NSND 72 tuổi tái xuất với "Trại buôn người": Không để mình rảnh rỗi, có ngày quay phim tới 12 tiếng

Ở tuổi 72, nữ nghệ sĩ thường dậy lúc 5h30, duy trì vận động và làm những việc nhẹ nhàng.

Rời trường quay, NSND Như Quỳnh trở về với những việc quen thuộc hằng ngày, dành thời gian chăm chút tổ ấm. Ở tuổi 72, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì thói quen vận động, "bận rộn vừa đủ" để mỗi ngày không quá nhàn rỗi.

Tuổi 72 vẫn nhận phim nhưng biết "lượng sức"

NSND Như Quỳnh sinh năm 1954 tại Hà Nội, là gương mặt gạo cội của điện ảnh Việt Nam qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Đến hẹn lại lên, Bến không chồng, Chuyện của Pao... Bà còn là một trong những diễn viên miền Bắc đầu tiên góp mặt trong các dự án điện ảnh quốc tế như Đông Dương, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng hay Cô dâu vàng. Năm 2007, bà được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

NSND Như Quỳnh tái xuất điện ảnh với phim "Trại buôn người" - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Ở tuổi 72, thay vì lui về nghỉ ngơi, nữ nghệ sĩ vẫn bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật. Theo báo Thanh Niên, trong thời gian quay phim Trại buôn người tại An Giang và TP.HCM, bà từng trải qua những ngày làm việc liên tục, có ngày làm việc khoảng 12 tiếng; có hôm phải thức từ 3 giờ sáng và làm việc đến 18 giờ hoặc tiếp tục tham gia những buổi quay đêm.

Tuy nhiên, đây không phải nhịp sinh hoạt thường ngày của bà. Chia sẻ trên VietNamNet, NSND Như Quỳnh cho biết, tuổi tác khiến việc dành tâm sức cho một dự án khó khăn hơn nên bà luôn biết giới hạn của mình. Những phân cảnh hành động mạo hiểm có người đóng thế hỗ trợ nhưng bà vẫn tích cực tập luyện thể thao và đi bơi để tăng sức bền trước mỗi đợt bấm máy.

Thay vì lui về nghỉ ngơi, nữ nghệ sĩ 72 tuổi vẫn bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Dù việc học thuộc thoại mất nhiều thời gian hơn trước, nữ nghệ sĩ khẳng định chưa từng có ý định giải nghệ vì lửa nghề vẫn vẹn nguyên, chỉ là bà chọn cách làm việc linh hoạt hơn, biết "nương theo sức khỏe" chứ không duy trì cường độ làm việc như thời trẻ.

Người cao tuổi tránh "ngồi yên một chỗ"

Nữ nghệ sĩ cho biết bà thường thức dậy lúc 5h30, vận động nhẹ, xoa bóp tay chân rồi ăn sáng, uống cà phê. Thời gian còn lại, bà đi chợ, dọn dẹp nhà cửa. Khi rảnh, bà xem YouTube, TikTok để cập nhật đời sống và góc nhìn của người trẻ.

NSND Như Quỳnh nói bà không có bí quyết đặc biệt để giữ sức khỏe. "Tôi nghĩ mình phải có việc để làm, chứ rảnh rỗi, ngồi một chỗ nhiều cũng không tốt", bà chia sẻ trên Dân trí.

NSND Như Quỳnh hạnh phúc vì được chồng yêu thương và chăm sóc tinh tế hơn cả thời trẻ - Ảnh: NVCC

Quan niệm không ngồi một chỗ của nữ nghệ sĩ có điểm gần với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo cơ quan này, nhìn chung, những người không vận động đủ có nguy cơ tử vong cao hơn khoảng 20-30% so với người vận động đủ.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng xếp những khoảng thời gian ngồi, ngả người hoặc nằm khi đang thức với mức tiêu hao năng lượng rất thấp vào hành vi ít vận động. Vì vậy, giảm thời gian ngồi lâu trong ngày là một phần quan trọng của lối sống năng động.

Tuy nhiên, "không ngồi một chỗ" không đồng nghĩa với phải tập nặng. Tổ chức Y tế Thế giới coi đi bộ, di chuyển để đi lại, việc nhà và những công việc có sử dụng sức cơ thể đều là hoạt động thể chất.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cũng nêu các hoạt động như làm vườn, yoga hay thái cực quyền có thể kết hợp nhiều yếu tố vận động. Với người vốn ít hoạt động, đứng dậy đi lại, làm việc nhà hoặc chăm sóc cây cối phù hợp cũng là cách bắt đầu.

Về lượng vận động, người từ 65 tuổi trở lên được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị có 150-300 phút hoạt động aerobic cường độ vừa mỗi tuần hoặc 75-150 phút cường độ mạnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ gợi ý mức tối thiểu 150 phút có thể chia thành khoảng 30 phút mỗi ngày trong 5 ngày. Người cao tuổi cũng nên dành ít nhất 2 ngày mỗi tuần cho các động tác tăng sức mạnh và duy trì những hoạt động giúp cải thiện thăng bằng.

Mức "vừa sức" không giống nhau ở mọi người. Viện Quốc gia về Lão hóa thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ gợi ý có thể dựa vào khả năng trò chuyện để ước lượng mức độ gắng sức.

Nếu khi vận động, nhịp thở nhanh hơn bình thường nhưng vẫn có thể trò chuyện khá dễ dàng, đó thường là vận động cường độ vừa. Nếu chỉ nói được vài từ rồi phải dừng để lấy hơi, hoạt động đã ở mức cường độ mạnh.

Với người ít vận động, nên bắt đầu từ mức thấp rồi tăng dần thời gian, tần suất và cường độ. Người có bệnh mạn tính hoặc hạn chế vận động cần lựa chọn trong phạm vi khả năng của mình và có thể trao đổi với nhân viên y tế khi chưa chắc hoạt động nào phù hợp.

Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi, làm vườn, khiêu vũ, yoga hoặc thái cực quyền đều có thể là lựa chọn tùy thể trạng.