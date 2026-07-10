Tình hình bất thường của nam diễn viên từng yêu Trương Ngọc Ánh

Nam diễn viên này có đời tư kín đáo, không lộ diện suốt thời gian dài.

Diễn viên Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh là một trong những cặp đôi lệch tuổi được quan tâm nhất showbiz Việt. Chênh nhau 14 tuổi nhưng cả hai thoải mái sánh đôi ở sự kiện, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Mỗi lần xuất hiện chung, cặp đôi đều nhận được sự chú ý bởi những tương tác tự nhiên và tình cảm. Thế nhưng, mọi thứ dường như đã thay đổi từ giữa năm 2025. Trong khi Trương Ngọc Ánh liên tục trở thành tâm điểm vì những thông tin xoay quanh đời tư và công việc, Anh Dũng lại chọn cách hoàn toàn im ắng.

Trương Ngọc Ánh vướng ồn ào pháp lý vào năm tháng 10/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận trên trang cá nhân Anh Dũng, bài đăng gần nhất của nam diễn viên được chia sẻ vào khoảng tháng 6/2025. Kể từ đó đến nay, Anh Dũng gần như "đóng băng" mọi hoạt động trên mạng xã hội. Không cập nhật hình ảnh mới, không chia sẻ cuộc sống hay các dự án nghệ thuật như trước, nam diễn viên cũng hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Sự "biến mất" kéo dài hơn một năm của Anh Dũng khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò. Trên các diễn đàn, không ít người đặt câu hỏi về cuộc sống hiện tại của nam diễn viên, nhất là khi anh từng là gương mặt khá năng nổ sau thành công của Sống chung với mẹ chồng . Tuy nhiên, đến nay, Anh Dũng chưa có bất kỳ chia sẻ nào lý giải việc hạn chế hoạt động trước công chúng.

Trang cá nhân của diễn viên Anh Dũng đã "đóng băng" hơn 1 năm qua

Anh Dũng không lộ diện trong bất kì sự kiện giải trí nào

Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh trước khi dính bê bối

Khoảng tháng 3/2024, chuyện tình của Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt. Nguyên nhân xuất phát từ việc cặp đôi không còn thường xuyên đồng hành tại các sự kiện như trước. Đặc biệt, tại Miss Earth 2023 - cuộc thi do Trương Ngọc Ánh giữ vai trò quan trọng trong ban tổ chức nhưng Anh Dũng vắng mặt. Chi tiết này nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng bởi trước đó, nam diễn viên gần như luôn đồng hành cùng bạn gái trong những cột mốc đáng nhớ.

Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh từng rất thoải mái thể hiện tình cảm

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và tình trẻ sánh đôi trong rất nhiều hoạt động

Không chỉ vậy, trên mạng xã hội, Trương Ngọc Ánh cũng dần không còn chia sẻ những khoảnh khắc có Anh Dũng. Từ các buổi gặp gỡ bạn bè, dịp Tết Nguyên đán đến Valentine hay Quốc tế Phụ nữ 8/3, nữ diễn viên đều xuất hiện một mình hoặc bên người thân, bạn bè. Điều này càng khiến những đồn đoán về việc cả hai "đường ai nấy đi" lan truyền mạnh mẽ, dù người trong cuộc suốt thời gian dài không lên tiếng.

Phải đến tháng 7/2025, Trương Ngọc Ánh mới có động thái được nhiều người cho là ngầm xác nhận tình trạng độc thân. Trên trang cá nhân, cô đăng tải bức ảnh chụp cùng một người bạn kèm dòng trạng thái: "Hai chị em độc thân ở với nhau, vậy cũng vui nhỉ". Đáng chú ý, khi một cư dân mạng bình luận: "Chúc nàng tìm được nửa yêu thương", nữ diễn viên thẳng thắn đáp lại: "Khó nàng ơi". Màn tương tác này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được xem như lần hiếm hoi Trương Ngọc Ánh trực tiếp đề cập đến chuyện tình cảm sau nhiều tháng vướng tin đồn chia tay.

Cặp đôi được cho là đã toang trước khi Trương Ngọc Ánh dính vào bê bối

Trước khi trở nên kín tiếng, Anh Dũng được biết đến là một trong những nam diễn viên thực lực của màn ảnh Việt. Sau vai Thanh trong Sống chung với mẹ chồng , anh liên tục góp mặt ở nhiều dự án truyền hình và điện ảnh, đồng thời được chú ý nhiều hơn khi công khai hẹn hò với Trương Ngọc Ánh. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cả hai còn nhiều lần hỗ trợ nhau trong công việc, cùng xuất hiện tại các sự kiện và dành những lời nhận xét tích cực về đối phương.

Về phía Trương Ngọc Ánh, ban đầu phim Chiếc Kén được xem là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Trương Ngọc Ánh sau gần một thập kỷ kể từ Truy Sát . Bên cạnh vai trò đồng sản xuất, nữ diễn viên còn đảm nhận vai mẹ của Daniel - nhân vật tuy không xuất hiện nhiều nhưng giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện, là chìa khóa lý giải những tổn thương, ám ảnh và biến cố tâm lý của nam chính.

Tuy nhiên, sau khi Trương Ngọc Ánh vướng bê bối pháp lý vào tháng 10/2025, bộ phim buộc phải có những điều chỉnh để kịp lịch phát hành. Tại buổi công chiếu đầu tiên ở DANAFF hôm 1/7, khán giả phát hiện vai diễn của nữ diễn viên gần như đã được "thay thế" bằng công nghệ. Theo ê-kíp, nhiều phân đoạn được xử lý bằng AI, CGI kết hợp ADR (lồng tiếng hậu kỳ). Những cảnh cận mặt và chính diện của nhân vật được tạo dựng bằng một gương mặt mới, trong khi ở một số góc quay hoặc cảnh toàn, khán giả vẫn có thể thấp thoáng nhận ra những đường nét của Trương Ngọc Ánh từ phần hình ảnh được ghi hình trước đó.

Sự biến mất bất thường của Anh Dũng gây hoang mang

Ảnh: FBNV