Tình hình hiện tại của nghệ sĩ Việt Hương

Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Việt Hương và chồng được nhiều người quan tâm.

Vốn là một trong những nghệ sĩ phủ sóng dày đặc trên truyền hình với vai trò diễn viên, MC và giám khảo, Việt Hương thời gian gần đây không còn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình giải trí như trước. Dù vậy, mọi động thái của nữ nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Gần đây, cư dân mạng bất ngờ réo tên nghệ sĩ Việt Hương và tò mò về cuộc sống hiện tại của cô sau thời gian vắng bóng khỏi nhiều sân khấu lớn.

Theo ghi nhận trên mạng xã hội, Việt Hương vẫn duy trì hoạt động khá đều đặn. Nữ nghệ sĩ thường xuyên cập nhật những đoạn video ghi lại công việc hằng ngày, chia sẻ các khoảnh khắc đời thường. Thay vì chạy show dày đặc, cô tập trung vào công việc kinh doanh và các dự án cá nhân. Cách đây không lâu, Việt Hương và ông xã Hoài Phương cùng sánh đôi xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Sau nhiều năm đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc, cặp đôi vẫn giữ hình ảnh gắn bó, thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các hoạt động quan trọng.

Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Việt Hương bất ngờ được cư dân mạng quan tâm

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ vẫn đều đặn livestream để giới thiệu những sản phẩm thuộc thương hiệu của gia đình. Đây cũng là công việc được Việt Hương đầu tư nhiều thời gian trong vài năm trở lại đây. Trên các buổi phát trực tiếp, cô giữ phong cách trò chuyện duyên dáng, hài hước, thu hút lượng lớn khán giả theo dõi và tương tác.

Thông qua những hình ảnh được chia sẻ, Việt Hương cũng thường xuyên check-in tại căn biệt thự khang trang của gia đình. Có thể thấy, cuộc sống của Việt Hương vẫn diễn ra ổn định, không có quá nhiều biến động.

Nữ nghệ sĩ vẫn duy trì xuất hiện cùng chồng ở một vài sự kiện quan trọng

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Việt Hương còn đăng ảnh kỷ niệm 20 năm bên nhau với nhạc sĩ Hoài Phương

Gia đình nghệ sĩ Việt Hương vẫn sống tại căn biệt thự bề thế

Cuộc sống nghệ sĩ Việt Hương

Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Khác với vẻ rạng rỡ, hoạt ngôn trên sân khấu, ít ai biết tuổi thơ của cô lại gắn liền với nhiều khó khăn. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lại sớm chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay, Việt Hương từ nhỏ đã phải bươn chải đủ nghề để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Cô từng đi hát ở nhà hàng, quán ăn, thậm chí nhận cả những công việc lao động chân tay để kiếm tiền.

Năm 2002, Việt Hương thành lập nhóm hài riêng, và chỉ một năm sau, tên tuổi của cô bùng nổ nhờ liên tiếp gặt hái thành công tại Gala Cười giai đoạn 2003 - 2005. Lối diễn duyên dáng, thông minh, gần gũi giúp cô trở thành một trong những danh hài được yêu thích nhất cả nước, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu lẫn truyền hình. Không dừng lại ở đó, Việt Hương còn lấn sân sang điện ảnh, làm MC, giám khảo và nhà sản xuất chương trình.

Nghệ sĩ Việt Hương đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ai cũng biết mặt

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Việt Hương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái. Ngoài hoạt động nghệ thuật, nữ danh hài còn phát triển kinh doanh, sở hữu thương hiệu mỹ phẩm, chuỗi tiệm bánh và đầu tư bất động sản. Tổ ấm của gia đình cô cũng nhiều lần gây chú ý khi được cho là có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Năm 2021, Việt Hương cùng chồng quyết định trở về Việt Nam định cư sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ. Từ đó đến nay, cô cân bằng giữa nghệ thuật và kinh doanh, chỉ nhận những dự án phù hợp, đồng thời dành nhiều thời gian cho gia đình.

Từ sau khi chuyển về Việt Nam sinh sống, Hoài Phương luôn đồng hành cùng vợ trong mọi hoạt động

Dù nhiều lần được gọi là "đại gia ngầm" của Vbiz, Việt Hương khẳng định mọi thành quả đều đến từ quá trình lao động bền bỉ. Cô cho biết mình đi diễn từ năm 15 tuổi, sớm tích lũy để kinh doanh và đầu tư. Theo nữ nghệ sĩ, việc làm từ thiện xuất phát từ cái tâm chứ không phải vì giàu có. Điều khiến khán giả nể phục là dù đã có cuộc sống đủ đầy, Việt Hương vẫn giữ cường độ làm việc rất cao. Cô từng chia sẻ công việc chính là niềm đam mê lớn nhất, gần như không có ngày nghỉ. Trong khi đó, ông xã Hoài Phương luôn đồng hành, hỗ trợ vợ trong công việc và cả hai cùng bàn bạc mọi quyết định quan trọng.

Nghệ sĩ Việt Hương từng tiết lộ tiền bạc dư dả vẫn không ngừng làm việc

Ảnh: FBNV