Chuẩn bị cho "bước nhảy tỷ đô", 1 doanh nghiệp Việt muốn "tán lộc" hơn 19.000 tỷ, ai được hưởng lợi?

Thông tin từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR) cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, BSR sẽ phát hành 1.906.807.263 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 61,5% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 61,5 cổ phiếu thưởng). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BSR sẽ tăng thêm hơn 19.000 tỷ đồng, đạt quy mô trên 50.000 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp vào nhóm có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn HoSE.

Phương án tăng vốn có thể được triển khai thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu , sử dụng nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Đợt chia cổ phiếu thưởng quy mô lớn này không chỉ nhằm tăng cường vốn chủ sở hữu, chuẩn bị nguồn lực cho Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đồng thời mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Mục tiêu của dự án là nâng công suất sản xuất của nhà máy lên 171.000 thùng/ngày, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo cung ứng ổn định và lâu dài, tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh đó, dự án còn hướng tới việc nâng cấp chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn Euro V, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành lọc hóa dầu Việt Nam và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

BSR là đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, các chỉ tiêu của công ty đều vượt kế hoạch. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ở công suất bình quân khoảng 118%, sản lượng sản xuất đạt 5,87 triệu tấn, tương đương 117% kế hoạch sản xuất kinh doanh và 108% kế hoạch quản trị.

Cụ thể, doanh thu 9 tháng đầu năm đạt hơn 105.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 10.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.000 tỷ đồng (gấp 2,74 lần kế hoạch 9 tháng).

Biên lợi nhuận lọc dầu (crack spread) duy trì ở mức tích cực, đặc biệt đối với các sản phẩm Jet-A1 và dầu DO 0,05S. Nhờ sản lượng tiêu thụ tăng mạnh, hiệu quả kinh doanh của BSR tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục. Các phân xưởng công nghệ chủ lực như RFCC, CCR, NHT, ISOM, PP… được vận hành ổn định, liên tục ở công suất cao, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

Đối với thị trường quốc tế, BSR chủ động mở rộng hợp tác thương mại, ký kết các hợp đồng và biên bản ghi nhớ xuất khẩu sản phẩm dài hạn với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á; đặc biệt đẩy mạnh cung ứng sản phẩm sang các thị trường Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia và một số thị trường mới tại Đông Á.

Việc mở rộng quy mô giao dịch quốc tế không chỉ giúp BSR đa dạng hóa nguồn thu, mà còn giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào thị trường nội địa, nâng cao khả năng thích ứng trong bối cảnh giá dầu và nhu cầu toàn cầu biến động.