Lãi suất của lựa chọn này cao hơn loại hình gửi tiết kiệm thông thường.

Gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn quen thuộc của nhiều người Việt khi có một khoản tiền chưa cần dùng đến. Nhưng mùa hè 2026, chứng chỉ tiền gửi (CCTG) được hàng loạt ngân hàng đẩy mạnh với mức lãi có lúc cao hơn đáng kể so với tiết kiệm cùng kỳ hạn. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số lãi suất.

Một lựa chọn cũ có thêm “đối thủ”

Với người có vài chục đến vài trăm triệu đồng nhàn rỗi, phản xạ quen thuộc lâu nay là chọn kỳ hạn rồi gửi tiết kiệm. Cách này dễ hiểu, dễ thực hiện và người gửi đã quen với việc tất toán khi cần.

Những tháng gần đây, CCTG xuất hiện dày hơn trong cuộc đua huy động vốn của các ngân hàng. Cuối tháng 7/2026, VietnamNet ghi nhận VPBank niêm yết CCTG lên tới 9%/năm cho một số kỳ hạn và mệnh giá; Vietcombank, MB, Techcombank và BVBank cũng có các sản phẩm tương tự với mức lãi khác nhau. Từ cuối tháng 8, một số ngân hàng cho phép mua CCTG trực tiếp trên ứng dụng, giúp sản phẩm vốn nghe “tài chính” trở nên gần gũi với khách hàng cá nhân hơn.

Cùng gửi tiền vào ngân hàng, vì sao lãi suất khác nhau?

CCTG không đơn thuần là tên gọi khác của sổ tiết kiệm. Đây là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng phát hành với mệnh giá, kỳ hạn, lãi suất và các điều kiện thanh toán xác định.

Chính cấu trúc sản phẩm khác nhau khiến ngân hàng có thể đưa ra lợi suất khác tiền gửi tiết kiệm thông thường. Ngày 24/8/2026, VietnamNet ghi nhận CCTG 6 tháng của Vietcombank ở mức 7,5%/năm, trong khi tiền gửi trực tuyến thông thường cùng kỳ hạn là 6,6%/năm; tại MB, hai mức tương ứng được ghi nhận là 7,1% và 5,8%/năm. Mức cụ thể thay đổi theo thời điểm, ngân hàng, kỳ hạn và số tiền.

Lãi cao hơn không có nghĩa cứ đổi từ tiết kiệm sang CCTG

Đây là ranh giới quan trọng nhất. Với tiết kiệm, người gửi thường quen với cơ chế rút trước hạn theo điều kiện của ngân hàng. Với CCTG, điều kiện thanh khoản có thể chặt hơn: có sản phẩm không cho rút trước hạn, khả năng chuyển nhượng hoặc xử lý khi cần tiền phụ thuộc vào điều khoản của từng đợt phát hành.

Bởi vậy, người có quỹ dự phòng hoặc có khả năng cần tiền đột xuất không nên chỉ nhìn vào mức lãi cao nhất để quyết định. Khoản chênh lệch chỉ thực sự có ý nghĩa khi người mua giữ được tiền đúng kỳ hạn và hiểu cách xử lý nếu cần vốn sớm.

Trước khi mua, nhìn 5 điều thay vì một con số %

Người đang cân nhắc CCTG nên kiểm tra ít nhất: số tiền tối thiểu; kỳ hạn; lãi suất và cách trả lãi; có được rút trước hạn hay không; có được chuyển nhượng hay dùng sản phẩm để bảo đảm cho khoản vay hay không. Những điều kiện này không giống nhau giữa các ngân hàng và các đợt phát hành.

Một điểm nhiều người quan tâm là bảo hiểm tiền gửi. Theo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025 có hiệu lực từ 1/5/2026 xác định, tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân dưới hình thức CCTG thuộc nhóm tiền gửi được bảo hiểm, nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật liên quan.

Sự xuất hiện mạnh hơn của CCTG không có nghĩa tiết kiệm thông thường đã lỗi thời. Nó cho thấy một nhu cầu cũ - cất khoản tiền nhàn rỗi tại ngân hàng - có thêm cách giải quyết dễ tiếp cận hơn. Với người cần linh hoạt, tiết kiệm có thể vẫn hợp lý; với khoản tiền xác định chưa cần dùng và sản phẩm có điều kiện phù hợp, CCTG là lựa chọn đáng được đưa lên bàn cân. Điều quan trọng là cần tính đến khả năng lấy tiền ra, không chỉ so sánh về lãi suất.