Tin vui cho các bệnh nhân ung thư trên cả nước

Theo thông tin từ Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) ngày 26/2, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi Thông tư 20/2022/TT-BYT, đề xuất bổ sung 84 thuốc hóa dược, sinh phẩm vào danh mục BHYT. Đây là đợt cập nhật tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn điều trị. Trong 84 thuốc hóa dược, sinh phẩm dự kiến bổ sung, 30 thuốc điều trị ung thư chiếm 35,7%. Đây chủ yếu là các thuốc phát minh mới như thuốc điều trị đích, kháng thể đơn dòng, thuốc điều trị miễn dịch…

Mặc dù chi phí điều trị ung thư thường rất cao do chi phí nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm lâm sàng lớn, việc bổ sung các thuốc này được đánh giá là cần thiết. Điều này giúp bác sĩ có thêm lựa chọn điều trị, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận các phác đồ tiên tiến của các nước phát triển, đồng thời giảm gánh nặng chi trả từ tiền túi cho bệnh nhân và gia đình.

Hiện theo danh mục ban hành kèm Thông tư số 20/2022/TT-BYT, nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch có 81 thuốc thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT. So với các nhóm khác như thuốc ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn (182 thuốc), tim mạch (110 thuốc), tiêu hóa (75 thuốc), ung thư vẫn là một trong những nhóm có số lượng hoạt chất lớn được thanh toán.

Những năm gần đây, số lượng thuốc ung thư mới được phát minh trên thế giới và đăng ký lưu hành tại Việt Nam tăng nhanh, vì vậy số thuốc được xem xét cập nhật trong lần sửa đổi này cũng nhiều hơn các nhóm khác. Danh mục thuốc BHYT hiện quy định theo tên hoạt chất, nên trên thực tế số thuốc thương mại được thanh toán sẽ lớn hơn nhiều, tùy theo số lượng thuốc được cấp phép lưu hành.

Đáng chú ý, trong 84 thuốc bổ sung mới có 18 thuốc điều trị bệnh hiếm (chiếm 21,4%), trong đó 14 thuốc thuộc nhóm điều trị ung thư.

Ảnh minh họa

Dự thảo cũng bổ sung 24 thuốc điều trị bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, hô hấp, tâm thần, tiết niệu; cùng 18 thuốc điều trị bệnh hiếm, trong đó 14 thuốc ung thư. Đồng thời, 52 thuốc trong danh mục hiện hành được xem xét điều chỉnh điều kiện và tỉ lệ thanh toán, nhiều thuốc được mở rộng phạm vi chi trả.

Đáng chú ý, danh mục thuốc tại trạm y tế xã được mở rộng, phù hợp chủ trương nâng cao chất lượng y tế cơ sở theo Nghị quyết 72-NQ/TW.

Theo đại diện Vụ BHYT, đây là đợt cập nhật danh mục thuốc có quy mô lớn nhất trong 8 năm qua. Quá trình rà soát được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, minh bạch, ưu tiên hàng đầu an toàn và hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Việc lựa chọn và thanh toán thuốc hợp lý không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị mà còn giúp sử dụng hiệu quả quỹ, giảm gánh nặng chi phí trực tiếp cho người dân.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục thành lập các hội đồng chuyên môn theo từng nhóm thuốc để xem xét cụ thể việc bổ sung cũng như điều chỉnh điều kiện, tỉ lệ thanh toán. Dự kiến thông tư sửa đổi sẽ được ban hành và có hiệu lực trong năm 2026.

