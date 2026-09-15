Trong khoảng 7 triệu đồng chi tiêu thường xuyên, hai "cụ hưu" dành gần 1/3 cho chi phí chăm sóc sức khỏe.

Ở tuổi 66, vợ chồng ông Trần (tên nhân vật đã được thay đổi), có tổng lương hưu gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Hai con đã trưởng thành, gia đình có nhà riêng tại Hà Nội nên ông bà không phát sinh chi phí thuê nhà hay gánh nặng nuôi con.

1/3 tiền lương hưu dành cho ăn uống, vui chơi giải trí

Ngồi cộng các khoản, ông Trần nhẩm tính mỗi tháng hai "cụ hưu" chi khoảng 700.000 đồng cho điện, nước và nhà cửa, 3 triệu đồng tiền ăn. Khoảng 2 triệu đồng dành cho chăm sóc sức khỏe (tắm khoáng mỗi tuần) và 1,3 triệu đồng vui chơi giải trí (gồm khiêu vũ, Internet và điện thoại).

Ngoài ra, ông cộng thêm khoảng 3 triệu đồng cho những khoản phát sinh, tổng chi làm tròn ở mức 10 triệu đồng.

Hai người lựa chọn tiết kiệm ở những khoản có thể tự làm. Bữa sáng bằng bột ngũ cốc chỉ tốn khoảng 200.000 đồng mỗi tháng. Ông tập gym và chơi đàn tại nhà, vợ tập yoga. Riêng khiêu vũ vẫn được giữ lại bởi theo ông Trần, "khoản này phải có chứ, chỉ ăn với ngủ là không được".

Nhờ vậy, ông bà tiết kiệm được gần 10 triệu tiền lương hưu. Số tiền này được tích lũy để thỉnh thoảng hai người đi du lịch. Ông Trần vui vẻ bảo, "tiền cũng chẳng sợ chết" vì cuối cùng vẫn được dùng cho những việc mình yêu thích.

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Dành 2 triệu đồng cho sức khỏe: Có đủ không?

Khoản chi khá thú vị trong sinh hoạt của vợ chồng ông Trần là 2 triệu đồng mỗi tháng dành cho sức khỏe. Số tiền này, với ông, không phải để mua thuốc hay khám chữa bệnh mà chủ yếu dành cho những chuyến tắm khoáng hằng tuần tại suối khoáng Thanh Thủy hoặc Kim Bôi.

Theo chia sẻ của ông, mỗi chuyến hai người chi khoảng 500.000 đồng gồm tiền xe khách hoặc xe buýt, vé tắm khoáng và đồ ăn mang theo. Bên cạnh đó, ông tập gym tại nhà, vợ tập yoga và cả hai cùng khiêu vũ. Vì vậy, "sức khỏe" trong bảng chi tiêu của hai "cụ hưu" được hiểu khá rộng, gồm vận động, nghỉ ngơi và những thú vui khi còn đủ sức đi đây đó.

Trong khi đó, khoản khám tổng quát hiện gần như bằng 0. "Nói các cụ đừng giận, chứ hai hưu nhà này không chịu đi khám tổng quát định kỳ gì cả", ông Trần chia sẻ.

Đó là lựa chọn riêng của hai vợ chồng và không thể trở thành công thức chung. Nhưng cách chi tiền này cho thấy một góc khác của bài toán tài chính tuổi hưu. Khi chưa phát sinh nhiều chi phí thuốc men hay điều trị, ông bà ưu tiên một phần ngân sách cho việc chăm sóc bản thân và duy trì những hoạt động yêu thích.

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Ở góc độ chính sách, từ năm 2026, người cao tuổi trên cả nước được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Tại Hà Nội, phạm vi được mở rộng hơn. Từ ngày 1/7/2026, thành phố triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân đủ điều kiện cư trú, trong đó người cao tuổi là một trong những nhóm được ưu tiên.

Như vậy, khoản tiền mỗi gia đình tự dành cho sức khỏe chỉ là một phần trong bài toán chi tiêu khi về hưu. Với vợ chồng ông Trần, ở tuổi 66, điều đáng chú ý là hiện tại hai người vẫn có thể dành phần ngân sách ấy cho việc chăm sóc sức khỏe, vận động và những sở thích riêng, trong khi một số nhu cầu kiểm tra sức khỏe đã có chính sách công hỗ trợ.

Gần 10 triệu đồng còn lại mỗi tháng tiếp tục được tích lũy cho những chuyến du lịch và nhu cầu trong tương lai. Bảng chi tiêu có thể thay đổi theo tuổi tác, nhưng ở thời điểm hiện tại, hai "cụ hưu" vẫn có cả sức khỏe lẫn khoảng dư tài chính để chủ động lựa chọn cách sống cho tuổi hưu của mình.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.