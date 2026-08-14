Tổng hợp tin tức thế giới ngày 14/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về cảnh báo của Triều Tiên, nắng nóng châu Âu, phán quyết với Boeing và tổn thất UAV Mỹ.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 14/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Triều Tiên cảnh báo đáp trả bằng “mức độ răn đe mới” trước cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield, châu Âu tiếp tục hứng chịu nắng nóng cực đoan, Boeing bị yêu cầu bồi thường 29 triệu USD cho gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay 737 MAX và Mỹ được cho là mất 45 máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong chiến tranh với Iran.

Mỹ mất 45 máy bay không người lái

Ngày 13/8, Washington Post dẫn nguồn quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này mất 45 máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong xung đột với Iran, tương đương khoảng 1/4 số máy bay loại này mà Mỹ sở hữu trước chiến sự.

Theo các nguồn tin, một số máy bay bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ, trong khi số khác rơi sau khi mất liên lạc với người điều khiển. Thiệt hại được ước tính khoảng 1,3 tỷ USD.

MQ-9 Reaper có giá khoảng 30-50 triệu USD mỗi chiếc và từng được sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch quân sự của Mỹ. Những tổn thất trong cuộc chiến với Iran được cho là đặt ra thách thức lớn đối với năng lực máy bay không người lái của Washington.

Các đoạn video xuất hiện, trong đó quân đội Iran tuyên bố bắn hạ nhiều chiếc MQ-9. (Ảnh: Telegram)

Triều Tiên cảnh báo “mức độ răn đe mới” trước thềm tập trận Mỹ - Hàn

Ngày 14/8, Triều Tiên lên án cuộc tập trận quân sự chung sắp diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng “một mức độ răn đe mới”.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo hồi tháng 7 trước thềm cuộc tập trận quân sự quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters/KCNA)

Theo KCNA, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield thực chất là hoạt động chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Bình Nhưỡng, dù Mỹ và Hàn Quốc luôn khẳng định đây là cuộc diễn tập mang tính phòng thủ.

Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả mọi hành động thù địch bằng biện pháp mạnh mẽ và áp đảo, đồng thời khẳng định bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia.

Cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield dự kiến diễn ra từ ngày 17-27/8, với sự tham gia của khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Châu Âu hứng chịu đợt nắng nóng mới

Tình trạng hạn hán và nắng nóng gay gắt tại Stonehenge, gần Amesbury, Anh. (Ảnh: Reuters)

Ngày 13/8, hơn 135 triệu người tại châu Âu được dự báo phải đối mặt với nền nhiệt trên 35°C khi một đợt nắng nóng cực độ mới bao trùm nhiều quốc gia.

Tại Pháp, nhiệt độ lên tới 42,5°C ở Chateaumeillant, trong khi Paris ghi nhận 38°C. Tây Ban Nha cũng chứng kiến nền nhiệt lên tới 37°C tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến khoảng 25 triệu người.

Các chuyên gia cảnh báo những đợt nắng nóng ngày càng gay gắt và thường xuyên là một trong những tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Boeing phải bồi thường gần 30 triệu USD

(Ảnh minh hoạ)

Ngày 14/8, một bồi thẩm đoàn tại Chicago, Mỹ, tuyên Boeing phải bồi thường 29 triệu USD cho gia đình Michael Ryan, nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX của Ethiopian Airlines năm 2019.

Đây là một trong những vụ kiện dân sự cuối cùng liên quan đến hai vụ tai nạn thảm khốc của dòng 737 MAX trong năm 2018 và 2019, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. Boeing cho biết đã giải quyết phần lớn yêu cầu bồi thường thông qua thỏa thuận.



