Giữa cao điểm du lịch hè, nhiều chặng bay ghi nhận mức giá cơ bản chỉ từ vài chục nghìn đồng, nhiều người có thể săn được vé rẻ cho nhu cầu du lịch và di chuyển.

Dạo quanh các nền tảng đặt vé hiện tại, không khó để bắt gặp những mức giá vô cùng bắt mắt được các hãng bay tung ra nhằm kích cầu du lịch. Khảo sát thực tế trên hệ thống của Vietjet cho thấy chặng bay từ TP.HCM đi Nha Trang vào cuối tháng 7 đang có mức giá thấp nhất chỉ 90.000 đồng cho mỗi chiều bay. Hãng hàng không Vietravel Airlines thậm chí còn mang đến nhiều lựa chọn linh hoạt hơn với các chuyến bay có mức giá cơ bản dao động từ 38.000 đến 90.000 đồng.

Đặc biệt, đường bay nhộn nhịp như TP.HCM đi Phú Quốc trong tháng 7 cũng xuất hiện hàng loạt chuyến bay với giá khởi điểm chạm đáy 38.000 đồng. Các chặng bay ngắn đến những vùng biển du lịch nổi tiếng đang thực sự trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo du khách nhờ mức giá rẻ bất ngờ này.

Mức giá chỉ 38 nghìn đồng cho vé máy bay từ TP.HCM đi Phú Quốc, tuy nhiên khi thanh toán tất cả các loại thuế phí thì hành khách cần chi trả gần 650 nghìn đồng.

Dù giá vé cơ bản cực kỳ hấp dẫn, con số cuối cùng hành khách phải chi trả lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mức 38.000 đồng hay 90.000 đồng trên màn hình tìm kiếm mới chỉ là giá vé trần, chưa bao gồm hàng loạt các khoản thuế, phí bắt buộc. Khi tiến hành thanh toán, người mua sẽ phải cộng thêm phí sân bay, phí soi chiếu an ninh, thuế VAT và các khoản phụ thu khác từ phía hãng hàng không.

Chính vì cơ cấu giá này, một tấm vé TP.HCM đi Phú Quốc hiển thị 38.000 đồng sẽ nhanh chóng đội lên khoảng 650.000 đồng cho một chiều bay hoàn chỉnh. Tương tự, các chặng bay từ TP.HCM đi Nha Trang hay Tuy Hòa với giá ban đầu 90.000 đồng cũng sẽ vượt mốc 700.000 đồng sau khi tính đủ thuế phí.

Giá vé từ TP.HCM đi Đà Nẵng chỉ có giá thấp nhất là 68 nghìn đồng, tuy nhiên sau khi tính tất cả thuế phí thì hành khách cần chi trả hơn 655 nghìn đồng

Cách hiển thị giá chênh lệch lớn giữa bước chọn vé và bước thanh toán cuối cùng vô tình tạo ra cảm giác hụt hẫng cho không ít hành khách, khiến họ mang tâm lý "vé tuy rẻ mà vẫn cao". Một ví dụ điển hình là chặng khứ hồi Đà Nẵng - TP.HCM có giá cơ bản mỗi chiều chưa đến 300.000 đồng, nhưng riêng tiền thuế và phụ thu lại lên tới hơn 580.000 đồng, đẩy tổng chi phí thanh toán lên gần 2 triệu đồng.

Dẫu vậy, nếu nhìn nhận một cách khách quan, mặt bằng giá hiện tại đã giảm rất sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Trở lại tháng 7 năm trước, vé chặng TP.HCM đi Phú Quốc có giá khởi điểm khoảng 490.000 đồng chưa thuế phí, kéo theo tổng số tiền thanh toán thực tế lên tới 1,5 triệu đồng mỗi chiều. Mức giá khoảng 650.000 đồng hiện tại đã tiết kiệm cho hành khách từ 50% đến 60% chi phí di chuyển.

Trong dịp cao điểm hiện nay, các hãng bay cũng liên tiếp tung ra nhiều chương trình khuyến mãi sâu. Điển hình như Vietjet Air khuyến mãi hàng triệu vé 0 đồng cho hành khách.

Với việc giá vé cạnh tranh, người tiêu dùng trực tiếp nhận được lợi ích lớn. Thời gian qua, các hãng hàng không đang liên tục tăng chuyến, bổ sung máy bay sau bảo dưỡng và tối ưu lịch trình để phục vụ cao điểm. Điển hình như Vietjet đã tăng khoảng 30% số chuyến bay nội địa, nâng tổng tần suất khai thác lên hơn 500 chuyến mỗi ngày.

Cùng lúc đó, Vietnam Airlines Group cũng dự kiến cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên toàn mạng bay, tăng 16% so với cùng kỳ. Nguồn cung dồi dào, máy bay xoay vòng liên tục trên các chặng ngắn dễ bán như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đã tạo nên một mặt bằng giá cạnh tranh và dễ thở hơn rất nhiều cho thị trường du lịch hè năm nay.