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Tin nóng thế giới ngày 16/9: Tổng thống Ukraine nói chuyên cơ gặp UAV Nga

Phương Anh/VTC News
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Tổng hợp tin tức thế giới ngày 16/9, cập nhật diễn biến đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine, xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út và Mỹ chuyển giao bom cho Israel.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 16/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những diễn biến mới của cuộc xung đột Nga - Ukraine, Ả Rập Xê Út hủy một số chuyến dầu sang châu Âu và Mỹ chuẩn bị chuyển giao bom cho Israel.

Tổng thống Ukraine nói chuyên cơ bị UAV Nga nhắm tới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói chuyên cơ của ông đã bị UAV Nga nhắm tới 2 lần khi bay qua Moldova. Tuy nhiên, Moskva bác bỏ cáo buộc này.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 15/9, ông Zelensky cho biết các UAV vào không phận Moldova khi chuyên cơ tổng thống đang ở Chisinau và một lần nữa khi ông trở về Ukraine qua thủ đô Moldova vài ngày sau đó.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Ukrinform)

“Chuyên cơ tổng thống của tôi ở Moldova và đó là lý do họ tấn công”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng liên hệ các vụ việc với cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng đường sắt Ukraine ngày 13/9. Theo ông, UAV phản lực đánh trúng đoàn tàu chở khách gần Yahodyn, tỉnh Volyn, cách biên giới Ba Lan vài km.

Tuy nhiên, thông tin cho rằng đoàn tàu chở quan chức nước ngoài là mục tiêu của cuộc tấn công chưa được xác nhận độc lập.

Ả Rập Xê Út hủy một số chuyến dầu sang châu Âu

Ả Rập Xê Út hủy một số chuyến vận chuyển dầu sang châu Âu, sau khi các cuộc tấn công bằng UAV khiến tuyến đường ống East-West phải ngừng hoạt động, Reuters đưa tin ngày 15/9.

Theo các nguồn tin trong lĩnh vực giao dịch và vận tải dầu, Riyadh thông báo với một số khách hàng châu Âu rằng các lô dầu dự kiến bốc hàng vào cuối tháng 9 sẽ bị hủy. Hoạt động bốc dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ cũng bị đình chỉ.

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Khói bốc lên từ cơ sở lưu trữ dầu của Saudi Aramco tại Jazan. (Ảnh: Reuters)

Tuyến East-West chạy từ các khu vực sản xuất dầu chủ chốt ở phía Đông Ả Rập Xê Út tới Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Tuyến đường này có vai trò quan trọng trong việc giúp Riyadh vận chuyển dầu mà không phải đi qua eo biển Hormuz, nơi hoạt động hàng hải đang bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột với Iran.

Việc tuyến đường ống bị đình trệ khiến Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động xuất khẩu qua vùng Vịnh. Reuters cho biết, các nhà giao dịch dự đoán Riyadh có thể tăng lượng dầu vận chuyển qua eo biển này bằng các chuyến hàng khó truy xuất nguồn gốc.

Mỹ chuẩn bị chuyển giao bom 900kg cho Israel

Chính quyền Mỹ đang lên kế hoạch chuyển giao cho Israel khoảng 40.000 quả bom nặng gần 900kg trong một thỏa thuận vũ khí trị giá 2,8 tỷ USD, theo các nguồn tin được Guardian dẫn ngày 15/9.

Gói vũ khí dự kiến bao gồm 20.000 quả bom MK-84 và 20.000 quả BLU-117. Quốc hội Mỹ đã được thông báo sơ bộ về thỏa thuận đang chờ phê duyệt. Phần lớn chi phí dự kiến được thanh toán thông qua chương trình tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ.

Đây là động thái mới trong chuỗi các quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường năng lực quân sự cho Israel, trong bối cảnh xung đột tại Dải Gaza tiếp tục gây ra những tranh luận quốc tế về vấn đề nhân đạo và việc sử dụng vũ khí hạng nặng.

Theo các chuyên gia được Washington Post dẫn lại, hình ảnh từ các cuộc tấn công và những mảnh vỡ thu thập tại hiện trường cho thấy quân đội Israel có thể đã sử dụng các loại bom nặng gần 1 tấn do Mỹ sản xuất.

Nhật Bản điều tra nguyên nhân UAV Global Hawk rơi xuống biển

Ngày 16/9, Nhật Bản bắt đầu điều tra nguyên nhân UAV trinh sát Global Hawk của Lực lượng Phòng vệ nước này mất liên lạc và rơi xuống biển trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Theo Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản, UAV cất cánh từ căn cứ không quân Misawa vào khoảng 10h20 ngày 15/9 và biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 13h, khi đang bay trên vùng biển cách tỉnh Tottori khoảng 50km. Liên lạc giữa UAV và trung tâm điều khiển mặt đất bị gián đoạn đột ngột.

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UAV trinh sát Global Hawk của Mỹ tại căn cứ Misawa, Nhật Bản. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Các lực lượng tìm kiếm sau đó phát hiện mảnh vỡ UAV trên vùng biển gần nơi phương tiện mất liên lạc, xác định máy bay đã rơi xuống biển. Hoạt động tìm kiếm và thu hồi các mảnh vỡ vẫn được tiến hành song song với điều tra nguyên nhân sự cố.

Do Global Hawk không được trang bị hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay, các cơ quan chức năng Nhật Bản dự kiến phân tích dữ liệu liên lạc giữa UAV và thiết bị điều khiển tại trung tâm chỉ huy mặt đất. Chiếc UAV sẽ được trục vớt sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất.

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Tags

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Ukraine

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