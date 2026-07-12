Tinh Hà "Say Hi" và tham vọng định nghĩa lại gameshow âm nhạc Việt

Không dừng ở một cuộc thi về giọng hát hay những màn trình diễn dàn dựng, Tinh Hà 'Say Hi' cho thấy tham vọng xây dựng một mô hình gameshow âm nhạc mới, nơi nghệ sĩ phải làm chủ cả sáng tạo, sản xuất và kể chuyện bằng hình ảnh.

Từ cuộc thi hát đến sân chơi của những nhà sáng tạo

Trong nhiều năm, các gameshow âm nhạc tại Việt Nam chủ yếu xoay quanh một công thức quen thuộc: nghệ sĩ nhận ca khúc, tập luyện, bước lên sân khấu và chinh phục khán giả bằng giọng hát hoặc khả năng trình diễn. Phần lớn ý tưởng dàn dựng, hình ảnh hay câu chuyện phía sau mỗi tiết mục đều do ê-kíp sản xuất quyết định.

Tinh Hà ‘Say Hi’ lại lựa chọn một hướng đi khác.

Ngay từ Live Stage đầu tiên, chương trình đưa 24 Anh Trai vào một cuộc cạnh tranh toàn diện hơn. Họ không chỉ biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia quá trình hình thành một tiết mục, từ phát triển bản demo, xây dựng concept, lên storyboard, moodboard đến hoàn thiện sân khấu và performance video.

Điều đó khiến nghệ sĩ không còn là người thực hiện ý tưởng, mà trở thành một phần của quá trình sáng tạo. Mỗi quyết định về màu sắc, bối cảnh hay cách kể chuyện đều góp phần tạo nên dấu ấn riêng của từng đội.

Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý trong bối cảnh khán giả ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở một màn trình diễn. Một tiết mục không chỉ cần hay về phần nghe mà còn phải đủ hấp dẫn để trở thành nội dung có khả năng lan tỏa trên các nền tảng số.

Để hiện thực hóa tham vọng đó, nhà sản xuất xây dựng sáu không gian quay riêng cho sáu đội thay vì sử dụng một sân khấu chung rồi thay đổi bối cảnh. Mỗi performance video được phát triển với ngôn ngữ hình ảnh khác nhau, tạo cảm giác như những trường quay độc lập, nơi câu chuyện và cảm xúc được kể bằng cả âm nhạc lẫn hình ảnh.

Ở góc độ sản xuất, cách làm này cho thấy gameshow âm nhạc đang tiến gần hơn đến tư duy điện ảnh, khi phần nhìn không còn đóng vai trò minh họa mà trở thành một yếu tố quan trọng trong việc truyền tải thông điệp của tiết mục.

Tiêu chuẩn mới của một ngôi sao giải trí

Live Stage đầu tiên cũng cho thấy rõ định hướng mà chương trình theo đuổi: khuyến khích nghệ sĩ phát triển bản sắc thay vì đi theo một công thức chung.

Wren Evans cùng đồng đội lựa chọn phong cách tối giản, tập trung vào âm nhạc và khả năng làm chủ sân khấu với Im Đợi. CoolKid kể một câu chuyện tình giàu cảm xúc bằng ngôn ngữ điện ảnh trong 50 Cuộc Gọi Nhỡ. HURRYKNG thử sức với alternative rock qua Xoay Vòng, khai thác chuyển động sân khấu như một lớp ngôn ngữ biểu đạt.

Dương Domic mang đến Bad Night với bối cảnh quy mô lớn và nhiều lớp dàn dựng. Trong khi đó, buitruonglinh tạo dấu ấn bằng không gian disco mang hơi hướng old money ở Dancin' My Way, còn WEAN lựa chọn cách kể chuyện bằng những lát cắt nội tâm trong Cô Đơn Anh Cũng Vui.

Sáu đội với sáu phong cách khác nhau cho thấy chương trình không tìm kiếm một công thức thành công duy nhất mà tạo điều kiện để mỗi nghệ sĩ phát triển dấu ấn riêng.

Đáng chú ý, chương trình dành nhiều thời lượng để khắc họa quá trình chuẩn bị phía sau sân khấu. Những buổi họp ý tưởng, tranh luận về concept, hoàn thiện bản phối hay phân chia vai trò giúp khán giả hiểu rằng một màn trình diễn chỉ vài phút là kết quả của cả quá trình sáng tạo kéo dài nhiều ngày.

Việc nghệ sĩ được tham gia từ khâu lên ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm cũng phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với người làm nghề trong thời đại số. Họ không chỉ cần hát hay hay biểu diễn tốt mà còn phải có tư duy hình ảnh, khả năng kể chuyện và biết cách tạo ra một sản phẩm đủ sức lan tỏa trên nhiều nền tảng.

Ở góc độ thị trường, đây cũng là cách để gameshow âm nhạc vượt khỏi khuôn khổ một chương trình truyền hình phát sóng theo tuần. Mỗi performance video được xây dựng như một sản phẩm nội dung độc lập, có thể tiếp tục thu hút người xem trên YouTube và mạng xã hội sau khi phát sóng.

Dĩ nhiên, còn quá sớm để khẳng định Tinh Hà ‘Say Hi’ sẽ tạo ra bước ngoặt cho gameshow âm nhạc Việt. Tuy nhiên, những gì chương trình thể hiện cho thấy một tham vọng rõ ràng: thay đổi cách một gameshow được sản xuất và cách nghệ sĩ được nhìn nhận.

Khi người chơi đồng thời là ca sĩ, người kể chuyện, người xây dựng hình ảnh và đồng sáng tạo sản phẩm, cuộc cạnh tranh cũng trở nên khốc liệt hơn. Nếu trước đây một giọng hát nổi bật có thể tạo nên lợi thế, thì ở Tinh Hà ‘Say Hi’, điều tạo nên khác biệt còn là khả năng biến ý tưởng thành một màn trình diễn có bản sắc.

Đó cũng có thể là hướng đi của gameshow âm nhạc trong tương lai, khi khán giả không còn chỉ chờ đợi những sân khấu đẹp mắt mà mong muốn được chứng kiến dấu ấn sáng tạo thực sự của mỗi nghệ sĩ.