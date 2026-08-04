Tính năng trên điện thoại người dùng ngân hàng nên tắt ngay

Người dùng ngân hàng được khuyến cáo kiểm tra và tắt một tính năng trên điện thoại nếu không cần sử dụng.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng nâng cấp nền tảng ngân hàng số, các đối tượng lừa đảo cũng lợi dụng thời điểm này để phát tán ứng dụng giả mạo, đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Trước nguy cơ đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã phát đi khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng chuyển đổi sang ứng dụng mới một cách an toàn.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng chỉ cài đặt ứng dụng từ Google Play và App Store để tránh rủi ro từ ứng dụng giả mạo. (Ảnh minh hoạ: Android)

Hiện MSB đang triển khai quá trình chuyển đổi sang ứng dụng ngân hàng điện tử mới nhằm tăng cường các tính năng bảo mật và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Để đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi, đồng thời hạn chế nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng, ngân hàng khuyến nghị khách hàng chỉ tải và cài đặt ứng dụng MSB từ các kho ứng dụng chính thức là Google Play đối với thiết bị Android và App Store đối với thiết bị iPhone.

Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng tuyệt đối không truy cập hoặc tải ứng dụng thông qua các đường link được gửi qua tin nhắn SMS, email, Zalo, Facebook hay các nền tảng mạng xã hội khác, bởi đây là một trong những thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng lừa đảo sử dụng để phát tán ứng dụng giả mạo chứa mã độc.

Bên cạnh đó, MSB khuyến nghị người dùng tắt quyền Trợ năng (Accessibility) và quyền điều khiển từ xa trên thiết bị nếu không có nhu cầu sử dụng. Khách hàng cũng nên thường xuyên cập nhật hệ điều hành và các ứng dụng bảo mật để tăng khả năng bảo vệ thiết bị trước các nguy cơ tấn công mạng.

Để bảo vệ tài khoản ngân hàng, MSB nhấn mạnh khách hàng không thực hiện cuộc gọi video theo yêu cầu của người lạ nhằm tránh bị thu thập trái phép dữ liệu sinh trắc học. Đồng thời, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN Soft Token, thông tin thẻ hay bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho người khác hoặc nhập các thông tin này trên các website không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, ngân hàng khuyến cáo khách hàng thường xuyên theo dõi thông báo biến động số dư để kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường và thông báo ngay cho ngân hàng nếu nghi ngờ có dấu hiệu gian lận.

Trong trường hợp nghi ngờ đã cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc ứng dụng chứa mã độc, khách hàng cần ngắt kết nối Internet ngay lập tức, tắt nguồn thiết bị và liên hệ với MSB để được hỗ trợ khóa tạm thời các dịch vụ ngân hàng điện tử. Sau đó, thiết bị nên được mang đến đơn vị kỹ thuật uy tín để kiểm tra và xử lý nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.