thời điểm này, Jang Dong Gun đã kết hôn. Đáng phẫn nộ là thời điểm Jang Dong Gun ngoại tình ở bên ngoài thì vợ anh - Go So Young - đang mang thai con thứ 2.

Jang Dong Gun bại lộ chuyện tìm gái “giải khuây” khi vợ mang thai. Ảnh: Sina

Ngoài tìm những sao nữ xinh đẹp để thực hiện giao dịch mua dâm và mở tiệc thác loạn, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo còn có nhiều lời bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ bê bối leak tin nhắn nói trên không chỉ khiến danh tiếng của Jang Dong Gun sụp đổ hoàn toàn mà có giáng 1 đòn nặng nề vào cuộc hôn nhân của anh. Sau khi scandal “săn gái” của chồng bại lộ, Go So Young lặng lẽ khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. 3 ngày sau vụ việc, gia đình họ được trông thấy du lịch ở Hawaii (Mỹ). Theo các nguồn tin, Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” khi loạt tin nhắn khiếm nhã bị phát tán. Dù vậy, họ vẫn ra nước ngoài du lịch với nhau do đã hứa đưa các con đi chơi và Go So Young cũng muốn rời khỏi Hàn Quốc để tránh “bão dư luận”. “Team qua đường” cho biết Go So Young xem ông xã như không khí, lạnh nhạt và không nói chuyện với đàng trai trong suốt chuyến đi.

Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” sau bê bối của nam tài tử. Minh tinh này còn bỏ sang Mỹ với các con để tránh bão dư luận. Ảnh: Koreaboo

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Go So Young đã sốc nặng, xấu hổ, đau khổ và tổn thương nặng nề khi biết chồng “cắm sừng” mình. Cô thậm chí bỏ mặc, để 1 mình Jang Dong Gun trở về nước đối mặt và dọn dẹp hậu quả từ vụ scandal. Giai đoạn ấy, tài tử 7X áp lực đến mức phải dùng thuốc vì mất ngủ. Phải mất gần 1 năm, Go So Young mới quyết định tha thứ, cho Jang Dong Gun cơ hội chuộc lỗi với gia đình vì muốn các con có tổ ấm trọn vẹn, không phải trải qua cảnh cha mẹ bất hòa chia ly.