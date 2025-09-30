Làm việc với lãnh đạo TP là trung tâm công nghệ cao hàng đầu TQ, TP.HCM đề xuất loạt hợp tác đột phá

Mới đây, lãnh đạo UBND T.P Hồ Chí Minh đã có buổi đón tiếp ông Lại Chí Hồng, Phó Thị trưởng TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh.

Được biết, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian qua tiếp tục được củng cố và nâng tầm. Lãnh đạo hai thành phố đã nhất trí tăng cường thúc đẩy hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt đường sắt đô thị là lĩnh vực thế mạnh của TP. Quảng Châu.

Quảng Châu là trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu Trung Quốc với hơn 11.000 doanh nghiệp, các ngành công nghiệp công nghệ cao chiếm đến 50% sản lượng công nghiệp toàn Trung Quốc.

Hiện nay, Metro Quảng Châu và Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.Hồ Chí Minh (MAUR) đang tích cực triển khai các nội dung hợp tác theo Biên bản ghi nhớ (MOU) đã ký kết, mang lại những kết quả thiết thực.

Đây được xác định là lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai bên , đặc biệt trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh mới cần phát triển hệ thống kết nối hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, sớm hoàn thiện kế hoạch 7 tuyến Metro với tổng chiều dài 355km trong 10 năm tới.

Phó Thị trưởng TP. Quảng Châu khẳng định, Quảng Châu sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh phát triển trên các lĩnh vực đường sắt đô thị, xây dựng thành phố xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ logistic…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo T.P Hồ Chí Minh đề xuất hợp tác với Quảng Châu trong các lĩnh vực trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuối giá trị toàn cầu.

T.P Hồ Chí Minh mong muốn cùng Quảng Châu thúc đẩy hợp tác phát triển chuỗi logistics và hệ thống cảng biển , trên cơ sở tận dụng vị trí chiến lược của TP.Hồ Chí Minh là cửa ngõ giao thương của tiểu vùng Mekong, và vai trò đầu mối hàng hải quan trọng của Quảng Châu trong chuỗi cung ứng toàn cầu, là mắt xích then chốt trong chiến lược phát triển Vùng Vịnh lớn Quảng Đông – Hồng Kông – Macao.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thực lực từ Quảng Châu đầu tư vào Thành phố, nhất là trong các lĩnh vực Quảng Châu có thế mạnh và TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu như các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ logistic, y tế, phát triển đô thị thông minh…

Tuyến Metro duy nhất tới thời điểm hiện tại được đưa vào hoạt động tại T.p Hồ Chí Minh.

Theo đề án metro, TP. Hồ Chí Minh đề xuất đầu tư 7 tuyến metro dài khoảng 355km, hoàn thành vào năm 2035, với vốn đầu tư khoảng 40,21 tỷ USD. Đến năm 2045 sẽ hoàn thành thêm 155km, nâng tổng chiều dài lên khoảng 510km. Như vậy, theo đề án này, tiến trình hoàn thành toàn bộ mạng lưới theo quy hoạch 510km sẽ vào năm 2045 mà không chờ đến năm 2060.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mạng lưới đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh mới có tổng chiều dài khoảng 1.012km. Trong đó, TPHCM trước sáp nhập có 12 tuyến (582km); Bình Dương có 12 tuyến (305km); Bà Rịa - Vũng Tàu có 3 tuyến (125km).

9 tuyến metro và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được kiến nghị ưu tiên đầu tư ở khu vực TP HCM sau sáp nhập, áp dụng cơ chế đặc thù đẩy nhanh thực hiện.

Theo mục tiêu của thành phố, cuối năm nay Metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương dài 11 km là tuyến đầu tiên được khởi công trong số các dự án trên.

Các dự án khác, TP Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn tất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2027, khởi công giai đoạn 2027 - 2028 và hoàn thành vào năm 2035.