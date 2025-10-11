Tin vui: 1.100 căn nhà xã hội được mở bán tại thủ phủ công nghiệp Việt Nam, giá chưa đến 1 tỷ đồng

Phối cảnh dự án

Từ tháng 7/2025, Đồng Nai chính thức sáp nhập với Bình Phước trở thành tỉnh Đồng Nai mới. Đồng Nai mới có vị trí quan trọng, là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ liên vùng, là "thủ phủ" công nghiệp lớn nhất cả nước.

Đồng Nai có 83 khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế, khu công nghệ cao. Trong năm 2025 và đầu năm 2026, một số KCN mới trên địa bàn tỉnh được triển khai xây dựng như: Phước An, Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế, Sông Nhạn...

Tỉnh Đồng Nai hiện đang đối mặt với nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông công nhân, như Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành hay Trảng Bom. Với hơn 1,2 triệu lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, phần lớn là người nhập cư, nhu cầu về chỗ ở ổn định, giá rẻ ngày càng tăng.

Trong khi đó, nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Sự chênh lệch này khiến giá thuê trọ có xu hướng tăng, nhiều công nhân phải sống trong điều kiện chật hẹp, thiếu tiện nghi.

Trước thực tế đó, Đồng Nai đang ưu tiên phát triển thêm hàng chục nghìn căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030, tập trung tại các khu vực gần khu công nghiệp và trục giao thông lớn, nhằm vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa góp phần ổn định lực lượng lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mới đây, thông tin từ Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ mở bán gần 1.100 căn hộ, hồ sơ sẽ bán ngay trong tháng 10 này.

Dự án Nhà ở xã hội Long Bình Tân (Eco Residence) nằm ở vị trí thuận lợi khi gần chợ, trường học, bệnh viện, siêu thị và nút giao ngã tư Vũng Tàu; đồng thời liền kề trung tâm chinh trị - hành chính mới của tỉnh sắp xây dựng, giúp cư dân thuận tiện kết nối và tiếp cận dịch vụ. Công trình được khởi công từ tháng 5/2024, nằm trên khu đất rộng 1,4 ha với quy mô gần 1.100 căn hộ.

Các căn hộ được thiết kế linh hoạt về diện tích, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ người độc thân, gia đình trẻ cho đến hộ gia đình đa thế hệ. Đây là một trong những dự án trọng điểm được UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội đang rất bức thiết của người lao động và người thu nhập thấp.

Bên cạnh ý nghĩa an sinh, Eco Residence còn hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh, hiện đại, gắn kết với các khu công nghiệp và hạ tầng đô thị tỉnh.

Nhà thầu đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ dự án.

Đặc biệt, đây là dự án đầu tiên của doanh nghiệp tại Đồng Nai và cũng là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của tỉnh xây dựng theo tiêu chuẩn xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies - một chứng nhận quốc tế về hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lượng trong xây dựng).

Việc áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh tại dự án không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống cho cư dân mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững của chủ đầu tư.

Theo đó, hệ thống thông gió được tối ưu để giảm tiêu thụ năng lượng, trong khi vật liệu cách nhiệt giúp tiết kiệm ít nhất 20% điện năng và nước so với các công trình thông thường. Đồng thời, việc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ mục tiêu phát triển net zero mà tỉnh Đồng Nai đang hướng tới.

Khuôn viên dự án còn tích hợp công viên, khu vui chơi, shophouse, nhà sinh hoạt cộng đồng… tạo không gian sống hiện đại, tiện nghi.

Dự án có các căn hộ diện tích từ 43 - 65m², giá tạm tính khoảng 22,3 - 24,5 triệu đồng/m². Với mức giá này, căn hộ tại dự án có giá thấp nhất là gần 960 - 1.053 tỷ đồng. Chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành vào cuối năm 2026.