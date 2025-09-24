Dự án 4.000 tỷ sẽ biến mảnh đất này thành trung tâm du lịch biển mới của khu vực Bắc Trung Bộ

Công ty Cổ phần Xuân Hội – đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings vừa tổ chức lễ khởi công dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội. Dự án được thực hiện tại xã vùng Đồng Luông, Đan Hải, với quy mô 92,33 ha và tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch thành tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp, gồm khách sạn – resort 5 sao khoảng 600 phòng, khu biệt thự, phố thương mại – dịch vụ – giải trí – ẩm thực biển, bến du thuyền, công viên chuyên đề, quảng trường biển, bãi tắm và hệ thống không gian xanh – mặt nước rộng lớn tạo thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái khép kín.

Vị trí thực hiện dự án. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Với vị trí dự án cạnh cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh qua sông Lam là "điểm vàng" để hình thành trung tâm du lịch biển hiện đại. Sau khi hoàn thành, Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm du lịch biển mới của khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án kiến tạo một điểm đến xứng tầm, đặc sắc, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới liên kết du lịch liên vùng và mở rộng thị trường khách nội địa, quốc tế đưa Hà Tĩnh vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn hội nhập.

Dự án này được kỳ vọng tạo động lực kinh tế mới khi tạo hàng nghìn việc làm ổn định cho lao động địa phương trong giai đoạn thi công và vận hành.

Chủ đầu tư cam kết áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, quản lý chất thải rắn và tăng diện tích cây xanh, nhằm bảo tồn cảnh quan sinh thái biển Xuân Hội, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Hà Tĩnh đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tuân thủ quy định pháp luật, chú trọng yếu tố môi trường, bảo đảm an toàn trong thi công để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả.

Phối cảnh Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội.

Trước đó, dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội được tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017 với quy mô ban đầu là 99 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.261 tỷ đồng. Chủ đầu tư thời điểm đó là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh.

Kế hoạch ban đầu, dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 1/2017 đến hết quý 2/2018) sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư và thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2 (từ quý 3/2018 đến hết quý 4/2020) sẽ triển khai đầu tư đồng bộ toàn bộ công trình và đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, sau 8 năm, dự án này gần như bỏ hoang, gây lãng phí lớn. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực rà soát, điều chỉnh quy mô, thay đổi nhà đầu tư với kỳ vọng khơi thông dự án, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh sở hữu 137 km đường bờ biển với nhiều bãi tắm nổi tiếng như Thiên Cầm, Xuân Thành, Cửa Sót, Thạch Hải và Kỳ Xuân. Trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Hà Tĩnh đã xác định phát triển kinh tế biển và vùng ven biển là nhiệm vụ trọng tâm, coi vùng duyên hải là động lực quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Trong đó, du lịch được xác định là một trong bốn ngành kinh tế trọng điểm.

Từ định hướng đó, Hà Tĩnh nỗ lực thu hút đầu tư của địa phương, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư có thương hiệu đã đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn.

Tỉnh đã giới thiệu địa điểm, chấp thuận chủ trương cho một loạt dự án quy mô lớn như: Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh (xã Thạch Văn, Thạch Trị), Khu nghỉ dưỡng Kỳ Ninh, Khu đô thị du lịch Kỳ Nam, Khu đô thị sinh thái – vui chơi ven sông Lam, Khu du lịch sinh thái Xuân Hội, hay tổ hợp sân golf, khách sạn và biệt thự cao cấp tại xã Thịnh Lộc.

Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn, nâng tầm sức hút và thúc đẩy du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong thời gian tới.