Nữ tử tù sống sót sau một vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee (Mỹ) vào tuần trước, vẫn bất tỉnh trong phòng bệnh được bảo vệ nghiêm ngặt. Luật sư cho biết bà có thể không bao giờ hồi phục hoàn toàn.

Christa Pike, 50 tuổi, đã phải sử dụng máy thở từ ngày 30/9, sau khi sống sót một cách bất thường qua hai lần tiêm thuốc độc để thi hành án tử hình đối với bà vì vụ sát hại bạn học Colleen Slemmer năm 1995.

Pike là người phụ nữ đầu tiên bị bang Tennessee hành quyết trong hơn 200 năm. Bà cũng là tử tù đầu tiên tại Mỹ được ghi nhận sống sót sau khi bị tiêm pentobarbital, một loại thuốc được sử dụng trong quy trình tiêm thuốc độc.

Tại phòng hành quyết của Nhà tù An ninh Tối đa Riverbend hôm 30/9, Pike được cố định trên cáng sau khi được tiêm thuốc. Bà rơi vào trạng thái bất tỉnh, có tiếng ngáy và vẫn còn thở. Dù vậy, quá trình hành quyết không thể hoàn tất.

“Hiện chúng tôi không biết, và có thể sẽ không bao giờ biết, bà ấy đã phải chịu đựng kiểu tra tấn nào trong quá trình đó”, luật sư Stephen Ferrell nói.

Ảnh: USA TODAY Network via Reuters Connect

Sau nỗ lực hành quyết bất thành, Pike vẫn trong tình trạng nguy kịch và chưa tỉnh lại hay nói bất cứ điều gì.

“Bà ấy vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi thực sự chưa biết tiên lượng hiện tại và có thể phải mất vài ngày nữa mới biết được”, Ferrell nói.

Theo luật sư, ngay cả trong trường hợp Pike tỉnh lại, khả năng bà hồi phục hoàn toàn vẫn chưa rõ.

“Chúng ta vẫn phải chờ xem tương lai sẽ như thế nào. Một trong những vấn đề khiến mọi thứ còn bỏ ngỏ trong một thời gian là chúng tôi chưa biết tiên lượng dài hạn của bà ấy. Nếu hồi phục, bà ấy có thể cũng không hồi phục hoàn toàn”, Ferrell cho biết.

“Và có thể sẽ xuất hiện những vấn đề liên quan đến năng lực nhận thức của bà ấy. Chúng tôi thực sự chưa biết”, ông nói thêm.

Đội ngũ pháp lý của Pike hiện vẫn chưa thể gặp thân chủ khi bà đang điều trị tại bệnh viện. Theo Ferrell, Pike được bố trí trong một phòng bệnh có lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.

Vụ hành quyết bất thành đã gây ra nhiều hệ lụy tại Tennessee. Frank Strada, người đứng đầu hệ thống nhà tù của bang, đã từ chức sau sự việc.

Vụ việc thậm chí thu hút sự chú ý của Tổng thống Donald Trump. Ông bày tỏ sự khó hiểu trước việc một cuộc hành quyết bằng tiêm thuốc độc lại thất bại.

Pike bị tuyên án tử hình năm 1996 vì sát hại dã man bạn học Colleen Slemmer, khi đó 19 tuổi, trong một vụ án được xác định bắt nguồn từ cơn ghen.

Sau sự cố, luật sư Ferrell đã đề nghị Thống đốc Tennessee Bill Lee giảm án tử hình đối với Pike xuống án chung thân.

Các chuyên gia pháp lý nhận định nếu Pike không hồi phục hoàn toàn, khả năng bang Tennessee tiếp tục thực hiện án tử hình đối với bà là rất thấp.

“Bà ấy không thể bị hành quyết nếu bị tổn thương não và không hiểu được những thủ tục đang diễn ra”, giáo sư Deborah Denno thuộc Trường Luật Fordham nói.

Theo bà Denno, Tòa án Tối cao Mỹ từng xác định trong một vụ án liên quan đến một người mắc chứng mất trí nhớ vào năm 2019 rằng một người không nhận thức được hình phạt mà mình sắp phải đối mặt thì không thể bị hành quyết.

Hiện Pike vẫn bất tỉnh và phải sử dụng máy thở. Tình trạng sức khỏe lâu dài của bà vẫn chưa được xác định.

Nguồn: New York Post