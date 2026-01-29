Tỉnh phía Bắc giàu top đầu chính thức chốt thời gian khởi công siêu dự án 350km/h do Vingroup đề xuất

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 29/1 đã chủ trì cuộc họp chuyên đề nhằm rà soát định hướng và tiến độ triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội với Quảng Ninh – dự án được kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông cho toàn vùng Đông Bắc. Cuộc họp do ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, trực tiếp điều hành.

Tuyến đường sắt tốc độ cao chiến lược, kết nối liên vùng

Ảnh minh họa tuyến đường sắt tương lai bằng AI ChatGPT

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh đây là công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với địa phương mà còn với toàn bộ khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường sắt sẽ hình thành hành lang vận tải hiện đại kết nối Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, đồng thời liên thông với mạng lưới đường sắt tốc độ cao quốc gia trong tương lai, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn của vùng.

Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định, phấn đấu đủ điều kiện khởi công dự án vào đầu tháng 3/2026.

Song song với việc nghiên cứu tuyến đường sắt cao tốc, tỉnh Quảng Ninh cũng đang xây dựng định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kết nối nhằm khai thác tối đa hiệu quả của tuyến Hà Nội – Hạ Long – Móng Cái. Các khu vực được ưu tiên kết nối gồm Đặc khu Vân Đồn, khu vực cảng Con Ong – Hòn Nét, không gian du lịch – văn hóa Yên Tử và khu du lịch Tuần Châu.

Việc phát triển đồng bộ tuyến đường sắt tốc độ cao cùng mạng lưới hạ tầng kết nối được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, du lịch và logistics của Quảng Ninh, đồng thời góp phần nâng cao năng lực liên kết vùng và sức cạnh tranh của khu vực phía Bắc trong thời gian tới.

Tuyến đường sắt tốc độ cao được quy hoạch như thế nào?

Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh được quy hoạch là đường đôi, khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, áp dụng công nghệ điện khí hóa hiện đại. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 120 km, tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350 km/h, chủ yếu phục vụ vận tải hành khách. Hình thức đầu tư được xác định theo phương thức đối tác công – tư (PPP), với mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh với tốc độ thiết kế 350 km/h, khổ đường 1.435 mm, khai thác tàu khách. Theo đề xuất này, tuyến đường sắt sẽ xuất phát từ ga Cổ Loa, đi theo hướng kết nối tới sân bay Gia Bình, qua địa bàn Hải Phòng, tiếp tục tới khu vực Yên Tử (Quảng Ninh), sau đó kéo dài đến khu công viên rừng tại phường Tuần Châu và kết nối với tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5,4 tỷ USD.

Cục Đường sắt Việt Nam đánh giá các tuyến đường sắt hiện hữu trên hành lang Hà Nội - Quảng Ninh có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, khai thác hỗn hợp cả hành khách và hàng hóa nên khó đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa và nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Việc phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khổ 1.435 mm, tách riêng chức năng vận tải, đồng thời triển khai tuyến ven biển kết nối cảng và cửa khẩu được xem là giải pháp tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển xanh, thông minh của Quảng Ninh, cũng như hoàn thiện chuỗi liên kết vùng từ Hà Nội đến Móng Cái và hệ thống cảng nước sâu.