Tin vui cho người dân Hải Phòng: Doanh nghiệp của ông Dương Công Minh sắp mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội, giá từ 16 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TP. Hải Phòng vừa công bố giá bán tạm tính tại dự án nhà ở xã hội thuộc tổ dân phố Phạm Dùng, phường Hồng An, do CTCP Đầu tư Hồng Bàng (tiền thân là CTCP Him Lam Hải Phòng, thành viên Tập đoàn Him Lam) làm chủ đầu tư.

Dự án nằm gần 2 khu công nghiệp lớn là Nomura và Nam Cầu Kiền, có tổng cộng 346 căn hộ với giá tạm tính dao động từ 16,5 – 21,8 triệu đồng/m2, bình quân khoảng 18,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì).

Theo đó, người mua cần chi trả từ khoảng 680 triệu đến hơn 1 tỷ đồng để sở hữu căn hộ có diện tích từ 36,6 – 54,5m2.

Trong vòng 180 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn tất kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư và gửi kết quả về Sở Xây dựng để xác định giá bán chính thức.

Theo quy hoạch, dự án nhà ở xã hội Hồng An có quy mô gần 7,3 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện khoảng 1.060 tỷ đồng, phần còn lại là kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cách đây hơn 1 tuần, Sở Xây dựng TP.Hải Phòng cũng công bố giá bán nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Giá bán căn hộ được xác định theo hệ số tầng, dao động từ 10,17 triệu đồng/m2 (tầng 4) đến 27,47 triệu đồng/m2 (tầng 1).

Cụ thể, tại các ô đất NXH1 và NXH3, đơn giá trung bình là 16,1 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa tính kinh phí bảo trì). Hệ số tầng được áp dụng như sau: tầng 1 là 1,6; tầng 2 là 0,97; tầng 3 là 0,8; tầng 4 là 0,63. Sau khi nhân hệ số, giá bán tầng 1 sau thuế khoảng 25,85 triệu đồng/m2.

Ở chung cư CC2B (ô đất NXH5), giá trung bình khoảng 17,2 triệu đồng/m2; sau khi áp dụng hệ số tầng, giá tầng 1 ở mức khoảng 27,47 triệu đồng/m2.

Khu nhà ở xã hội này nằm trong 20% quỹ đất của Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River, do CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư. Dự án gồm 441 căn nhà ở xã hội, được phát triển song song với các hạng mục thương mại, nhà liền kề và biệt thự trong tổng thể khu đô thị quy mô 32,5 ha.

Bên cạnh Hoàng Huy, Vinhomes cũng tham gia mạnh mẽ vào phân khúc này tại Hải Phòng. Tháng 7/2025, doanh nghiệp đã mở bán hơn 3.800 căn nhà ở xã hội, với giá bình quân khoảng 23,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa gồm kinh phí bảo trì), dao động từ 20 - 32 triệu đồng/m2 tùy vị trí và tầng cao.

Hải Phòng hiện được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm 2025, thành phố dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt khoảng 1% chỉ tiêu được giao. Đến năm 2030, mục tiêu phát triển ít nhất 33.500 căn nhà ở xã hội.