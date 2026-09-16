“Hiệu trưởng đẹp trai nhất Trung Quốc” và cái kết sau 11 năm biến trường đại học thành “vương quốc riêng”

Chu Văn Bân từng được mệnh danh là "hiệu trưởng đại học đẹp trai nhất Trung Quốc" và là "ngôi sao trong công cuộc cải cách giáo dục đại học" tại nước này.

Trang tin tức thuộc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, Chu Văn Bân – cựu hiệu trưởng Đại học Nam Xương (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) – từng được mệnh danh là "Hiệu trưởng đại học đẹp trai nhất Trung Quốc" và là "Ngôi sao trong công cuộc cải cách giáo dục đại học" tại nước này.

Trong mắt cựu sinh viên, Chu là một "nhân tài học thuật" đầy năng lực; còn với sinh viên đang theo học tại trường, ông ta là "Anh Bân" thân thiện.

Chu Văn Bân trở thành quan chức cấp cục khi mới ngoài 30 tuổi; và ở tuổi 42, trở thành hiệu trưởng của trường đại học trọng điểm duy nhất thuộc "Dự án 211" tại tỉnh Giang Tây. Dự án này là một chiến lược xây dựng và phát triển giáo dục trọng điểm quốc gia của Trung Quốc.

Trước khi "ngã ngựa", Chu từng có một cuộc đời đầy danh vọng và thành công.

Chu Văn Bân – cựu hiệu trưởng Đại học Nam Xương (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc). Ảnh: Baidu

Tuy nhiên, trong suốt nhiệm kỳ 11 năm làm hiệu trưởng Đại học Nam Xương (2002-2013), Chu Văn Bân đã coi trường đại học này như tài sản riêng.

"Tôi có mối liên kết đặc biệt với Đại học Nam Xương; tôi thậm chí coi đây như 'lãnh địa riêng, khu vườn riêng và vương quốc độc lập' của mình – tôi chính là bậc quân vương tại đây", Chu tiết lộ.

Khi còn đương chức, ông ta ngang nhiên nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 20 triệu nhân dân tệ (RMB, tương đương hơn 68 tỷ VND vào năm 2015 - thời điểm Chu Văn Bân bị xét xử) và biển thủ công quỹ hơn 58 triệu RMB (khoảng 198 tỷ VND).

Chu đã phung phí hàng trăm triệu RMB vào các "dự án phô trương", chẳng hạn như chi hàng chục triệu RMB cho hai bức tượng rồng vàng, cũng như các công trình cảnh quan xa hoa và hồ nhân tạo trong trường.

Ông ta có mối quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ, tổng cộng hơn 20 người, ở độ tuổi từ 27 đến 45.

Ông ta cũng bị ám ảnh bởi phong thủy, thậm chí còn bố trí để một thầy phong thủy đến giảng bài "phổ cập kiến thức" cho sinh viên.

Hồ sơ trong phiên tòa xét xử Chu Văn Bân liệt kê chi tiết các tội danh của ông ta dài tới 95 trang.

Bị cáo Chu Văn Bân xuất hiện trong phiên tòa. Ảnh: Baidu

CCTV đưa tin, tháng 12/2015, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Xương (tỉnh Giang Tây) đã tuyên án sơ thẩm đối với Chu Văn Bân về các tội danh nhận hối lộ và biển thủ công quỹ. Ông ta bị kết án tù chung thân cho các tội danh này, bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Viện trưởng Viện Địa chất Hoa Đông, và sau đó là Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Hiệu trưởng Đại học Nam Xương, Chu đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho các nhà thầu xây dựng, đối tác giáo dục, nhà cung cấp thiết bị cùng một số cán bộ, giảng viên trong việc ký kết hợp đồng dự án, hợp tác, hoạt động mua sắm, bổ nhiệm, thăng chức và luân chuyển nhân sự...

Đổi lại, Chu đã nhận bất hợp pháp số tiền và hiện vật với tổng giá trị lên tới 21,118 triệu RMB (tương đương hơn 72 tỷ VND vào năm 2015), 300.000 dollar Hong Kong (HKD, gần 850 triệu VND), 10.000 USD (gần 220 triệu VND), 900.000 won Hàn Quốc (KRW, khoảng 17,5 triệu VND), cùng các thẻ mua sắm trị giá 24.000 RMB (khoảng 82 triệu VND) và một chiếc đồng hồ Cartier trị giá 38.600 RMB (khoảng 132 triệu VND). Ngoài ra, ông ta từng hai lần tự ý đưa ra quyết định cá nhân nhằm chiếm dụng công quỹ của Đại học Nam Xương (với tổng số tiền 58,75 triệu RMB, tương đương hơn 200 tỷ VND) cho các hoạt động đầu tư sinh lời.

Điều gì đã đẩy một giáo sư, người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ và là hiệu trưởng một trường đại học dấn thân vào con đường tham nhũng? Trong bức thư bày tỏ sự hối hận, Chu Văn Bân viết: "Tôi luôn cảm thấy những đóng góp của mình rất lớn lao nhưng thù lao lại thấp, điều này tạo ra cảm giác bất mãn sâu sắc. Do đó, khi người khác đưa hối lộ, tôi coi đó là khoản bù đắp cho thu nhập thấp của mình; tôi nhận chúng với tâm thế thản nhiên, không hề cảm thấy tội lỗi hay nhận thức được hành vi đó là phạm pháp."