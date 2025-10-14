Hóa chất Đức Giang đón nhận tin vui lớn từ kho báu 5,4 tỷ tấn, 1.500 năm mới có thể khai thác hết

Một dự án khai thác bô xít ở tỉnh Đắk Nông.

Thông tin từ Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025, Hóa chất Đức Giang đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc nghiên cứu, khảo sát và đề xuất phát triển Dự án Tổ hợp Bô xít – Alumin – Nhôm.

Đây là bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược hợp tác phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, góp phần gia tăng giá trị tài nguyên bô xít và thúc đẩy ngành công nghiệp nhôm Việt Nam tiến gần hơn đến chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo bản ghi nhớ, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cam kết đầu tư Tổ hợp Bô xít – Alumin – Nhôm quy mô lớn, hướng tới chuỗi sản xuất khép kín từ bô xít đến nhôm thỏi.

Tổ hợp bao gồm hai dự án thành phần. Đầu tiên là Dự án Tổ hợp Bô xít – Alumin tại xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng, khai thác nguyên liệu từ cụm mỏ số 4 (Đắk Nông cũ, theo Quy hoạch 866). Thứ 2 là Dự án Nhà máy điện phân nhôm tại ven biển tỉnh Bình Thuận cũ, tận dụng lợi thế nguồn điện từ nhiệt điện và năng lượng tái tạo.

Công suất thiết kế của dự án là 2 triệu tấn alumin/năm và 500.000 tấn nhôm/năm. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 58.000 tỷ đồng (2,3 tỷ USD). Thời gian thực hiện dự án này là 2025 - 2030. Doanh thu dự kiến khoảng 37.000 tỷ đồng/năm.

"Sự hợp tác này sẽ mở ra cơ hội mới để Đức Giang làm chủ công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên quốc gia, đồng thời phát triển ngành công nghiệp nhôm theo hướng hiện đại, xanh và bền vững", Chủ tịch DGC Đào Hữu Huyền chia sẻ.

Tại ĐHĐCĐ năm 2024, Chủ tịch Đào Hữu Huyền khẳng định: "Đây phải nói là một dự án "hoành tráng" của chúng tôi và chúng tôi không ký bừa. Đức Giang thừa sức thực hiện đầu tư 1 tỷ USD ban đầu vì tầm cỡ công ty giờ đã khác.

Dự án này công ty không chỉ dùng vốn tự có mà cần vốn vay. Vietcombank đã ký cam kết cho công ty vay 14.500 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn có gần 10.000 tỷ tiền mặt. Như vậy chúng ta đã nguồn lực để thực hiện, và có thể trở thành công ty làm nhanh nhất, hiệu quả nhất".

Ông Huyền cũng nhấn mạnh thêm: "Tôi sẽ ôm bọc tiền này để đầu tư các dự án tiềm năng, đầu tư những quả đấm thép".

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của tập đoàn hóa chất này đã vượt 5.700 tỷ đồng, tăng hơn 17%. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tăng 9% đạt 1.728 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu doanh thu 10.385 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và 58% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Đức Giang đạt 18.100 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Đáng chú ý, tại thời điểm 30/6/2025, Đức Giang đang có 12.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, tăng 14% so với đầu năm và chiếm 66% tổng tài sản. Lượng tiền mặt gửi ở ngân hàng này cũng đem về cho doanh nghiệp này hơn 285 tỷ đồng lãi tiền gửi trong 6 tháng qua.

Tổng nợ phải trả của Hóa chất Đức Giang đang ở mức gần 2.892,4 tỷ đồng, tăng 36,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.577,1 tỷ đồng, chiếm 54,5% tổng nợ.

Sau khi sáp nhập Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, khu vực mới đã trở thành trung tâm bô xít – nhôm lớn nhất cả nước, nắm giữ tới 99% trữ lượng bô xít Việt Nam, tương đương 5,4 tỷ tấn quặng nguyên khai. Trước khi sáp nhập, PGS.TS Lưu Đức Hải – Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam – từng đánh giá tiềm năng bô xít của Đắk Nông là rất lớn. Ông Hải tính toán rằng sẽ cần tới 1.500 năm mới có thể khai thác hết nguồn tài nguyên này.



