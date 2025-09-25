Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc tăng cường hợp tác, kết nối tại Bắc Ninh giúp hơn 60.000 người có việc làm

Ảnh: Forbes Việt Nam

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn Goertek (Trung Quốc) do ngài Jiang Bin, Chủ tịch Tập đoàn dẫn đầu.

Chia sẻ với đại diện Goertek, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Tập đoàn Goertek trở thành doanh nghiệp, nhà đầu tư mẫu mực không chỉ trong thu hút nhân lực chất lượng cao, mà còn nhiều điểm sáng trong kinh doanh, dịch vụ, phát triển khoa học công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống công nhân, người lao động… đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phía Tập đoàn Goertek nghiên cứu mở rộng đầu tư, hợp tác tạo điều kiện cho các vender (nhà cung cấp) của Việt Nam làm đối tác, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm cho tập đoàn.

Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao đổi với ông Jiang Bin, Chủ tịch Tập đoàn Goertek tại buổi tiếp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Tập đoàn Goertek được thành lập năm 2001 là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới , chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử và linh kiện, thiết bị đeo thông minh. Tập đoàn có trụ sở chính tại Trung Quốc và hoạt động trên phạm vi toàn cầu, với hơn 30 nhà máy sản xuất tại nhiều quốc gia.

Tập đoàn Goertek đã đầu tư vào Bắc Ninh từ năm 2013 bằng việc thành lập Công ty TNHH Goertek Vina tại Khu công nghiệp Quế Võ. Dữ liệu doanh nghiệp cho biết, Công ty TNHH Goertek Vina hiện có vốn điều lệ hơn 847 tỷ đồng do hai thành viên góp vốn là: Goertek (korea) Technology (1,964%) và Công ty cổ phần GoerTek (98,036%).

Tính đến năm 2025, Tập đoàn Goertek đã thành lập 4 công ty tại Bắc Ninh. Các doanh nghiệp này đều thuộc hệ thống các khu công nghiệp do Tập đoàn Kinh Bắc (KBC) đầu tư, quản lý với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,3 tỷ USD.

Trong đó, hai dự án tại KCN Quế Võ có tổng vốn đầu tư đăng ký 625 triệu USD và hai dự án tại KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh có tổng vốn đầu tư đăng ký 690 triệu USD.

Goertek hiện là một trong ba doanh nghiệp FDI lớn nhất sản xuất, gia công cho Apple tại Việt Nam , bên cạnh Foxconn và Luxshare. Nếu Foxconn được biết đến là nhà lắp ráp iPhone, thì Goertek cùng Luxshare lại nổi bật với vai trò sản xuất AirPods cho thương hiệu Apple.

Ngoài AirPods, Goertek còn sản xuất nhiều thiết bị điện tử khác như tai nghe, kính thực tế ảo, flycam, loa điện thoại… thì tập đoàn này đã mở rộng sang sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV).

Trước đó, trong một bài chia sẻ, ông Jiang Bin cho biết, theo thống kê đến nay, tổng mức đầu tư của Goertek tại Bắc Ninh đã đạt 20% tổng doanh thu của toàn tập đoàn. Sau 1 thập kỷ rót vào Việt Nam, thu về hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm, Goertek dự kiến sẽ đầu tư thêm 3-4 lần mức đầu tư hiện tại tại Bắc Ninh trong giai đoạn 5-10 năm tới, nhằm mở rộng sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Các dự án của Goertek đã tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động tại Bắc Ninh. Trong đó, các công ty của Tập đoàn Goertek luôn chú trọng tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao là người lao động địa phương. Với quy mô hơn 60.000 công nhân lao động đang làm việc, Goertek Việt Nam là một trong những doanh nghiệp có số lượng lao động lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.