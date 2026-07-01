Tình trạng của vợ chồng Song Joong Ki trước tin ly hôn

Thông tin đời tư của Song Joong Ki khiến công chúng quan tâm và bàn tán không ngớt.

Vào sáng ngày 14/7, tờ Line Today đưa tin Song Joong Ki vừa bất ngờ dính tin đồn ly hôn bà xã - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Tin đồn bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki đổ vỡ hôn nhân lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, đây được cho là tin giả do các phương tiền truyền thông Hàn Quốc không hề đưa tin, bản thân nam diễn viên cũng không hề lên tiếng.

Lúc này, nhiều người đã "soi" về lần cuối cùng cặp đôi cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Đây được cho là bằng chứng xác đáng nhất cho thấy Song Joong Ki và bà xã vẫn bền chặt bên nhau. Vào ngày 19/4, cặp đôi đã tham gia dẫn chương trình buổi hòa nhạc cổ điển dành cho người khuyết tật tại Trung tâm Nghệ thuật Seoul. Được biết, ho đã chủ động liên hệ trực tiếp với ban tổ chức thông qua 1 người quen để tham gia vào tiết mục này. Sự kiện này đánh dấu cột mốc cặp đôi công khai xuất hiện bên trước công chúng sau 3 năm.

Trong sự kiện, Katy Louise Saunders dẫn chuyện với chất giọng truyền cảm, còn Song Joong Ki ngồi bên vợ, thi thoảng nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình tương đồng cùng khả năng dẫn chuyện tạo nên bầu không khí ấm áp, lôi cuốn. Bên ngoài hậu trường, đôi vợ chồng vui vẻ sánh đôi, chụp ảnh cùng những người khác. Trông họ hoàn toàn không có vẻ gì của một đôi vợ chồng trên đà đổ vỡ. Tất nhiên càng không có đôi vợ chồng lại chọn cùng xuất hiện trước công chúng khi vợ chồng đang lục đục, nhất là khi Katy Louise Saunders đã rời xa nghiệp diễn để tập trung chăm sóc cho tổ ấm.

Đơn vị tổ chức sự kiện tung ra video cận cảnh màn dẫn chuyện của vợ chồng Song Joong Ki. Clip: Instagram

Cặp đôi có visual đồng điệu, cử chỉ ăn ý. Ảnh: Instagram

Vợ chồng tài tử thân thiện chụp ảnh với khách mời, thành viên dàn nhạc. Ảnh: Instagram

Được biết, chính Song Joong Ki chủ động đề nghị tham gia sự kiện đầy ý nghĩa này. Ảnh: Instagram

Ở thời điểm đó, Song Joong Ki nhận được nhiều lời khen, gây sốt với visual điển trai hack tuổi bất chấp cam thường. Thoạt tiên, không ai nghĩ nam diễn viên đã bước sang tuổi 41, bởi lẽ anh trông quá đỗi trẻ trung trong những hình ảnh chụp cận mặt. Trong khi đó, Katy Louise Saunders cũng nhận về nhiều lời tán dương từ truyền thông Hàn nhờ nhan sắc quyến rũ, sắc sảo ở tuổi 42. Sau 2 lần sinh nở, vẻ đẹp của cựu diễn viên người Anh ngày càng trở nên mặn mà, đằm thắm hơn qua năm tháng.

Nhiều khán giả trực tiếp có mặt tại khán phòng đã dùng những mỹ từ “có cánh” để tán dương diện mạo của bà xã Song Joong Ki: “Thực sự Katy vô cùng xinh đẹp”, “Nhan sắc của 2 vợ chồng họ trông đẹp 1 cách siêu thực”, “Khung cảnh cặp đôi ngồi cạnh nhau và đọc lời dẫn hệt như 1 thước phim điện ảnh luôn ấy”, “Tôi đi xem màn trình diễn về tới giờ vẫn chưa hết sốc visual trước vợ chồng Song Joong Ki đây này ”... Trên mạng xã hội, những ngôi sao tham gia sự kiện như nữ diễn viên nhạc kịch Kim So Hyun và phát thanh viên Jang Sung Kyu cũng hết lời khen ngợi cặp đôi.

Không chỉ ăn ý trên sân khấu, vợ chồng nam diễn viên còn cực tình tứ ngoài hậu trường. Ảnh: X

Thời gian hẳn đã bỏ quên Song Joong Ki rồi. Ảnh: X

Katy Louise Saunders sau khi sinh 2 con vẫn rất mặn mà và đằm thắm. Ảnh: X

Nữ diễn viên nhạc kịch Kim So Hyun không giấu được sự ngạc nhiên khi gặp vợ Song Joong Ki. Ảnh: X

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, tài tử 8X bất ngờ tuyên bố kết hôn với mỹ nhân Tây nóng bỏng. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.

Tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt từng không ít lần khen ngợi bà xã hết lời trước truyền thông. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ hồi tháng 2/2023, Song Joong Ki cho biết người bạn đời đã luôn động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh: “Tôi trở thành người tốt hơn là nhờ có Katy. Nếu phải miêu tả Katy là người thế nào, tôi chỉ có thể nói Katy cực tốt đến mức tôi có thể kể mọi chuyện về cô ấy. Katy giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi khi tôi có suy nghĩ gì, cô ấy đều thuyết phục rằng mọi thứ tôi nghĩ đều đúng. Katy còn tình cảm vỗ về tôi rằng cô ấy cũng có suy nghĩ giống hệt tôi”.

Ảnh: X