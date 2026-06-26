Làm sao chắc chắn về thời điểm phù hợp để tính chuyện mua nhà?

Lương tháng được “chừng này”, cộng thêm khoản tiết kiệm “chừng kia”, liệu có nên vay mua nhà hay không?

Đây là băn khoăn của không ít người, cũng là câu hỏi thường xuyên được nhắc lại trong các cộng đồng, hội nhóm bàn chuyện mua nhà nói riêng và quản lý tài chính cá nhân nói chung. Việc lưỡng lự, có phần chưa dám quyết đoán cũng là dễ hiểu, một phần vì mua nhà cần nguồn vốn lớn, một phần vì phải vay thêm ngân hàng.

Vậy làm sao chắn chắn về thời điểm hợp lý để tính chuyện mua nhà? Sẽ không có 1 đáp án cụ thể nào đúng được với tất cả mọi người. Tuy nhiên, bạn có thể tìm được câu trả lời trong 5 điều dưới đây.

1. Thu nhập ổn định và có xu hướng tăng đều

Một trong những dấu hiệu quan trọng nhất là thu nhập không chỉ đủ sống mà có thể tiết kiệm, không tăng giảm thất thường hay nói cách khác là ổn định trong thời gian dài. Khi dòng tiền hàng tháng đến đều đặn từ công việc chính hoặc các nguồn thu phụ, khả năng lên kế hoạch tài chính dài hạn sẽ trở nên khả thi hơn. Đặc biệt, nếu thu nhập có xu hướng tăng dần theo thời gian nhờ thăng tiến hoặc nâng cao kỹ năng, đó cũng là tín hiệu tích cực.

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Sự ổn định về mặt thu nhập giúp bạn dễ dàng dự đoán khả năng trả nợ vay mua nhà, đồng thời đảm bảo được chất lượng cuộc sống sau khi có nợ.

2. Có khoản tích lũy tương đương 40-50% giá trị căn nhà

Nếu hiện tại đã có trong tay khoảng 40-50% giá trị căn hộ định mua, bạn nên tự tin hơn với mục tiêu mua nhà.

Khi khoản tích lũy đạt đến mức này, khoản vay ngân hàng cũng giảm đáng kể, áp lực trả nợ vì thế cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. Quan trọng hơn, việc có sẵn một khoản tiền lớn cũng thể hiện khả năng quản lý tài chính của bạn đang tốt, biết đầu tư, tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu.

3. Công việc ổn định lâu dài, ít rủi ro biến động

Một yếu tố không thể bỏ qua là mức độ ổn định của công việc. Khi đang làm việc trong một lĩnh vực ít nguy cơ bị sa thải hoặc thu nhập không bị biến động mạnh, khả năng cam kết với một khoản vay dài hạn sẽ an toàn hơn.

Bên cạnh đó, những người có hợp đồng lao động dài hạn, gắn bó lâu với 1 doanh nghiệp thường dễ được ngân hàng đánh giá cao khi xét duyệt khoản vay. Ngược lại, nếu công việc còn nhiều thay đổi, thường xuyên nhảy việc hoặc thu nhập phụ thuộc vào dự án ngắn hạn, việc mua nhà nên được cân nhắc kỹ hơn để tránh áp lực tài chính về sau.

4. Không còn kế hoạch di chuyển chỗ ở trong ngắn hạn

Một dấu hiệu quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là kế hoạch sinh sống trong vài năm tới. Khi đã xác định được nơi làm việc, môi trường sống hoặc định hướng lâu dài tại một khu vực nhất định, việc mua nhà để ở trở nên hợp lý hơn.

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Khi đã ổn định về mặt vị trí sinh sống, việc mua nhà không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn giúp xây dựng cảm giác an cư, từ đó dễ dàng lên kế hoạch cho các mục tiêu dài hạn khác trong cuộc sống.

5. Đã có kế hoạch tài chính dài hạn rõ ràng

Dấu hiệu cuối cùng là có khả năng lập kế hoạch tài chính dài hạn một cách rõ ràng. Điều này bao gồm việc hiểu được khả năng trả nợ, dự phòng rủi ro, cũng như cân đối giữa chi tiêu - tiết kiệm - đầu tư.

Người có tư duy tài chính tốt thường không mua nhà theo cảm tính, mà dựa trên các kịch bản cụ thể: Nếu lãi suất tăng, nếu thu nhập giảm tạm thời, hoặc nếu có chi phí phát sinh bất ngờ thì sao,... Việc chuẩn bị quỹ dự phòng từ 3-6 tháng chi tiêu là một ví dụ điển hình cho sự sẵn sàng này.

Nhìn chung, không có một mốc tuổi hay thời điểm cố định nào cho việc mua nhà. Quyết định này phụ thuộc vào mức độ ổn định tài chính, công việc và kế hoạch sinh sống của mỗi người. Tuy nhiên nếu có đủ những dấu hiệu trên, có lẽ đó cũng là tín hiệu bạn có thể tự tin và quyết đoán hơn với mục tiêu mua nhà của mình.