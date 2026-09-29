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Tin vui về mức lương hưu năm 2026 cho người đóng BHXH 28 năm

Hà Linh
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Nghỉ hưu vào năm 2026 với 28 năm đóng BHXH, người lao động có thể nhận mức lương hưu hàng tháng lên tới 71% theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ cụ thể giữa lao động nam và lao động nữ sẽ có sự chênh lệch đáng kể.

Cách tính % lương hưu năm 2026 cho người đóng BHXH 28 năm

Nghỉ hưu vào năm 2026 với 28 năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động có thể nhận mức lương hưu hàng tháng lên tới 71%. Cụ thể cách tính ra sao?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tỷ lệ hưởng lương hưu tối thiểu 45% áp dụng cho lao động nữ khi đóng đủ 15 năm và lao động nam khi đóng đủ 20 năm. Sau mốc này, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH sẽ được cộng 2%.

Đối với lao động nam có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội: 20 năm đầu được tính 45%, 8 năm đóng dư còn lại được cộng thêm 16%. Như vậy, tổng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của nam giới sẽ là 61%.

Đối với lao động nữ, 15 năm đầu đã tính 45%, 13 năm còn lại được cộng thêm tới 26%. Do đó, lao động nữ nghỉ hưu năm 2026 với 28 năm đóng BHXH sẽ nhận mức lương hưu rất cao, đạt 71%.

Như vậy, cùng đóng 28 năm BHXH và nghỉ hưu năm 2026, lao động nam nhận 61% còn lao động nữ nhận 71% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm. Tỷ lệ hưởng tối đa theo quy định hiện nay là 75%.

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