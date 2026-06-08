Tình hình sức khỏe hiện tại của NSƯT Quyền Linh

"Có những lúc tôi bị tăng huyết áp, rồi lại tụt huyết áp", Quyền Linh nói.

Vừa qua, tại hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Quyền Linh đã chia sẻ về công việc và sức khỏe của mình ở thời điểm hiện tại.

Anh nói: "Vừa rồi, có nhiều người mời tôi tham gia các dự án điện ảnh. Thậm chí, có đến 4 dự án điện ảnh mời tôi đóng vai chính. Nhưng sức khỏe của tôi không cho phép nên tôi từ chối. Tôi cũng lớn tuổi rồi.

Quyền Linh

Tôi chỉ sợ bây giờ tôi đi đóng ngày đóng đêm trong suốt mấy chục ngày trời thì theo không nổi, làm ảnh hưởng đến mọi người nên tôi từ chối.

Vừa rồi, cũng có dự án phim của ca nhạc sĩ Quách Beem mời tôi vào vai chính. Đầu tiên họ còn mời tôi làm đạo diễn luôn, vừa đạo diễn vừa đóng chính luôn. Nhưng anh em ngồi nói chuyện với nhau, tôi cũng đành từ chối vì sức khỏe tôi không quá tốt. Có những lúc tôi bị tăng huyết áp, rồi lại tụt huyết áp.

Thôi thì anh em quý mến tôi nên có gì thì tôi phụ cái đó. Tôi có bao nhiêu kinh nghiệm thì sẽ truyền đạt lại, cần đến tôi thì tôi hỗ trợ. Mọi người thấy thế liền nhờ tôi làm cố vấn nghệ thuật cho phim. Họ đặt cho tôi một vị trí là cố vấn nghệ thuật.

Thực ra, tôi cũng có học hành trường lớp từ trường Sân khấu Điện ảnh, cũng có kinh nghiệm về làm phim. Tôi cũng từng học về quản lý kịch bản, học đạo diễn, học biên kịch rồi, làm diễn viên cũng nhiều nên tôi nghĩ việc làm cố vấn là trong khả năng của tôi.

Vì thế nên tôi nhận lời hỗ trợ anh em. Quách Beem cũng là chỗ anh em với tôi nên tôi cũng muốn hỗ trợ em về cách làm thế nào để giảm chi phí, quay được tốt nhất có thể… Cái gì cần góp ý được thì tôi góp ý, cố vấn.

Thực ra, tôi cũng không phải cố vấn sâu lắm. Các bạn cũng có đầy kinh nghiệm rồi, chỉ là cái gì tôi biết thì tôi nói hoặc hỗ trợ. Nhưng nói thật, nếu ghi tôi là cố vấn nghệ thuật thì hơi cao chứ tôi cũng không tham gia sâu lắm".

Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh, sinh năm 1962. Từ năm 1992 đến nay, anh đã tham gia diễn xuất trong hàng trăm phim điện ảnh lẫn truyền hình và được coi là một trong những diễn viên được yêu thích nhất tại Việt Nam.

Ngoài công việc là diễn viên, anh còn là một MC khi đảm nhiệm vai trò dẫn dắt cho hàng chục chương trình truyền hình ở hầu hết mọi thể loại. Riêng đối với chương trình Vượt lên chính mình do anh làm đạo diễn và MC đã giành được 5 giải Mai Vàng từ năm 2005 đến 2008.