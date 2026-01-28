Hồ Tây Hoàng Hôn
Ảnh: Báo Tin tức & Dân tộc

Không gian Hồ Tây sẽ 'lột xác' chưa từng có

Với quy mô hơn 2.400 ha, đề án bảo tồn và phát huy Hồ Tây vừa được Hà Nội thông qua, đặt mục tiêu kiến tạo trung tâm văn hóa – sinh thái mang tầm quốc tế

Toàn cảnh Hồ Tây
Ảnh: Viện Quy hoạch Kiến trúc Quốc gia

Bảo tồn và phát triển Hồ Tây

Quy mô nghiên cứu

Hơn 2.400 ha

Diện tích Hồ Tây

Trên 527 ha (Mặt nước)

Khu vực sông Hồng

Khoảng 700 ha

Không gian xanh & mặt nước

Hơn 1.227 ha

Phạm vi thực hiện

Phường Tây Hồ, Phú Thượng và một phần các khu vực Hồng Hà, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ba Đình

Sinh thái Hồ Tây
Ảnh: Demoda

Giá trị sinh thái độc đáo

Hồ nước ngọt lớn nhất

> 526 ha

~ 15 km chu vi

Nguồn gốc tự nhiên

Hình thành từ một nhánh sông Hồng cổ, kiến tạo nên cảnh quan đặc biệt phía Tây Bắc Thủ đô.

Hệ sinh thái phong phú

Thực vật đa dạng
Nhiều loài cá quý
Sinh vật phù du
Động vật đáy
Mặt nước trong xanh
Ảnh: Klook

Giữ “lá phổi xanh”, nâng cao chất lượng nước

Bảo tồn hệ sinh thái

Duy trì cân bằng tự nhiên và đa dạng sinh học.

Cải thiện chất lượng nước

Ưu tiên làm sạch nước Hồ Tây và vùng phụ cận.

Phát triển bền vững

Tạo nền tảng môi trường cho đô thị và du lịch lâu dài.

Du lịch văn hóa
Ảnh: AI Chat GPT

Hồ Tây hướng tới điểm đến quốc tế

Tầm nhìn

Trung tâm Văn hóa - Kinh tế Sáng tạo

Giá trị cốt lõi: Di sản - Cảnh quan - Sinh thái
Hoạt động: Nghệ thuật & Không gian mở
Bán đảo Quảng An
Ảnh: AI Chat GPT

Bán đảo Quảng An

Hạt nhân không gian chính trị, văn hóa

Vị trí trọng điểm

Trung tâm bán đảo Quảng An

Chức năng chính

Tổ chức sự kiện đối nội - đối ngoại

Mục tiêu

Nâng tầm vị thế khu vực Hồ Tây

Giao thông ven hồ
Ảnh: AI Chat GPT

Hoàn thiện hạ tầng giao thông quanh hồ

Nâng cấp & Mở rộng

  • Một số tuyến đường ven hồ
  • Mặt cắt tối thiểu: 3-4 làn xe
  • Đạt tiêu chuẩn đường đô thị

Cải tạo hiện trạng

  • Các tuyến còn lại
  • Tăng khả năng kết nối
  • Giảm áp lực giao thông
  • Hài hòa cảnh quan
Dịch vụ ven hồ
Ảnh: AI Chat GPT

Mở rộng dư địa phát triển du lịch và dịch vụ

19

Quỹ đất tiềm năng khai thác

27

Vị trí sàn ngắm cảnh

02

Vị trí quảng trường nổi

02

Cầu cảnh quan

* Tạo động lực kinh tế mới cho khu vực

Video: AI Chat GPT

Quy hoạch hệ thống bến thuyền

06
Tổng số
Bến thuyền
03 Bến chính
03 Bến phụ

Hạng mục được phép

  • Sàn cập tàu & Cầu nối
  • Nhà chờ & Không gian xanh
  • Hạng mục kỹ thuật mặt nước

Ưu tiên đầu tư (Giai đoạn 1)

  • Khu vực Nhà hát Ngọc Trai
  • Khu Đôi rồng gốm
  • Vườn hoa đường Nguyễn Đình Thi
Bãi đỗ xe ngầm
Ảnh: AI Chat GPT

Xây dựng bãi đỗ xe ngầm

P

Khu vực vườn hoa Lạc Long Quân

P

Khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng

Một số ô đất cây xanh đô thị quanh hồ

Video: AI Chat GPT

Mô hình TOD
& Giao thông công cộng

Kết nối tuyến Metro Số 2 & Số 5
Nghiên cứu mô hình TOD
Kết hợp bãi đỗ ngầm tối ưu quỹ đất
Tổng vốn đầu tư
Ảnh: AI Chat GPT

Tổng mức đầu tư dự kiến

30.000 tỷ đồng Tổng mức đầu tư sơ bộ
Năm 2030 Phấn đấu hoàn thành dự án
PPP - BT Phương thức đối tác công - tư