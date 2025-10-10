Lộ diện điểm đến đầu tiên trong kế hoạch "Bắc tiến" của Bách Hóa Xanh

Theo thông tin tuyển dụng mới nhất từ Bách Hóa Xanh, chuỗi bán lẻ này đang tích cực tìm kiếm nhân sự tại Ninh Bình, cho thấy đây có thể là địa phương đầu tiên được chọn trong kế hoạch "Bắc tiến" của hệ thống, trước cả Hà Nội.

Các vị trí được tuyển dụng khá đa dạng, từ quản lý tập sự – yêu cầu trình độ Cao đẳng trở lên, có kỹ năng giao tiếp và tin học cơ bản, với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng khi trở thành quản lý chính thức – đến nhân viên siêu thị phụ trách bán hàng, thu ngân, châm hàng, sơ chế và trông giữ xe, dành cho ứng viên 18 - 40 tuổi, tốt nghiệp THPT, thu nhập tối đa khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, nhân viên soạn hàng tại kho trung tâm cũng là vị trí được chú trọng, không yêu cầu kinh nghiệm, mở cho ứng viên 18–45 tuổi, làm việc theo ca xoay hoặc ca đêm, thu nhập có thể đạt tới 10 triệu đồng/tháng tùy năng suất.

Động thái này được xem là bước đi chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng hệ thống ra khu vực phía Bắc, đồng thời thử nghiệm mô hình vận hành, nhân sự và chuỗi cung ứng trước khi tiến tới những thị trường lớn hơn.

Hoá Xanh thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG). Hồi đầu tháng 9 vừa qua, trên trang Fanpage Facebook tuyển dụng của Bách Hoá Xanh, chuỗi siêu thị này đang tuyển chuyên viên nam với công việc "Tìm kiếm và phát triển mặt bằng tại Miền Bắc".

Tại buổi Investor Meeting quý 2/2025, Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh khẳng định năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng đối với chuỗi Bách Hóa Xanh, khi hệ thống này chính thức tiến ra thị trường miền Bắc sau nhiều năm tập trung củng cố hoạt động ở khu vực phía Nam.

Ông Linh đồng thời hé lộ kế hoạch mở rộng đầy tham vọng, với mục tiêu mở mới khoảng 1.000 cửa hàng Bách Hóa Xanh mỗi năm kể từ 2026. Động thái này thể hiện quyết tâm đưa Bách Hóa Xanh trở thành chuỗi bán lẻ thực phẩm hàng đầu Việt Nam, có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.

Theo Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh, chi phí đầu tư cho mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh hiện chỉ còn khoảng 1–1,5 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước nhờ tối ưu mô hình vận hành và thiết kế.

Với kế hoạch mở mới 1.000 cửa hàng mỗi năm, tổng mức đầu tư dự kiến dao động từ 1.500–2.000 tỷ đồng; nếu tính thêm hệ thống kho bãi và phương tiện vận chuyển, con số có thể lên tới khoảng 2.500 tỷ đồng hoặc thấp hơn.

Tính đến cuối tháng 7/2025, Bách Hóa Xanh đã vận hành 2.204 cửa hàng trên toàn quốc, tăng hơn 400 điểm bán so với đầu năm — mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ khi thành lập.

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2025, chuỗi này đã mở mới 414 cửa hàng, vượt xa kế hoạch đề ra và dự kiến đưa tổng số điểm bán mở mới trong năm vượt mốc 600.

Liên quan đến kết quả kinh doanh, theo đó, doanh thu 8 tháng đầu năm của chuỗi đạt 30.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. MWG còn có kế hoạch IPO chuỗi siêu thị này vào năm 2028.

"Bách Hóa Xanh sẽ phát triển nhiều mô hình linh hoạt: cửa hàng chỉ bán hàng khô, chỉ bán hàng tươi, hoặc cửa hàng mini dưới tầng trệt chung cư. Doanh thu bình quân hiện đạt khoảng 2,5 – 3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Như vậy, để chạm mốc 10 tỷ USD, Bách Hóa Xanh có thể phát triển tới mười mấy nghìn cửa hàng", Chủ tịch HĐQT MWG Nguyễn Đức Tài khẳng định.