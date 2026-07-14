Tổng hợp tin tức thế giới ngày 14/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Nga - Ukraine, Mỹ - Iran, Hungary và căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 14/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine bằng các cuộc tấn công “mạnh hơn nhiều lần” nếu Kiev tiếp tục nhằm vào lãnh thổ Nga; Iran tuyên bố tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ tại Trung Đông trong khi căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang; Quốc hội Hungary thông qua gói sửa đổi hiến pháp quy mô lớn, cho phép chấm dứt sớm nhiệm kỳ tổng thống; còn Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran và đề xuất thu phí 20% đối với hàng hóa đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Putin tuyên bố đáp trả Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ đáp trả với sức mạnh “lớn hơn nhiều lần” trước mọi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.

Phát biểu tại diễn đàn “Tất cả vì Chiến thắng!”, ông Putin cho rằng Nga vẫn duy trì đà phát triển kinh tế, hiện đại hóa quân đội và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng bất chấp sức ép từ phương Tây. Theo ông, những nỗ lực này đang góp phần thay đổi cục diện trên chiến trường.

Tổng thống Nga Putin.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn 342 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong một ngày, khi Kiev tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Iran tuyên bố tấn công loạt mục tiêu Mỹ tại Trung Đông

Quân đội Iran tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một số mục tiêu mà nước này mô tả là căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, đồng thời phóng tên lửa hành trình nhằm vào tàu hải quân Mỹ để đáp trả các cuộc không kích gần đây.

Theo Tehran, các mục tiêu bao gồm hệ thống liên lạc, kho nhiên liệu, hệ thống phòng không Patriot và kho đạn dược. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Oman xác nhận hai tàu chở dầu bị trúng đạn trong vùng biển nước này, khiến một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy nhiều máy bay tiếp nhiên liệu, trinh sát và cảnh báo sớm của Mỹ hoạt động dày đặc trên vùng Vịnh.

Mỹ, Iran tiếp tục không kích lẫn nhau sau khi ngừng bắn đổ bể.

Hungary thông qua sửa đổi hiến pháp quy mô lớn

Quốc hội Hungary đã thông qua gói sửa đổi Hiến pháp lần thứ 17 với 139 phiếu thuận và 6 phiếu chống, mở đường cho hàng loạt thay đổi lớn trong bộ máy nhà nước.

Đáng chú ý, bản sửa đổi cho phép chấm dứt sớm nhiệm kỳ của Tổng thống Tamás Sulyok, đồng thời điều chỉnh nhiệm kỳ và tuổi nghỉ hưu của các thẩm phán hiến pháp, giới hạn nhiệm kỳ nghị sĩ và thành lập cơ quan mới về bảo vệ, thu hồi tài sản quốc gia.

Theo quy định, Tổng thống Tamás Sulyok vẫn có quyền xem xét hoặc đề nghị Tòa án Hiến pháp đánh giá lại trước khi ký ban hành luật.

Mỹ đề xuất thu phí qua eo biển Hormuz

Khói bốc lên từ một cảng gần eo biển Hormuz sau cuộc tấn công của Mỹ tại Kuhestak, tỉnh Hormozgan, Iran. (Ảnh: Mạng xã hội/Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran và đề xuất thu khoản phí tương đương 20% giá trị đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục bảo đảm tự do hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này, song các tàu của Iran và đối tác giao thương với Tehran sẽ bị hạn chế hoạt động.

Động thái mới khiến giá dầu thế giới tăng mạnh khi giới đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ không chấp nhận sự can thiệp của Mỹ vào eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu cần thiết.