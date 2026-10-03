Cha mẹ thường xuyên hỏi lại chưa chắc vì trí nhớ kém.

Cả nhà vừa nói xong, cha mẹ vẫn hỏi lại. Nhiều người nghĩ đó là chuyện "điếc" do tuổi già hoặc trí nhớ bắt đầu suy giảm. Nhưng nếu thông tin ngay từ đầu đã không được nghe rõ, người lớn tuổi cũng khó có thể nhớ chính xác điều vừa được nghe.

Ở tuổi 65, bà N.T.H. ở Đồng Tháp đã nghe kém suốt hai năm nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là "lãng tai tuổi già". Càng về sau, tai phải của bà nghe kém hơn, đến mức không thể nghe điện thoại bằng tai này và mỗi lần xem tivi phải mở âm thanh rất lớn. Khi con trai đưa bà đi khám, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không chỉ nằm ở tuổi tác mà còn do thủng màng nhĩ cần điều trị.

Nếu không nghe rõ từ đầu, người lớn tuổi dễ nhớ sai điều vừa nghe - Ảnh minh họa

"Hay hỏi lại" không đồng nghĩa với "hay quên"

Trong nhiều gia đình, dấu hiệu đầu tiên lại không rõ ràng như trường hợp của bà N.T.H. Cha mẹ có thể chỉ thường xuyên hỏi lại câu vừa nói, nghe không trọn lời khi nhiều người cùng trò chuyện hoặc phải tăng âm lượng tivi hơn trước. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2026 đã xếp những biểu hiện này vào nhóm "dấu hiệu thường gặp của suy giảm thính lực ở người cao tuổi".

Điểm dễ gây nhầm lẫn ở chỗ, trong khi cả nhà nhớ rất rõ mình vừa nói gì thì lúc cha mẹ hỏi lại, phản ứng của con cái thường là "vừa nói xong mà cha/mẹ đã quên rồi". Nhưng theo giải thích của chuyên gia Tai Mũi Họng trên VnExpress, khi tuổi cao, các tế bào lông trong ốc tai, thần kinh thính giác và vùng xử lý âm thanh trong não dần suy giảm. Người lớn tuổi vì thế không chỉ nghe nhỏ hơn mà còn có thể khó hiểu trọn câu người đối diện nói, nhất là khi xung quanh có nhiều tiếng động.

Câu hỏi lặp lại đôi khi không phải vì quên, mà ngay từ đầu, cha mẹ chưa "nghe đủ" - Ảnh minh họa

Trước khi nghĩ cha mẹ "hay quên", hãy chắc rằng họ đã "nghe rõ"

Vì vậy, việc con cái nên làm trước tiên không phải hỏi lại để "kiểm tra" xem bố mẹ có "nghe đủ, nhớ đúng" điều vừa nói hay không. Khi nói chuyện, nên ngồi đối diện với bố mẹ, giảm âm lượng tivi hoặc tiếng ồn xung quanh và để từng người nói lần lượt. Nếu trong điều kiện yên tĩnh cha mẹ theo kịp câu chuyện tốt hơn, vấn đề có thể nằm ở khả năng nghe chứ không chỉ do trí nhớ.

Nếu tình trạng hỏi lại xuất hiện thường xuyên hơn, cha mẹ mở tivi ngày càng lớn tiếng, khó nghe điện thoại hoặc nghe không rõ đối với một bên tai, gia đình nên nghĩ đến việc kiểm tra thính lực. Chương trình sàng lọc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2026 cũng nhấn mạnh việc phát hiện sớm có thể giúp người cao tuổi duy trì giao tiếp và giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Một câu hỏi được cha mẹ lặp lại đôi khi không phải vì họ đã quên, mà bởi ngay từ đầu, họ chưa "nghe đủ" để có thể "nhớ đúng".