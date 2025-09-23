Hàng trăm căn hộ tại trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam giá chỉ từ 300 triệu sắp mở bán, nhận hồ sơ trong 1 tuần

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Quy mô kinh tế theo giá hiện hành đạt 1,78 triệu tỷ đồng.



Tại TP.HCM, nhu cầu về nhà ở xã hội đang ngày càng trở nên bức thiết do tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông và làn sóng lao động nhập cư lớn. Phần lớn người lao động, công nhân, cán bộ công chức trẻ và những hộ gia đình có thu nhập trung bình – thấp gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở thương mại vì giá thành quá cao so với khả năng chi trả. Trong khi đó, quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội còn hạn chế, tiến độ triển khai các dự án chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế.

Điều này dẫn đến tình trạng nhiều người dân phải thuê trọ trong điều kiện chật hẹp, thiếu an toàn và tiện ích. Chính vì vậy, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là giải pháp an sinh, mà còn góp phần ổn định nguồn lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững cho TP.HCM.

Dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước triển khai theo 2 giai đoạn.

Mới đây, Dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước vừa công bố kế hoạch mở bán đợt 1, với mức giá dự kiến dao động từ 12,4 - 14,2 triệu đồng/m².

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, giá bán này đã bao gồm 5% thuế VAT nhưng chưa tính 2% phí bảo trì. Người dân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ đăng ký mua trong thời gian từ ngày 15 - 22/10.

Dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Sonadezi Hữu phước do Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư. Dự án gồm 3 tòa nhà cao tầng với tổng cộng 210 căn hộ cùng nhà xe, công trình phụ trợ, nhà sinh hoạt cộng đồng và cửa hàng tiện ích. Trước đó, hồi tháng 6, Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đã xác nhận dự án đủ điều kiện để bán và cho thuê mua.

Dự án này có diện tích căn hộ dao động 25 - 68 m2. Như vậy, với mức giá công bố, một căn hộ có diện tích nhỏ nhất tại dự án này sẽ có giá dao động từ 310 - 355 triệu đồng, tùy từng vị trí, và căn hộ có diện tích lớn nhất sẽ có giá từ 843 - 965 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án với quy mô 1.003 căn hộ trên phần diện tích đất còn lại đã được phê duyệt. Dự án nhà ở xã hội này được định hướng trở thành hạ tầng hỗ trợ quan trọng cho Khu công nghiệp Châu Đức – một trong những khu công nghiệp lớn nhất cả nước do chính doanh nghiệp này quản lý.

Việc phát triển khu nhà ở dành cho công nhân và người lao động không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn góp phần ổn định, giữ chân nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây.

Một dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM.

TP.HCM vừa ban hành quy định mới về các trường hợp dù đã có nhà ở nhưng vẫn được xét hỗ trợ nhà ở xã hội nếu cách xa nơi làm việc và thuộc một trong ba trường hợp.

Đầu tiên là nhà ở thuộc phường, cách nơi làm việc từ 14,5 km trở lên (sai số không quá 0,5 km), đồng thời dự án nhà ở xã hội phải gần hơn so với nhà hiện tại.

Tiếp theo là nhà ở thuộc xã, cách nơi làm việc từ 20 km trở lên (sai số không quá 0,5 km), và dự án nhà ở xã hội cũng phải gần hơn nhà hiện tại.

Cuối cùng, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc đặc khu Côn Đảo thì không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại đặc khu Côn Đảo, trừ trường hợp diện tích bình quân dưới 15 m² sàn/người.