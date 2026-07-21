Tin nóng thế giới hôm nay ngày 21/7: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine xin lỗi

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 21/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về xung đột Mỹ - Iran, Houthi phong tỏa đường biển, Ukraine và dịch sốt xuất huyết tại Sri Lanka.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 21/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm việc Mỹ tiếp tục phát động đợt tấn công thứ 10 nhằm vào Iran sau khi có thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng; lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển nhằm vào Ả Rập Xê-út; Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky lần đầu công khai xin lỗi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov; Sri Lanka triển khai UAV quân sự ứng phó đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong gần một thập kỷ.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine công khai xin lỗi cựu Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky lần đầu tiên công khai lên tiếng về những bất đồng với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Tướng Oleksandr Syrsky họp bàn về tình hình chiến sự cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Trong bài viết cá nhân hiếm hoi, ông Syrsky cho biết không hề nhận thức được mâu thuẫn giữa hai người nghiêm trọng đến mức bị đưa ra trước công chúng và gửi lời xin lỗi nếu những phát ngôn hoặc hành động của mình từng khiến ông Fedorov tổn thương.

Ông cũng kêu gọi người dân không chia rẽ thành các “phe Syrsky” và “phe Fedorov”, nhấn mạnh Ukraine chỉ có thể giành chiến thắng bằng hiệu quả trên chiến trường thay vì những tranh cãi cá nhân.

Mỹ tiếp tục phát động đợt tấn công thứ 10 nhằm vào Iran

Xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ tuyên bố tiến hành đêm không kích thứ 10 liên tiếp nhằm vào Iran, trong nỗ lực gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sụp đổ.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch mới nhằm làm suy yếu hơn nữa năng lực quân sự của Iran bị Washington cáo buộc sử dụng để tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

(Ảnh minh họa)

Các cuộc không kích diễn ra sau khi quân đội Mỹ xác nhận thêm binh sĩ thiệt mạng trong các vụ tấn công tại Jordan và Iraq. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải “trả giá gấp nhiều lần” nếu tiếp tục sát hại binh sĩ Mỹ.

Trong khi đó, Iran tiếp tục mở rộng các đòn đáp trả nhằm vào Bahrain, Jordan và Syria. Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran đã bước vào “cuộc chiến tranh tổng lực với Mỹ”, trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ và giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh.

Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển nhằm vào Ả Rập Xê-út

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê-út, có hiệu lực ngay lập tức. Theo tuyên bố được phát trên truyền hình, Houthi cho biết quyết định này nhằm đáp trả việc Riyadh tiếp tục phong tỏa các cảng biển, sân bay và tiến hành các hoạt động quân sự mà nhóm này cho là nhằm vào Yemen.

Động thái được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Houthi nhận trách nhiệm phóng tên lửa vào Ả Rập Xê-út, đánh dấu các cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi lệnh đình chiến không chính thức có hiệu lực vào năm 2022.

Việc Houthi mở rộng hoạt động quân sự được đánh giá sẽ làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Iran và các lực lượng đồng minh tiếp tục leo thang.

Sri Lanka triển khai UAV quân sự ứng phó dịch sốt xuất huyết

Sri Lanka đang đối mặt với đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong gần một thập kỷ, buộc chính quyền huy động cả quân đội và không quân tham gia chống dịch.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quận ở thành phố Negombo, Sri Lanka. (Ảnh: Getty Images)

Không quân Sri Lanka sử dụng máy bay không người lái (UAV) để phát hiện các khu vực nước đọng - nơi muỗi sinh sản, trong khi quân đội và cảnh sát phối hợp kiểm tra nhà dân, trường học và công trường để loại bỏ ổ bọ gậy.

Từ đầu năm đến nay, Sri Lanka ghi nhận hơn 76.000 ca mắc và 53 ca tử vong do sốt xuất huyết. Giới chức y tế cho biết phần lớn ca bệnh liên quan đến chủng virus DENV-2 có tốc độ lây lan nhanh và độc lực cao, khiến hệ thống y tế chịu áp lực lớn và buộc nhiều bệnh viện phải mở rộng năng lực điều trị.