60% diện tích kín chỗ ngay ngày khởi công: Dự án 26,4 triệu USD ở Quảng Ninh có gì mà 'hot' vậy?

Mặt bằng triển khai dự án tại Khu công nghiệp Đông Mai.

Dự án Nhà xưởng, nhà kho Titan Quảng Ninh là dự án thứ hai được Tập đoàn Frasers Property – Tập đoàn bất động sản có trụ sở tại Singapore với phạm vi hoạt động toàn cầu triển khai tại khu công nghiệp Đông Mai.



Nằm tại vị trí chiến lược trong Khu công nghiệp Đông Mai, dự án được phát triển với tầm nhìn hỗ trợ đa dạng ngành nghề, từ điện tử đến sản xuất công nghệ cao, đồng thời bảo đảm hiệu quả, phát triển bền vững và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 660 tỷ đồng (tương đương 26,4 triệu USD) trên tổng diện tích 8,3 hecta. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp hạ tầng công nghiệp xây sẵn hiện đại phục vụ các doanh nghiệp sản xuất trong nước và quốc tế.

Lễ khởi công dự án.

Từ những thành công dự án thứ nhất của Tập đoàn Frasers Property tại Quảng Ninh đã hoàn thành, đưa vào hoạt động từ tháng 11 năm 2024, dự án nhà xưởng này đã tiếp tục được triển khai. Qua đó, nâng tổng số vốn đầu tư của nhà đầu tư tại Quảng Ninh lên 36 triệu USD.

Chủ đầu tư cho biết, dự án thứ nhất sau khi khánh thành đã có ngay nhà đầu tư tới thuê nhà xưởng đạt tỷ lệ 100% diện tích sàn. Dự án thứ hai, được đầu tư với diện tích mặt sàn lớn hơn gấp đôi, đến ngày khởi công đã có nhiều nhà đầu tư tới ký kết hợp tác thuê đạt khoảng 60% diện tích nhà kho.

Dự án này không chỉ thu hút thêm nhiều doanh nghiệp thứ cấp, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, mà còn đóng góp vào mục tiêu chiến lược phát triển công nghiệp bền vững, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Một góc Khu công nghiệp Đông Mai.

Quảng Ninh là một trong những địa phương có vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn của Việt Nam. Chi cục Thống kê Quảng Ninh cho biết, 8 tháng năm 2025, tổng vốn FDI trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt 318,5 triệu USD.

Trong 8 tháng, có 17 dự án đăng ký mới với tổng vốn 193,04 triệu USD; 13 dự án điều chỉnh vốn, bổ sung thêm 123,56 triệu USD; nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt 194.008,927 tỷ đồng, tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ.

Cũng trong 8 tháng đầu năm, tỉnh đã trao quyết định đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 110.800 tỷ đồng. Các dự án được cấp phép đầu tư trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp cốt lõi đến dịch vụ và đô thị.

Trong năm 2025, Quảng Ninh xác định thu hút đầu tư là động lực then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng 14%. Các lĩnh vực được tỉnh ưu tiên xúc tiến đầu tư gồm lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, du lịch chất lượng cao và bán dẫn.