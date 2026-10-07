'Tiên nữ' 3 năm chưa đóng phim gây bất ngờ vì triết lý làm đẹp: Coi trọng một thứ hơn cả vòng eo

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, được khán giả Việt Nam biết đến qua những bộ phim đình đám như Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, Hoa Mộc Lan, Đi đến nơi có gió, Câu chuyện hoa hồng...

Sau Câu chuyện hoa hồng, Lưu Diệc Phi gần như không tham gia dự án phim mới - Ảnh: vogue

Gần 3 năm qua, việc không tham gia phim mới khiến nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trong năm 2026, nhưng một chia sẻ trước đó về việc tập luyện cho thấy điều đáng chú ý hơn chính là cách "thần tiên tỷ tỷ" giữ gìn vóc dáng.

Thể lực quan trọng hơn một ngoại hình đẹp

Sau Câu chuyện hoa hồng, Lưu Diệc Phi gần như không tham gia dự án phim mới. Lianhe Zaobao của Singapore ghi nhận cô đã gần ba năm chưa vào đoàn phim mới. Truyền thông Trung Quốc và Việt Nam cũng nhiều lần đặt câu hỏi về việc một ngôi sao đang ở đỉnh cao vì sao lại chọn giãn khoảng cách giữa các dự án.

Lưu Diệc Phi duy trì thói quen tập gym, chạy bộ, tập yoga trên không, thỉnh thoảng khiêu vũ - Ảnh: fishtank

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Trends Health được Sohu đăng lại, Lưu Diệc Phi cho biết cô duy trì thói quen tập gym, chạy bộ, tập yoga trên không và thỉnh thoảng khiêu vũ. Đáng chú ý, nữ minh tinh không đặt mục tiêu sở hữu cơ bụng săn chắc hay đường cong nóng bỏng. Khi được hỏi mong muốn điều gì từ việc tập luyện, cô cho biết: "Thể lực quan trọng hơn một ngoại hình đẹp".

Vogue Taiwan năm 2024 tiếp tục nhắc đến thói quen chạy, bơi, kéo giãn và tập sức mạnh của Lưu Diệc Phi, gồm cả chống đẩy và hít xà. Điểm đáng chú ý không nằm ở việc một diễn viên nổi tiếng tập luyện thế nào để đẹp hơn.

Nữ minh tinh không đặt mục tiêu sở hữu cơ bụng săn chắc hay đường cong nóng bỏng - Ảnh: zhimg

Cách nữ diễn viên coi trọng thể lực hơn ngoại hình cũng gợi ra một câu hỏi đáng quan tâm với người sau tuổi 40: Làm sao để nhiều năm nữa cơ thể vẫn đủ sức đi lại, làm việc và tự chăm sóc cho mình?

Thể lực là "vốn để dành" cho tuổi già

Ở tuổi trung niên, cân nặng và vòng eo thường được chú ý trước tiên. Tuy nhiên, ngoại hình không phản ánh đầy đủ khả năng vận động. Một người có thân hình mảnh mai vẫn có thể nhanh hụt hơi khi đi nhanh hoặc dễ mỏi khi leo cầu thang. Vì vậy, sau tuổi 40, mục tiêu tập luyện nên dần chuyển từ "trông thế nào" sang "cơ thể còn làm được những gì".

Ở tuổi trung niên, cân nặng và vòng eo thường được chú ý trước tiên - Ảnh: fishtank

Sức bền tim phổi là một phần của nền tảng ấy. Đi bộ nhanh, chạy, đạp xe hoặc bơi giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với những hoạt động kéo dài. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên duy trì 150 đến 300 phút vận động aerobic cường độ vừa mỗi tuần hoặc 75 đến 150 phút ở cường độ mạnh. Đây không phải công thức để có một vòng eo thon gọn mà là mức vận động hướng đến lợi ích sức khỏe lâu dài.

Sức cơ cũng cần được tập luyện riêng. WHO khuyến nghị tập các nhóm cơ lớn ít nhất hai ngày mỗi tuần. Những động tác như đứng lên ngồi xuống, tập kháng lực, chống đẩy hoặc tập tạ nhẹ giúp duy trì sự linh hoạt. Với người trung niên, sức mạnh cơ bắp không phải săn chắc hơn mà là đứng dậy dễ dàng, mang vác đồ nặng, leo cầu thang hay làm việc lâu nhưng ít mệt.

WHO khuyến nghị người trưởng thành nên duy trì 150-300 phút vận động aerobic mỗi tuần - Ảnh: hk01

Theo WHO, người lớn tuổi nên kết hợp các hoạt động chú trọng thăng bằng và sức mạnh nhằm hỗ trợ chức năng vận động và hạn chế nguy cơ té ngã. Đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi giúp rèn luyện tim phổi; đứng lên ngồi xuống, tập kháng lực hoặc tạ nhẹ giúp giữ sức cơ; thái cực quyền hay đứng một chân bổ sung khả năng giữ thăng bằng.

Có thể hình dung thể lực như một khoản tiết kiệm được tích lũy dần. Khoản "vốn" này giúp chúng ta làm việc, đi du lịch và chăm sóc nhà cửa mà ít bị kiệt sức. Khi về già, đó chính là nguồn dự phòng quý giá giúp bù đắp cho sự suy giảm tự nhiên của cơ bắp và khả năng giữ thăng bằng.

Với tuổi trung niên, sức mạnh cơ bắp là đứng dậy dễ dàng, leo cầu thang, làm việc lâu nhưng ít mệt - Ảnh: vogue

Cách Lưu Diệc Phi đặt mục tiêu tập luyện mang đến một gợi mở đáng suy ngẫm: Thay vì chỉ áp lực với mục tiêu "phải gầy hơn", liệu chúng ta đã chuẩn bị đủ thể lực để 10 hoặc 20 năm tới vẫn tự do đi lại, làm việc và tự chủ cuộc sống theo cách mình mong muốn?