Khi cha mẹ bắt đầu "lúc nhớ lúc quên": Chuyện vừa xảy ra thì quên, chuyện nhiều năm trước lại kể vanh vách

Cha mẹ quên chuyện vừa xảy ra nhưng nhớ rõ chuyện hàng chục năm trước chưa chắc đồng nghĩa với "bị lẫn".

Cha mẹ có thể quên việc vừa được nhắc nhưng vẫn kể rành rọt chuyện cách đây hàng chục năm. Sự trái ngược này dễ khiến con cái nghĩ bố mẹ bắt đầu "lẫn". Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là biểu hiện ấy có lặp lại và ảnh hưởng đến sinh hoạt hay không.

Vì sao chuyện mới dễ quên nhưng chuyện cũ vẫn nhớ?

Trường hợp cụ thể được Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận là cụ bà N.T.H., 80 tuổi. Cụ thường quên bật nút nồi cơm, quên uống thuốc nhưng lại nhớ rõ chuyện ngày xưa; về sau xuất hiện thêm tình trạng đi lạc, cất tiền rồi không tìm thấy. Bệnh nhân được chẩn đoán sa sút trí tuệ do Alzheimer khởi phát muộn.

Giải thích hiện tượng này, BS Phạm Văn Trụ (Bệnh viện Tâm thần TP.HCM) cho biết, trong sa sút tâm thần, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin mới bị suy giảm, trong khi các thông tin cũ đã ghi nhớ từ trước vẫn có thể được bảo tồn. Tuy nhiên, BS Trụ nhấn mạnh không phải cứ gặp biểu hiện này là mặc định mắc bệnh.

Quên chuyện vừa xảy ra nhưng nhớ rõ chuyện hàng chục năm trước chưa hẳn là "bị lẫn" - Ảnh minh họa

Theo Viện Lão khoa Quốc gia Mỹ (NIA), việc thỉnh thoảng quên đồ đạc hay mất nhiều thời gian hơn để tiếp thu thông tin mới chỉ là những thay đổi sinh lý nhẹ do lão hóa. Các nghiên cứu về trí nhớ tự truyện cũng chỉ ra người lớn tuổi thường giữ lại rất tốt cốt lõi và ý nghĩa của các sự kiện quá khứ, dù chi tiết có thể giảm đi.

Do đó, không nên để hiện tượng này trở thành quy luật "trí nhớ gần mất trước, trí nhớ xa còn nguyên", bởi mối liên hệ giữa thời gian diễn ra ký ức và khả năng ghi nhớ thực tế phức tạp hơn rất nhiều.

Dấu hiệu nhận biết suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi

Để đánh giá sức khỏe trí não, con cái đừng chỉ hỏi "cha mẹ có hay quên hay không". Ranh giới quan trọng nằm ở những thay đổi khác thường so với trước đây và mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày.

Viện Lão khoa Quốc gia Mỹ chỉ ra sự khác biệt rõ rệt giữa việc thỉnh thoảng quên rồi nhớ lại với tình trạng mất định hướng thường xuyên; hay việc vô tình để thất lạc đồ đạc với hiện tượng liên tục đặt sai chỗ mà không thể tự tìm lại.

Suy giảm trí nhớ có thể đến từ mất ngủ, tác dụng phụ của thuốc hay thiếu hụt vitamin B12 - Ảnh minh họa

Thay vì quan sát, câu hỏi thiết thực hơn cho mỗi gia đình là thói quen của cha mẹ đang thay đổi thế nào so với chính họ trước kia. Nếu tình trạng hay quên lặp lại liên tục, làm ảnh hưởng đến các thao tác quen thuộc như nghe điện thoại, quản lý tiền bạc hay tìm đường về nhà, việc đưa cha mẹ đi khám chuyên khoa là điều cần thiết.

Bên cạnh đó, suy giảm trí nhớ còn có thể đến từ mất ngủ, trầm cảm, tác dụng phụ của thuốc hay thiếu hụt vitamin B12, do đó người thân không nên vội mặc định mọi thay đổi đều do tuổi già hay bệnh Alzheimer gây ra.

Con cái nên làm gì khi cha mẹ bắt đầu "lúc nhớ lúc quên"?

Khi nhận thấy cha mẹ có dấu hiệu hay quên, điều con cái nên làm là bình tĩnh quan sát và ghi lại những tình huống cụ thể thay vì vội vàng lo lắng hay liên tục hỏi han để thử trí nhớ của người già.

Những ghi chép rõ ràng như "hỏi lại một câu ba lần trong buổi sáng" hay "mất phương hướng trên đoạn đường quen thuộc" sẽ mang lại giá trị thiết thực hơn nhiều so với đánh giá chung chung. Việc theo dõi chi tiết giúp gia đình nhận diện chính xác tần suất xuất hiện của các biểu hiện, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho bác sĩ trong quá trình thăm khám.

Một vài lần quên chưa thể phản ánh đầy đủ tình trạng sức khỏe trí não của người cao tuổi. Điều quan trọng nhất mà gia đình cần đồng hành và quan sát là liệu những lần quên bất thường ấy có xuất hiện thường xuyên hơn và bắt đầu ảnh hưởng đến các sinh hoạt tự chủ hàng ngày của cha mẹ hay không.