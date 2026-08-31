HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tình hình sức khỏe nạn nhân vụ lật xe khách chở 33 người ở Gia Lai

Minh Minh/VTC News
|

Sau vụ lật xe khách ở Gia Lai, các bệnh viện tiếp nhận 24 nạn nhân, trong đó có 1 người tử vong, 15 người ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Sáng 31/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang khẩn trương điều động nhân viên y tế để phân loại, cấp cứu các nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra tại phường Hội Phú.

Theo đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, khoảng 3h40 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 20 bệnh nhân trên xe khách gặp nạn. Trong số này có cả phụ xe.

- Ảnh 1.

Chiếc xe khách được cẩu lên để di chuyển khỏi hiệnh trường vụ tai nạn.

Bệnh viện huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị để cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân.

Đến 8h sáng nay, 1 bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, 2 người được chỉ định nhập viện để phẫu thuật, 2 bệnh nhân được chuyển viện. 15 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định và đã được cho xuất viện.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, 4 nạn nhân được đưa vào cấp cứu, trong đó 1 người đã tử vong.

- Ảnh 2.

Đồ đạc, vật dụng trên xe khách vương vãi tại hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng các đơn vị chức năng trực tiếp đến hiện trường và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được điều trị.

Ông Quế yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn; ngành y tế tập trung nhân lực, phương tiện để cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân.

Tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng với mỗi trường hợp tử vong và 5 triệu đồng với nạn nhân bị thương nặng.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 3h10 cùng ngày, xe khách giường nằm hiệu Thaco Mobihome màu xanh - cam, biển kiểm soát 50E-449.17, đang chạy trên tuyến tránh phía Đông (theo hướng từ ngã ba Hàm Rồng đi xã Đắk Đoa) thì gặp nạn và bị lật. Lúc đó trên xe có 33 người.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người tử vong, hơn 20 người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Theo hồ sơ, tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long có giấy phép lái xe hạng D do Cục Cảnh sát giao thông cấp ngày 1/7/2025, có giá trị đến ngày 1/7/2030.

Tài xế được xác định không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Tags

Gia Lai

lật xe khách

người bị thương

bệnh viện Hùng Vương

bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại