Campuchia và “cơ hội 1 tỷ USD”: Một thị trường Đông Nam Á vừa phát đi tín hiệu đáng chú ý

Các doanh nghiệp Campuchia đang được khuyến khích khai thác tiềm năng của một thị trường Đông Nam Á để đẩy mạnh xuất khẩu nhiều loại sản phẩm, bao gồm cao su và hàng dệt may.

Hãng truyền thông Kiripost (Campuchia) ngày 15/9 đưa tin, Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh đang kêu gọi các doanh nghiệp Campuchia khai thác thị trường Indonesia bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng tiềm năng như cao su và dệt may, cũng như tìm hiểu quy trình đạt chứng nhận Halal (chứng nhận sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ các quy định của luật Hồi giáo) – yêu cầu bắt buộc đối với một số loại hàng hóa khi nhập khẩu vào Indonesia (quốc gia có dân số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới) – trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương giữa Campuchia và Indonesia dự kiến sẽ vượt mốc 1 tỷ USD.

Phát biểu trước báo giới vào ngày 10/9, ông Krishnajie Partadiredja - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Indonesia tại Campuchia - bày tỏ sự lạc quan rằng kim ngạch thương mại song phương giữa Campuchia và Indonesia sẽ vượt mốc 1 tỷ USD trong năm nay.

"Chúng tôi rất vui mừng khi thấy tổng kim ngạch thương mại trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2026 đã đạt mức 935 triệu USD", ông nói.

Ông Krishnajie Partadiredja - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Indonesia tại Campuchia - trả lời các câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo ngày 10/9. Ảnh: Kiripost

Theo Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu của Campuchia, trong 8 tháng đầu năm 2026, thương mại song phương giữa Campuchia và Indonesia đã tăng 32,8%, từ mức 704,3 triệu USD lên 935,19 triệu USD.

Số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Indonesia trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 74,32 triệu USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Indonesia đạt khoảng 860,86 triệu USD.

Ông Partadiredja lưu ý rằng Campuchia có tiềm năng gia tăng xuất khẩu sang Indonesia đối với các mặt hàng như cao su và dệt may. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các doanh nghiệp Campuchia cần hiểu rõ hơn về quy trình xuất khẩu sản phẩm sang Indonesia, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (F&B).

"Tất cả các sản phẩm thực phẩm và đồ uống (F&B) được bán tại Indonesia đều phải có chứng nhận Halal. Do đó, việc các doanh nghiệp Campuchia hiểu rõ quy trình và cách thức để đạt được chứng nhận Halal tại Indonesia là vô cùng quan trọng", ông nói.

Ông cũng cho biết thêm rằng Đại sứ quán Indonesia hiện đang thảo luận với các đơn vị đánh giá Halal tại Indonesia về việc tổ chức các hoạt động phổ biến thông tin liên quan đến tiêu chuẩn Halal cho các doanh nghiệp Campuchia quan tâm đến việc xuất khẩu sản phẩm sang Indonesia.

Bên cạnh đó, Đại biện lâm thời Partadiredja cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy một số sản phẩm của Indonesia như sữa và mì ăn liền đã được thị trường Campuchia đón nhận tích cực; đồng thời lưu ý rằng khối lượng xuất khẩu sang Campuchia trong năm nay đã tăng đáng kể so với hai năm trước.

Ông Partadiredja hy vọng sẽ nâng cao nhận thức của người dân Campuchia về các sản phẩm Indonesia thông qua những sự kiện triển lãm như Sousdey Indonesia. Ông cho biết thêm rằng sẽ mời các công ty Campuchia đang phân phối sản phẩm Indonesia tại thị trường sở tại tham gia quảng bá sản phẩm của họ tại triển lãm.

"Chúng tôi mong muốn tạo ra sự quan tâm mạnh mẽ hơn nữa tại Campuchia đối với các sản phẩm Indonesia", ông nói. "Hy vọng rằng thông qua triển lãm này, chúng tôi có thể giúp người dân Campuchia hiểu rõ hơn về các sản phẩm Indonesia và thu hút sự quan tâm lớn hơn của họ đối với những sản phẩm này."