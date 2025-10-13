Kỷ lục mới của nền kinh tế Việt Nam: Lộ diện 7 "ngôi sao sáng"

Theo số liệu từ Cục Thống Kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 680,66 tỷ USD , tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 16,82 tỷ USD.

Tính bình quân 9 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 75,63 tỷ USD/tháng. Đặc biệt, nếu duy trì được tốc độ này trong quý 4/2025, tổng kim ngạch cả năm 2025 có thể vượt 900 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới trong hoạt động ngoại thương của Việt Nam. Xuất siêu có thể đạt trên 20 tỷ USD.

Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 348,74 tỷ USD. Có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Điều đáng nói là Việt Nam có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD , chiếm 67,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây là những "ngôi sao" giúp cho nền kinh tế có thể đạt được mốc kỷ lục.

Dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2025 là nhóm điện tử, máy tính và linh kiện với 77,4 tỷ USD, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường lớn và sự mở rộng sản xuất của khối FDI. Đây tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu xuất khẩu.

Đứng thứ hai là điện thoại và linh kiện , đạt 43,59 tỷ USD, tăng 4,1%.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nhóm điện tử, máy tính, linh kiện và điện thoại tiếp tục giữ vai trò trụ cột của xuất khẩu Việt Nam, chiếm hơn 34% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Kết quả ấn tượng này là nhờ dòng vốn FDI mạnh mẽ đổ vào lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và thiết bị thông minh, với sự hiện diện ngày càng lớn của các tập đoàn toàn cầu như Samsung, LG, Foxconn, Amkor và Hana Micron — những "ông lớn" đang góp phần định hình vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác với 42,9 tỷ USD, tăng 13,5%.

Trong nhóm hàng tiêu dùng, dệt may đạt 29,7 tỷ USD (tăng 8,6%), trong khi giày dép giữ vững vị thế xuất khẩu truyền thống với 17,9 tỷ USD, tăng 7,4%.

Đáng chú ý, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng trưởng hai con số, đạt 12,7 tỷ USD (tăng 13,3%), còn gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 12,5 tỷ USD, tăng 6,8%, tiếp tục góp phần quan trọng vào đà tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.

Bộ Công Thương cho rằng, đà tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ của Việt Nam không chỉ nhờ vào sự phục hồi của các ngành hàng chủ lực, mà còn đến từ nhiều yếu tố thuận lợi như: nhu cầu tăng tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, cùng chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ trong việc ổn định tỷ giá, kiểm soát chi phí logistics và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Song song đó, chiến lược đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng đã giúp hàng hóa Việt Nam duy trì sức cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn điều chỉnh chính sách thương mại và phục hồi sản xuất.

Bước sang những tháng cuối năm 2025, triển vọng xuất khẩu tiếp tục tích cực, khi doanh nghiệp Việt Nam chủ động tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và làn sóng dịch chuyển đơn hàng toàn cầu sang Việt Nam.