HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tính năng quan trọng vừa được bổ sung trên VNeID, người dân cả nước cần biết

Đinh Anh
|

Tính năng này sẽ cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu, thực hiện nhận liệt sĩ.

Tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ mới trên VNeID , người dân cần biết - Ảnh 1.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) vừa tích hợp tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNeID. Tính năng này sẽ cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu, thực hiện nhận liệt sĩ.

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần có ứng dụng VNeID cấp độ 2. Các bước tra cứu được thực hiện như sau:

Bước 1: Từ trang chủ, công dân chọn Dịch vụ khác và tiếp tục chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ.

Tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ mới trên VNeID , người dân cần biết - Ảnh 2.

Bước 2: Tại màn hình Kết nối thân nhân liệt sĩ, công dân chọn Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tra cứu.

Bước 3: Người dùng điền các trường thông tin theo yêu cầu để thực hiện tra cứu và xem chi tiết.

Bước 4: Nếu thông tin đúng, công dân chọn Nhận thân nhân. Tại đây, người dùng cần nhập số điện thoại liên hệ, chụp ảnh tài liệu chứng minh và nhấn Xác nhận.

VNeID (Vietnam Electronic Identification) là ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an phát triển. Ứng dụng được xây dựng nhằm thay thế nhiều loại giấy tờ truyền thống trong các giao dịch điện tử, đồng thời tạo nền tảng để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như: căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cùng nhiều thông tin khác. Người dùng có thể xuất trình các giấy tờ điện tử ngay trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc các giao dịch theo quy định.

Kim cương sụt giá, ế ẩm bao năm, giờ còn kém cả "nhẫn bọc vàng": Thế giới chán lâu rồi, người Việt giờ mới biết?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

ứng dụng

bộ công an

VNEID

tra cứu thân nhân liệt sĩ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại