Với quy mô hơn 2.400 ha, đề án bảo tồn và phát huy Hồ Tây vừa được Hà Nội thông qua, đặt mục tiêu kiến tạo trung tâm văn hóa – sinh thái mang tầm quốc tế
Quy mô nghiên cứu
Hơn 2.400 ha
Diện tích Hồ Tây
Trên 527 ha (Mặt nước)
Khu vực sông Hồng
Khoảng 700 ha
Không gian xanh & mặt nước
Hơn 1.227 ha
Phạm vi thực hiện
Phường Tây Hồ, Phú Thượng và một phần các khu vực Hồng Hà, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ba Đình
> 526 ha
~ 15 km chu vi
Hình thành từ một nhánh sông Hồng cổ, kiến tạo nên cảnh quan đặc biệt phía Tây Bắc Thủ đô.
Duy trì cân bằng tự nhiên và đa dạng sinh học.
Ưu tiên làm sạch nước Hồ Tây và vùng phụ cận.
Tạo nền tảng môi trường cho đô thị và du lịch lâu dài.
Trung tâm Văn hóa - Kinh tế Sáng tạo
Hạt nhân không gian chính trị, văn hóa
Trung tâm bán đảo Quảng An
Tổ chức sự kiện đối nội - đối ngoại
Nâng tầm vị thế khu vực Hồ Tây
Quỹ đất tiềm năng khai thác
Vị trí sàn ngắm cảnh
Vị trí quảng trường nổi
Cầu cảnh quan
* Tạo động lực kinh tế mới cho khu vực
Khu vực vườn hoa Lạc Long Quân
Khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng
Một số ô đất cây xanh đô thị quanh hồ