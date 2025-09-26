Ngay trong năm nay, khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc sẽ được thành lập

Một góc bến cảng Lạch Huyện - nơi sẽ hình thành Khu thương mại tự do ở Hải Phòng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương t hành lập khu thương mại tự do Hải Phòng trong cuộc họp ngày 23/9.

Theo tờ trình của Đảng ủy UBND thành phố, khu thương mại tự do được đề xuất có diện tích khoảng 6.292 ha, đặt tại khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Đây sẽ là khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc, kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng GRDP và tái cấu trúc chuỗi giá trị công nghiệp - logistics tại Hải Phòng cũng như vùng Bắc Bộ.

Khu thương mại tự do được bố trí tại ba vị trí không liền kề, gắn với chức năng sản xuất công nghiệp, cảng – logistics và thương mại – dịch vụ.

Vị trí 1: Khu kinh tế ven biển phía Nam, thuộc xã Chấn Hưng và Hùng Thắng, diện tích khoảng 2.923 ha.

Vị trí 2: Khu công nghiệp và phi thuế quan Nam Đình Vũ, diện tích 1.077 ha.

Vị trí 3: Đảo Cát Hải, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, diện tích 2.292 ha.

Dự án được chia thành hai giai đoạn phát triển. Giai đoạn 1 (đến 2030), Hải Phòng sẽ xây dựng nền tảng pháp lý, đầu tư hạ tầng, thí điểm cơ chế đặc thù và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Thành phố sẽ thí điểm chính sách ưu đãi tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và khởi động đầu tư khu ven biển phía Nam.

Đến năm 2028, tập trung thu hút đầu tư, phê duyệt các phân khu chức năng và hoàn thiện hạ tầng logistics trọng yếu. Hải Phòng dự kiến hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, mô hình quản lý hành chính – hải quan vào năm 2030.

Giai đoạn 2 (2030 – 2035), Thành phố sẽ hoàn thiện hạ tầng, mở rộng quy mô, triển khai ưu đãi sâu rộng và thúc đẩy tích hợp với hệ sinh thái công nghiệp – logistics. Thúc đẩy sự liên kết và tích hợp sâu sắc giữa Khu thương mại tự do Hải Phòng với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, tạo thành một hệ sinh thái sản xuất và logistics hoàn chỉnh, củng cố chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp chủ lực.

Thành phố hướng đến thu hút các dự án công nghệ cao, tài chính, công nghiệp sinh học. Phát triển các dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao như R&D, tư vấn, tài chính công nghệ để phục vụ các doanh nghiệp trong khu vực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong vận hành cảng biển và logistics để tối ưu hóa hiệu quả, giảm chi phí…

Một góc Hải Phòng

Hải Phòng hiện là thành phố ven biển và cảng biển quan trọng, trung tâm kinh tế, công nghiệp và văn hóa của vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Nửa đầu năm 2025, GRDP thành phố ước tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 210.000 tỷ đồng. Tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp – xây dựng (tăng gần 13%), dịch vụ (khoảng 10%) và nông – lâm – thủy sản (4,3%). Sau khi sáp nhập với Hải Dương từ 1/7, diện tích toàn thành phố đạt hơn 3.194 km², dân số trên 4,6 triệu người, đứng thứ 2 cả nước về số bến cảng với 51 bến.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc thành lập khu thương mại tự do là "bước đi chiến lược", nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới và hiện thực hóa mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển hiện đại, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.