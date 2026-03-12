Thủ tướng chỉ đạo: Không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không có lý do

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026. Ảnh: VGP

Công điện số 22 gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch, Tổng Giám đốc: Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH, Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

Công điện nêu rõ, trong những ngày qua, tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo; các Bộ, cơ quan, địa phương, nhất là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã chủ động, kịp thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong quản lý, điều hành, bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong thời gian tới dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn đứt gãy chuỗi cung ứng, gây gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu… ảnh hưởng đến giá xăng dầu và nguồn cung xăng dầu cho thị trường thế giới và trong nước.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác điều hành, bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước,

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia về xăng dầu để ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của Luật dự trữ quốc gia và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tài chính theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối theo đúng quy định của pháp luật.



Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện các chính sách thuế theo quy định về mặt hàng xăng, dầu; kịp thời hướng dẫn cơ quan chức năng và các doanh nghiệp thực hiện thống nhất, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu xăng dầu.

Công điện cũng nêu rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về ngoại tệ, tín dụng để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật.

Sử dụng tiết kiệm xăng dầu, khuyến khích dùng xe điện

Thủ tướng chỉ đạo không để đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu. Ảnh minh họa

Thủ tướng chỉ đạp Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định pháp luật về giá….

Đồng thời, không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện các giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả để khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm xăng dầu, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng và góp phần chuyển đổi xanh.

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch, Tổng Giám đốc: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện những việc sau.

Thứ nhất, duy trì hoạt động sản xuất, vận hành an toàn, ổn định, liên tục các nhà máy lọc dầu, khí; tối ưu hoá vận hành trong điều kiện kỹ thuật cho phép nhằm góp phần tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước khi thị trường thế giới biến động.

Thứ hai, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ và cung ứng xăng dầu phù hợp với nhu cầu thị trường, có phương án dự phòng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Thứ ba, chủ động đa dạng hóa nguồn cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Thứ tư, tăng cường khai thác, cung ứng tối đa nguồn dầu thô và condensate trong nước nhằm hạn chế ảnh hưởng biến động giá dầu thô và chi phí vận chuyển, gia tăng nguồn cung nguyên liệu trung gian từ các nguồn trong nước và khu vực.

Thứ năm, công bố công khai kế hoạch sản xuất, cung ứng xăng dầu để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động cân đối nguồn hàng trong việc ổn định thị trường….