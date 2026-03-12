Tin vui dồn dập đến với Nga

Ảnh minh họa

Theo Reuters, giá dầu của Nga dùng để tính thuế đã vượt mục tiêu ngân sách lần đầu tiên kể từ tháng 1/2025, khi giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do căng thẳng liên quan đến Iran. Diễn biến này giúp cải thiện nguồn thu của ngân sách Nga trong bối cảnh nước này đang chịu áp lực chi tiêu lớn.

Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu từ các nguồn trong ngành, giá dầu thô của Nga dùng để tính thuế đã đạt khoảng 6.105 rúp/thùng vào đầu tuần, tăng khoảng 82% so với ngày 27/2, thời điểm trước khi căng thẳng tại Iran diễn ra.

Mức giá này cao hơn đáng kể so với giả định 5.440 rúp/thùng (tương đương khoảng 59 USD/thùng) được sử dụng trong ngân sách liên bang Nga năm 2026, theo tỷ giá 92,2 rúp/USD. Điều này đồng nghĩa với việc doanh thu từ dầu khí – nguồn thu chủ chốt của ngân sách Nga có thể được cải thiện trong ngắn hạn.

Giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh sau khi xung đột ở Trung Đông leo thang. Những căng thẳng này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng, đặc biệt khi eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới, đối mặt nguy cơ gián đoạn.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu đối với dầu Nga tăng lên đáng kể. Các nhà giao dịch cho biết dầu Urals – loại dầu xuất khẩu chủ lực của Nga giao đến các cảng của Ấn Độ thậm chí đã lần đầu tiên được bán với giá cao hơn dầu Brent, chuẩn tham chiếu quốc tế.

Tuy vậy, giới phân tích cho rằng việc giá dầu Nga vượt mục tiêu ngân sách có thể chỉ mang tính tạm thời. Giá dầu Nga hiện được giao dịch quanh 62 USD/thùng, giảm nhẹ sau các thông tin cho thấy một số quốc gia có thể giải phóng dự trữ dầu chiến lược nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung nếu eo biển Hormuz bị tắc nghẽn.

Áp lực tài khóa của Nga vẫn ở mức đáng kể. Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng nổ năm 2022, Moscow đã tăng mạnh chi tiêu quân sự, khiến thâm hụt ngân sách trong hai tháng đầu năm đạt 3,45 nghìn tỷ rúp (khoảng 43,7 tỷ USD), tương đương 1,5% GDP.

Bên cạnh đó, doanh thu dầu khí của Nga vẫn có sự biến động mạnh. Theo Bộ Tài chính Nga, nguồn thu từ dầu khí trong tháng 2 giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 432,3 tỷ rúp, chủ yếu do giá dầu trước đó suy yếu và đồng rúp mạnh lên.

Ở phía cầu, Ấn Độ đang gia tăng mua dầu của Nga để bù đắp sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Sau khi Mỹ tạm miễn trừ một số lệnh trừng phạt nhằm ổn định thị trường dầu mỏ, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã nhanh chóng mua lượng dầu Nga còn lại trên thị trường giao ngay.

Tập đoàn Indian Oil Corporation được cho là đã mua gần 10 triệu thùng dầu thô Nga, trong khi Reliance Industries cũng mua khối lượng tương tự. Tổng cộng, New Delhi đã mua khoảng 30 triệu thùng dầu Nga trong đợt giao dịch gần đây.

Động thái này đánh dấu sự đảo chiều so với xu hướng giảm nhập khẩu dầu Nga trong năm 2025, khi Ấn Độ chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt và chuyển sang mua nhiều hơn từ Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên, các gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông trong tuần qua đã buộc các nhà máy lọc dầu Ấn Độ quay lại thị trường dầu Nga để đảm bảo an ninh năng lượng.