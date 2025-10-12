Từ hai bàn tay trắng, không bằng cấp, chàng trai 9X Quảng Ninh gây dựng cơ đồ bạc tỷ, nổi danh khắp vùng

Sinh ra năm 1994 trong một gia đình nông dân ở phường Hà An (Quảng Ninh), Bùi Huy Hay từng chỉ có trong tay niềm đam mê với nghề chăn nuôi.

Năm 2019, sau nhiều tháng mày mò học hỏi qua mạng, Hay bắt tay vào nuôi thử 30 con dúi – loài gặm nhấm rừng được xem là "đặc sản" có giá trị kinh tế cao. Nhưng chỉ sau vài tháng, đàn dúi chết sạch vì thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc. Thất bại ấy không khiến anh chùn bước, mà ngược lại, trở thành động lực để anh theo đuổi con đường mình đã chọn đến cùng.

Không nản chí, năm 2020, chàng trai trẻ khăn gói lên đường, rong ruổi khắp các tỉnh miền Bắc để học nghề. Từ cách chọn giống, làm chuồng, phối giống cho đến kỹ thuật chăm sóc, Hay đều học bằng chính đôi tay và sự kiên trì của mình. Khi cảm thấy đủ vững vàng, anh trở về quê, khởi động lại mô hình với 50 cặp dúi má đào và dúi mốc đen – hai giống dễ nuôi, dễ thích nghi, được thị trường ưa chuộng.

Dúi thuộc bộ gặm nhấm, là loài động vật hoang dã với chất lượng thịt được xếp vào loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, mát, giàu đạm, hấp dẫn. Nuôi dúi tưởng dễ mà khó, thành công phụ thuộc vào khâu chọn giống và chăm sóc. Dúi khỏe, ăn đều, sinh sản tốt mới có lãi, Hay chia sẻ. Dúi sinh sản phải khỏe mạnh, đồng đều, không dị tật; nếu nuôi đúng cách, sau một năm có thể cho sinh sản ổn định, mỗi lứa từ 4 - 6 con, 9x này chia sẻ thêm.

Đối với việc lựa chọn giống, cần lựa chọn địa chỉ uy tín mua giống, phải có Giấy chứng nhận kiểm lâm cho phép nuôi. Nên chọn những con giống có kích thước tương đồng thuận tiện cho việc chăm sóc. Con giống phải khỏe mạnh, lông mượt, không bị dị tật, ăn khỏe, ăn nhiều, lanh lợi, chạy nhảy khỏe trong chuồng nhốt.

Dúi không có khả năng chịu lạnh, dưới 10 - 12 độ C chúng sẽ bỏ ăn, không hoạt động và chết. Để đàn dúi phát triển, anh duy trì chuồng trại ở mức nhiệt 18 - 28°C. Chuồng nuôi nhỏ gọn, mỗi ô chỉ 0,5 - 0,8m², vừa tiết kiệm diện tích vừa dễ quản lý.

Nguồn thức ăn phong phú tùy thuộc vào môi trường sống. Thức ăn dễ tìm như cây cỏ và rau, củ các loại. Dúi là loài động vật gặm nhấm nên thức ăn chủ yếu là ngô, mía, lá tre, thân tre, cỏ... Tại trang trại nhà anh Hay, dúi được cho ăn tre, ngô và cám trộn – nguồn thức ăn rẻ, sẵn có.

Nhưng hành trình làm giàu của Hay không hề bằng phẳng. Năm 2024, bão Yagi quét qua, phá hủy toàn bộ chuồng trại, khiến gần 280 con dúi chết, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Thay vì bỏ cuộc, anh quyết tâm làm lại, đầu tư xây dựng hệ thống nhà lạnh kiên cố hơn 300m², chia ô khoa học để hạn chế rủi ro.

Dúi là một loại động vật dễ nuôi, ít công chăm sóc, tiêu tốn ít thức ăn nhưng lại cho hiệu quả kinh tế cao. Dúi nuôi càng lâu thì thịt sẽ săn chắc và thơm ngon. Dúi có trọng lượng từ 3 - 5g là có thể bắt đầu nuôi giống, nuôi trong vòng 6 tháng là có thể xuất bán thương phẩm với trọng lượng từ 1 - 1,5 kg. Dúi thương phẩm nuôi khoảng 6 - 8 tháng có thể xuất chuồng, trọng lượng 2 - 3 kg/con. Dúi con được 45 ngày thì tách mẹ, 75 ngày có thể bán giống.

Trang trại của anh nay có hơn 400 con dúi sinh sản, mỗi năm cho ra đời từ 700 - 1.000 con, tỷ lệ sống đạt trên 80%. Với giá bán trung bình 5,5 triệu đồng/cặp, anh thu về gần 2 tỷ đồng doanh thu mỗi năm, lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí – con số đáng mơ ước với một người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Không chỉ làm giàu cho mình, Bùi Huy Hay còn sẵn lòng chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm với những người trẻ khác – từ chọn giống, thiết kế chuồng trại đến chăm sóc, phòng bệnh – giúp nhân rộng mô hình, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân.

Trong thời gian tới, anh dự định tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư hiện đại hóa chuồng trại, kết hợp chăn nuôi với cung ứng giống để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.

Bằng ý chí kiên định và tinh thần không bỏ cuộc, Bùi Huy Hay – chàng trai "tỷ phú dúi" của Quảng Yên – đã chứng minh rằng, nếu dám bắt đầu và không ngại thất bại, nông thôn hoàn toàn có thể là nơi viết nên những câu chuyện thành công.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh